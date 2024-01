Vorverkauf von Pullix steigt auf über 3,5 Mio. $ da die Hybrid-Kryptobörse schnell Interessenten anzieht

2024 wird ein aufregendes Jahr für die Kryptowährungspreise sein. Der Markt hat nicht nur den ersten Spot-Bitcoin-ETF bekommen, sondern auch eine neue CEX-DEX-Ära ist im Entstehen. Pullix, eine aufstrebende Krypto-Plattform, verschmilzt die beiden für eine nahtlose Benutzererfahrung. In der 6. Phase des Vorverkaufs haben die Anleger über 3,5 Mio. $ investiert. Folglich prognostizieren Analysten einen bis zu 100-fachen Anstieg für den Token im Jahr 2024.

Pullix – eine hybride CEX- und DEX-Kryptowährungsbörse

Zwei gängige Börsen in Kryptowährungsmärkten sind zentralisierte und dezentralisierte Börsen. Jede hat ihre eigenen Vor- und Nachteile.

Bei den zentralisierten Börsen sind Sicherheitsfragen eine der größten Herausforderungen. Diese Börsen haben den Nachteil, dass die Nutzer keine Kontrolle über ihre privaten Schlüssel haben. Dies ist ein Problem, da die Nutzer darauf vertrauen müssen, dass die Sicherheitsprotokolle der Börse ihre Gelder schützen.

Nichtsdestotrotz lieben die Anleger zentralisierte Börsen wegen ihrer hohen Liquidität und der Vielzahl der gehandelten Vermögenswerte. Der gleiche Vorteil der hohen Liquidität steht den Nutzern dezentraler Börsen nicht zur Verfügung. Allerdings haben die Nutzer dezentraler Börsen durch private Schlüssel die vollständige Kontrolle über ihre Gelder.

Das heikle DEX/CEX-Problem inspiriert Pullix, das die Herausforderungen beider Welten löst. Einerseits verfügt Pullix über eine hohe Liquidität, da die Plattform im Gegensatz zu DEXs mehrere Vermögenswerte auflistet. Anleger handeln Kryptowährungen neben traditionellen Vermögenswerten wie ETFs, Rohstoffen, Devisen und Aktien. Pullix zieht auch Liquidität durch die Zusammenarbeit mit institutionellen Liquiditätsanbietern wie Tier-1-Banken.

Auf der anderen Seite löst Pullix ein problematisches CEX-Sicherheitsproblem, indem es den Nutzern die Kontrolle über ihre Gelder gibt. Die Nutzer verfügen über private Schlüssel, die sie für den Zugriff auf ihr Vermögen verwenden können. Die Plattform ist innovativer als CEX und so strukturiert, dass die Nutzer keine KYCs durchführen müssen, um zu handeln. Man muss sich nur mit einer E-Mail anmelden und schon loslegen, was den Einstieg im Vergleich zu den CEXs sehr einfach macht.

Ist Pullix eine attraktive Investition?

Die Ära der CEXs und DEXs könnte nach den unbefriedigenden Ergebnissen der letzten Jahre gerade ins Wanken geraten sein. Da die Investoren auf deren Fallstricke hinweisen, wird eine Plattform, die diese Probleme löst, zwangsläufig an Zugkraft gewinnen. Wie der Vorverkaufserfolg zeigt, könnte Pullix ein aufsehenerregendes Projekt werden, das zum Preisanstieg seines Tokens beiträgt.

Spannend ist auch, dass Pullix eine Plattform mit hoher Rendite sein soll. Token-Inhaber erhalten einen Anteil an den täglichen Einnahmen, die auf der Plattform durch eine Trade-to-Earn-Funktion generiert werden.

Die aufgelisteten Kryptowährungen stehen auch für Staking zur Verfügung, um passives Einkommen zu erzielen. Weitere Möglichkeiten, auf der Plattform zu lernen, sind Yield Farming und Liquiditätsbereitstellung.

Außerdem soll Pullix eine kostengünstige Plattform sein. Die Nutzer zahlen keine Kommissionen und genießen enge Spreads, um ihre Krypto-Einkommen zu maximieren. Der Handel kann mit einer Marge erfolgen, wobei ein Hebel von bis zu 1000:1 zur Verfügung steht.

Investieren in Pullix für einen 100-fachen Gewinn

Grundsätzlich wird Pullix von einer robusten Plattform unterstützt, die verspricht, die Übel seiner Vorgänger zu beheben. Mit den Zusammenbrüchen von Börsen wie FTX und der geringen Popularität von DEXs könnte Pullix den Auslöser drücken. Börsen-Token sind nach dem Start um mehr als das 100-fache gestiegen, was Pullix zu einem Kandidaten für einen ähnlichen Anstieg macht. Der spekulative Wert des Tokens ist immer noch hoch, und die 100-fache Vorhersage ist im Jahr 2024 realisierbar.

In der Zukunft könnte Pullix höhere Margen erzielen. Die Verdienstmöglichkeiten, die Vorteile und die einzigartige Rolle der Kryptowährung könnten die Nachfrage nach dem Token steigern. Dies könnte dazu führen, dass der Token exponentiell wächst und zu einem der meistgehandelten und wertvollsten wird. Anleger können den Token auf der Website des Projekts kaufen, wobei der Preis im Vorverkauf in jeder Phase steigt.