Circle beantragt “vertraulich” einen Börsengang

Circle Internet Financial, das Unternehmen hinter dem USDC-Stablecoin, hat vertraulich einen Antrag auf einen Börsengang in den Vereinigten Staaten gestellt.

Circe beantragt US-Börsengang

Im November 2023 berichtete Invezz über die IPO-Pläne von Circle, die darauf hindeuteten, dass der USDC-Emittent den Antrag Anfang 2024 stellen würde.

Am 11. Januar gab Circle bekannt, dass es bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) “vertraulich einen Registrierungsentwurf” für einen Börsengang eingereicht hat. Das Formular S-1, das das Bestreben des Unternehmens beschreibt, seine Aktien öffentlich auszugeben, enthielt jedoch keine Angaben zur Anzahl der für das Angebot vorgesehenen Aktien. Auch die Preisspanne für den Börsengang ist nicht festgelegt, so Circle in einer Pressemitteilung.

Nach Angaben des Stablecoin-Emittenten wird der Börsengang stattfinden, sobald die SEC ihr Prüfungsverfahren abgeschlossen hat. Dies wird auch von den Markt- und anderen Bedingungen abhängen, fügte das Unternehmen hinzu.

Der Entwurf der Registrierungserklärung von Circle für den Börsengang kommt zu einem Zeitpunkt, in der der breitere Kryptomarkt die Genehmigung der SEC für Spot-Bitcoin-ETFs bejubelt. Die Zustimmung der Aufsichtsbehörde, bei der der SEC-Vorsitzende Gary Gensler den Ausschlag gab, erfolgte nach zehn Jahren Wartezeit. Der erste Antrag für einen Spot-ETF wurde 2013 von den Mitbegründern der Kryptobörse Gemini, Cameron und Tyler Winklevoss, gestellt.

USDC bleibt der zweitgrößte Stablecoin nach Marktkapitalisierung – derzeit liegt er bei 25,2 Mrd. $. Neben USDC ist Circle auch der Emittent von EURC (EURC), einem an den Euro gekoppelten Stablecoin.

