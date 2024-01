Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds könnte künstliche Intelligenz etwa 60 % der Arbeitsplätze in Ländern mit hohem Einkommen betreffen.

KI könnte zur Steigerung der Arbeitsproduktivität beitragen

Copy link to section

Die gute Nachricht ist, dass etwa die Hälfte davon aufgrund der KI-Integration wahrscheinlich eine Produktivitätssteigerung verzeichnen wird. Laut Kristalina Georgieva – IWF-Chefin:

Wir stehen an der Schwelle zu einer technologischen Revolution, die die Produktivität steigern, das globale Wachstum ankurbeln und die Einkommen auf der ganzen Welt erhöhen könnte.

Ihr Ausblick ähnelt dem der Analysten von Goldman Sachs, die Kunden kürzlich in einer Forschungsnotiz erklärten, dass künstliche Intelligenz dazu beitragen könnte, die Arbeitsproduktivität deutlich zu verbessern und das Bruttoinlandsprodukt um bis zu 7 % zu steigern.

Die vorgenannten Prognosen deuten im Wesentlichen darauf hin, dass der Fokus auf Gen-KI in den kommenden Jahren fortgesetzt wird und der damit verbundene Nutzen wahrscheinlich auf viele Namen, einschließlich der kürzlich gestarteten Projekte wie Memeinator, übergreifen wird.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Lassen Sie uns tiefer eintauchen in das, was Memeinator ist und was es zu erreichen versucht.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Memeinator ermöglicht den Einstieg in das rasante Wachstum der KI

Copy link to section

Memeinator ist in erster Linie eine Blockchain-basierte Plattform, die jedoch auch aktiv künstliche Intelligenz nutzt.

Den Gründern des Projekts ist bewusst, dass Betrug und Betrügereien den Kapitalzufluss in die Meme-Coins behindern. Deshalb haben sie eine Plattform geschaffen, die mithilfe von KI im Internet nach schwächeren Token sucht und diese auslöscht.

Alles in allem nennt Memeinator in einem White Paper auf seiner Website sein ultimatives Ziel: die vollständige Beherrschung des Meme-Coins-Bereichs. Die Initiative wird von einer eigenen Coin namens “MMTR” angetrieben, die man sich im Wesentlichen als Mittel vorstellen kann, um am schnellen Wachstum der künstlichen Intelligenz teilzuhaben.

Es ist zu beachten, dass sich MMTR derzeit im Vorverkauf befindet. Wenn Sie mehr über Memeinator oder seinen Meme-Coin erfahren möchten, besuchen Sie die Website unter diesem Link.

Memeinator (MMTR) hat bereits Millionen im Vorverkauf aufgebracht

Copy link to section

Memeinators Engagement, die schwachen Meme-Coins zu eliminieren, weckt das Interesse an MMTR. Dies wird durch die Tatsache belegt, dass der native Token innerhalb weniger Monate fast 3,6 Mio. $ aufgebracht hat.

Er wird derzeit für 0,0186 $ gehandelt und soll in der nächsten Phase des Vorverkaufs 0,0197 $ erreichen, heißt es auf der Website.

Nach dem Vorverkauf wird MMTR ähnlich wie seine Konkurrenten in der Vergangenheit an Kryptobörsen notiert, was zu einem Preisanstieg führen kann, da es für potenzielle Anleger einfacher wird, auf Memeinator zuzugreifen.

Es ist erwähnenswert, dass Statista prognostiziert, dass künstliche Intelligenz bis zum Ende dieses Jahrzehnts ein Markt von 2 Bio. $ sein wird. Zum jetzigen Zeitpunkt ist KI nur etwa 200 Mrd. $ wert.

Mit einer Position bei Memeinator können Sie hoffentlich in den nächsten sechs bis sieben Jahren von diesem zehnfachen Wachstum profitieren. Details zum Projekt und zur MMTR-Coin finden Sie hier.

MMTR wird vom Wachstum des Meme-Coin-Marktes profitieren

Copy link to section

Trotz der oben erwähnten Betrügereien erwachte der Meme-Coin-Markt aus der Asche und erreichte innerhalb von zwei bis drei Jahren einen Wert von rund 20 Mrd. $.

Da Memeinator sein Versprechen einlöst, diesen Bereich von schwächeren Coins zu säubern und zu dominieren, ist es denkbar, dass der Meme-Token-Markt auch in den kommenden Jahren so schnell wachsen wird – und Sie könnten von diesem erwarteten Wachstum profitieren, wenn Sie heute in MMTR investieren.

Und schließlich sollte man nicht vergessen, dass MMTR im Kern eine Kryptowährung ist. Daher kann der allgemeine Rückenwind des Kryptomarktes auch seinem Preis Auftrieb verleihen. Ganz oben auf der Liste der Rückenwinde steht der Spot-Bitcoin-ETF, den die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities & Exchange Commission) schließlich letzte Woche genehmigt hat.

Die Halbierung von Bitcoin und die erwartete Rückkehr der US-Notenbank zu Zinssenkungen in diesem Jahr gehören zu den anderen Krypto-Rückenwinden, die für Memeinator ein Segen sein könnten. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie MMTR in ein paar einfachen Schritten kaufen können.