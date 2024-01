JPMorgan Chase & Co meldete am 12. Januar für 2023 einen Rekordumsatz und -nettogewinn, wie Finanzchef Jeremy Barnum bei der Präsentation des Unternehmens erklärte.

Dies beinhaltete jedoch einen leichten Rückgang der Quartalsgewinne, da der Nettogewinn des Unternehmens von 13,2 Mrd. $ im 3. Quartal auf 9,3 Mrd. $ im 4. Quartal 2023 zurückging.

Ohne Berücksichtigung wesentlicher Posten (vor allem der Übernahme von First Republic in diesem Jahr) lag der Nettogewinn im 4. Quartal 2023 jedoch bei 12,1 Mrd. $.

Dies lag leicht hinter den Erwartungen zurück, dass der Bankenriese einen Rekordgewinn von 49 Mrd. $ im Vergleich zum Vorjahr ausweisen würde.

Deutlich höhere Dividende

Seine Stammdividende betrug 3,04 $ pro Aktie und ein EPS von 3,97 $, verglichen mit 3,1 Mrd. $ im 3. Quartal oder 1,05 $ pro Aktie, sagte das Unternehmen in einer Erklärung.

Die Bruttoeinnahmen des Unternehmens im Bereich Investment Banking und Märkte stiegen ebenfalls um 32 % auf 924 Mio. $.

Stagnierende Einnahmen

Insgesamt beliefen sich die ausgewiesenen Einnahmen von JPMorgan auf 38,6 Mrd. $ und die verwalteten Einnahmen auf 39,9 Mrd. $ und blieben damit unverändert. Im Vergleich dazu betrugen die Einnahmen im 3. Quartal 39,9 Mrd. $ und die verwalteten Einnahmen 40,7 Mrd. $, einschließlich 669 Mio. $ an Nettoverlusten im Wertpapiergeschäft.

Die Kreditkosten verdoppelten sich auf 2,8 Mrd. $, einschließlich 2,2 Mrd. $ an Nettoabschreibungen und 598 Mio. $ aufgrund der derzeit hohen Zinssätze. Im 3. Quartal 2023 betrugen die Kreditkosten 1,4 Mrd. $.

Darlehensbeträge sinken

Die durchschnittlichen Kredite stiegen um 17 % (allerdings nur um 4 % ohne First Republic), während die durchschnittlichen Einlagen laut JPMorgan “unverändert” blieben. In Q3 2023 stiegen sie um 27 % gegenüber dem Vorjahr und um 9 % gegenüber dem Vorquartal.

Der Aktienkurs von JPMorgan

Die Aktie des Unternehmens wurde bei der Markteröffnung am Freitag mit 170,33 $ gehandelt. Die Marktstimmung war im Vorfeld der Bekanntgabe der Ergebnisse allgemein optimistisch, und der Aktienkurs stieg in den Stunden vor der Bekanntgabe von 170,33 $ auf über 170,36 $.

