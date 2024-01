Venezuelas Wirtschaft entwickelt sich mäßig gut, da es Anzeichen für eine nachlassende Inflation gibt und die Ölproduktion weiter steigt. Die venezolanische Währung, der Bolivar, steht jedoch nach wie vor auf der Kippe und befindet sich in der Nähe des niedrigsten Stands seit Jahren.

Laut TradingView wurde der USD/VES-Wechselkurs am Montag bei 35,5 gehandelt, nachdem er in den letzten 12 Monaten mehr als ein Drittel verloren hatte. Damit gehört er zusammen mit dem argentinischen Peso zu den Währungen mit der schlechtesten Wertentwicklung aller Zeiten.

USD/VES-Chart via TradingView

Einige gute Nachrichten aus Venezuela

In den letzten Monaten gab es einige gute Nachrichten aus Venezuela. Einerseits haben die USA einige Sanktionen gegen ihren Energiesektor aufgehoben, was dem Land geholfen hat, die Ölproduktion anzukurbeln.

Daten zeigen, dass PDVSA, das staatliche Unternehmen, durchschnittlich etwa 760.000 Barrel pro Tag (bdp) produzierte und in diesem Jahr voraussichtlich 963.000 Barrel erreichen wird. Allerdings ist die Produktion langsamer als erwartet gewachsen, was Chevron etwas geschadet hat.

Gleichzeitig gibt es Anzeichen dafür, dass sich die hohe Inflation in Venezuela abschwächt, obwohl sie immer noch viel höher ist als in den meisten anderen Ländern. Nachdem die Inflation im Jahr 2018 1 Million % erreicht hatte, hat sie sich in letzter Zeit abgekühlt.

Die neuesten Daten zeigen, dass die Inflation im Dezember bei 193 % lag, während eine Umfrage im Privatsektor sie auf 170 % bezifferte. Daten der Zentralbank zeigen hingegen, dass die Inflation im Dezember lediglich um 3,5 % gestiegen ist.

Warum steht die Währung Venezuelas auf der Kippe?

Der venezolanische Bolivar hat auf diese Entwicklungen leicht reagiert, wenngleich sich der Ausverkauf abgeschwächt hat. Es gibt mehrere Gründe, warum die Währung in den letzten Monaten angespannt geblieben ist.

Erstens ist dies ein Wahljahr in den USA und es gibt große Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf Venezuela. Während Biden die Sanktionen aufgehoben hat, hat Trump diesen Schritt kritisiert, und es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass er sie im Falle seines Sieges im November wieder einführen wird. Diese Unsicherheit hat Investitionen in das Land behindert.

Es gibt auch Anzeichen dafür, dass westliche Länder Sanktionen gegen Venezuela verhängen werden, da der Streit mit dem ölreichen Guyana zunimmt. Im Dezember entsandte das Vereinigte Königreich ein Kriegsschiff in die Region, um zu versuchen, die Spannungen abzubauen.

Die andere Sorge ist, dass die sozialistische Politik Venezuelas nicht funktionieren könnte, wie wir in Argentinien gesehen haben. Diese Politik hat zu einem Mangel an Vertrauen in die Wirtschaft geführt, auch wenn die Regierung einige positive Maßnahmen ergriffen hat.

Venezuela hat den Zustrom ausländischer Währungen zu den lokalen Banken erhöht, die Ausgaben gekürzt und die Steuern erhöht. Analysten glauben, dass viele Venezolaner den Bolivianer verlassen haben, nachdem ihre Investitionen über die Jahre hinweg eingebrochen sind.