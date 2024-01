Die Eurozone, Indien und Indonesien haben heute alle ihre neuesten Handelsbilanzzahlen veröffentlicht. Während sowohl Indien als auch Indonesien ihre Dezember-Zahlen veröffentlichten, meldete die Eurozone erst ihre November-Zahlen.

Was sind Handelsbilanzzahlen?

Obwohl den BIP-Zahlen der einzelnen Länder große Aufmerksamkeit gewidmet wird und ob sie gewachsen oder geschrumpft sind, können die Handelsbilanzzahlen ebenso aufschlussreich sein.

Wenn es um die Handelsbilanz einer Region geht, bedeutet mehr Exporte als Importe (dh ein Handelsüberschuss), dass die Handelseinnahmen höher als die Ausgaben sind

Auch das Gegenteil ist der Fall: Ein Anstieg der Importkosten und ein Rückgang der Exporte (also ein Handelsdefizit) führen dazu, dass das Land im Handel mehr ausgibt als es einnimmt.

Die Handelsbilanzzahlen zwischen Indien, Indonesien und Europa im Überblick

Indiens Handelsbilanz beträgt ungefähr negative 21,89 Mrd. $

Indonesiens Handelsbilanz im Jahr 2023: Ein Überschuss von 36,93 Mrd. $

Die Handelsbilanz des Euroraums im Jahresvergleich im November 2023: Ein Überschuss von 20,3 Mrd. €

Das bedeutet, dass die EU und Indonesien zwar beide weniger beeindruckende Exportzahlen als Indien aufweisen, aber beide einen Handelsüberschuss verzeichnen, während Indien derzeit ein Handelsdefizit aufweist.

Sind Handelsdefizite schlecht oder gut?

Hier werden die Dinge nuancierter. Laut IWF ist ein Handelsdefizit weder schlecht noch gut – es kommt auf den Kontext an.

Während ein Handelsdefizit über einen längeren Zeitraum ein Zeichen für wirtschaftliche Not in einer Region sein kann, kann ein vorübergehendes Handelsdefizit ein überzeugendes Zeichen dafür sein, dass die Region wirtschaftlich wächst. Denn eine negative Handelsbilanz des Landes oder der Region kann bedeuten, dass es plötzlich nicht mehr genügend Güter und Dienstleistungen gibt, weil der Bedarf des Landes gestiegen ist.

Die Wissenschaftler Blavasciunaite, Garsviene und Matuzeviciute, die im Jahr 2020 die Auswirkungen der Handelsbilanz auf das Wirtschaftswachstum in 28 verschiedenen europäischen Ländern untersuchten, stellten außerdem fest, dass die Frage, ob ein Land ein Handelsdefizit aufwies oder nicht, im Vergleich dazu, ob sich dieses Land verschlechterte oder nicht, unerheblich war:

Die Verschlechterung der Handelsbilanz verringert das durchschnittliche Wirtschaftswachstum und anhand der linearen Beziehungsbewertung können wir feststellen, dass es keine Rolle spielt, ob sie von einem Handelsdefizit oder einem Überschussergebnis ausgeht. Die erzielten Ergebnisse … deuten auf einen stärkeren negativen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum hin, wenn sich die Handelsbilanz bei einem großen Handelsdefizit verschlechtert.

Indiens Handelsbilanz im November im Detail

Nach Angaben der indischen Regierung wird Indiens Handelsbilanz von April bis Dezember 2023 grob auf negative 21,89 Mrd. $ geschätzt, verglichen mit negativen 13,64 Mrd. $ im Vorjahr.

Dies ist jedoch eher ein Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen, da wir Indiens Dezember-Zahlen mit Europas November-Zahlen vergleichen. Doch nach Angaben der indischen Regierung stiegen die Exporte des Landes (bestehend aus Waren und Dienstleistungen) im November 2023 im Jahresvergleich um 1,23 %, verglichen mit einem Rückgang der Gesamtimporte um 6,16 %.

Indonesiens Handelsbilanz 2023 im Detail

Auch Indonesien verzeichnete einen deutlichen Rückgang der Exporte (-11,33 % im Jahr 2023), während die Importe weniger dramatisch ausfielen (-6,55 % im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022).

Europas Handelsbilanz für November im Detail

Laut Eurostat der Europäischen Kommission gingen die Warenexporte des Euroraums in den Rest der Welt im November 2023 im Vergleich zu November 2022 um 4,7 % zurück.

Allerdings gingen gleichzeitig auch die Importe aus dem Rest der Welt deutlich um 16,7 % zurück, so dass die Region im November 2023 im Warenhandel mit dem Rest der Welt einen Überschuss von 20,3 Mrd. € verzeichnete, verglichen mit einem Defizit von 13,8 Mrd. € im November 2022.

Europas Parlament: Was diese Zahlen wirklich bedeuten

Nach Ansicht des Europäischen Parlaments müssen „Handelsbilanzen als integraler Bestandteil eines größeren Ganzen, der Zahlungsbilanz einer Volkswirtschaft, betrachtet werden“. Auf diese Weise können sie „den Grad der Offenheit einer Volkswirtschaft gegenüber dem Rest der Welt“ darstellen.

Vielleicht ist Indien mit seinen gestiegenen Exporten, aber auch seinem gestiegenen Handelsdefizit offener gegenüber der Welt als Indonesien und die EU mit ihren Überschüssen, aber schrumpfenden Importen und Exporten.