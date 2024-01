Heute Morgen hat Deutschland seine neuesten Inflationszahlen bekannt gegeben, darunter den VPI im Jahresvergleich für 2023 und im Monatsvergleich für November 2023.

Die Zahlen zeigen, dass die Inflation im Dezember 2023 um 3,7 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, und dass der harmonisierte Verbraucherpreisindex für Deutschland ebenfalls um 3,8 % gegenüber dem Vorjahr und um 0,2 % gegenüber dem Vormonat November 2023 gestiegen ist.

Im Einklang mit den Erwartungen

Copy link to section

Die Prognosen für die heutigen Inflationszahlen waren düster, aber erwartungsgemäß: Das Statistische Bundesamt prognostizierte für 2023 eine Inflation von etwa 3,7 % gegenüber dem Vorjahr, was einem deutlichen Anstieg gegenüber 3,2 % im Jahr 2022 entspricht.

Die Dezember-Zahlen im Vergleich zum Vormonat geben jedoch wohl ein genaueres Bild davon, wo sich die Inflation in Europas größtem Land gemessen am BIP derzeit befindet. Aber auch diese Zahlen sind gestiegen: auf 0,1 % für Dezember 2023, verglichen mit -0,4 % im November.

Die traurige Bedeutung der VPI-Zahlen Deutschlands

Copy link to section

Als Europas größte und wichtigste Volkswirtschaft spielt Deutschland immer eine wichtige Rolle – aber im Moment ist es wohl noch wichtiger.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Ein Anstieg der Inflation bedeutet in der Regel weniger Kaufkraft für die Verbraucher, deren Ausgaben (oder deren Ausbleiben) sich direkt auf die Wirtschaft auswirken.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Nach Angaben der Europäischen Kommission wird die Arbeitslosigkeit in den Jahren 2024 und 2025 voraussichtlich geringfügig auf 3,2 % steigen. Und die Inflation wird für 2024 mit 3,1 % prognostiziert – etwas niedriger als die Zahlen von heute Morgen.

Wenn es Deutschland nicht gelingt, die Inflation in diesem Jahr in den Griff zu bekommen, besteht die Gefahr, dass es im weiteren Verlauf des Jahres in eine Stagflation gerät – und möglicherweise den Rest Europas mit in den Abgrund reißt.

Ganz zu schweigen davon, dass die Zinssenkungen, auf die alle Verbraucher in Europa so sehnsüchtig warten, immer weiter in die Ferne rücken, je höher die Inflation steigt. (Lesen Sie unseren Artikel über ein EZB-Mitglied, das sagte: “Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir schon über Zinssenkungen sprechen werden”, um mehr darüber zu erfahren).