Der Aktienkurs von Lufthansa (LHA) hatte in den letzten Jahren zu kämpfen und gehört damit zu den Fluggesellschaften mit der schlechtesten Performance. Nach einem Höchststand von 20,74 € im Jahr 2018 ist die Aktie um 65 % zurückgegangen, was einer Marktkapitalisierung von über 8,8 Mrd. € entspricht.

Wettbewerb und niedrige Renditen

Die Lufthansa Group ist eine der größten Fluggesellschaften der Welt. Sie ist in drei Segmenten tätig: Network Airlines, Eurowings und Luftfahrtdienstleistungen. Das Segment Luftfahrtdienstleistungen ist beispielsweise breit gefächert und umfasst Segmente wie Catering und Logistik.

Lufthansa hat, wie andere Fluggesellschaften auch, die Covid-19-Pandemie zügig überstanden, da die Nachfrage nach Luftfahrt stark angestiegen ist. Den jüngsten Ergebnissen zufolge stieg der Gesamtumsatz in den ersten neun Monaten des Jahres um 18 % auf 26,6 Mrd. €. Die Verkehrserlöse stiegen um 19 % auf 22,5 Mrd. €.

Lufthansa wurde auch hochprofitabel: Der Nettogewinn stieg von 484 Mio. € im Jahr 2022 auf 1,6 Mrd. € im Jahr 2023. Die Margen stiegen stark an, wobei die EBIT-Marge von 3,8 % auf 8,3 % kletterte. Die Tragfähigkeit des Unternehmens nahm zu, während das Management daran arbeitete, seine Schulden abzubauen. Der freie Cashflow brach jedoch um 50 % auf 1,66 Mrd. € ein.

Die Lufthansa Group hat in letzter Zeit ebenfalls für einige Schlagzeilen gesorgt. Im Rahmen der Modernisierung ihrer Flotte hat sie zum ersten Mal seit Jahren eine Bestellung bei Boeing aufgegeben. 40 dieser Flugzeuge werden Airbus A220-300 und 40 Boeing 737-8 MAX sein. Die Option auf eine Aufstockung dieser Aufträge wurde ebenfalls offen gelassen. Die Lufthansa hat einen Modernisierungsbedarf, da das Durchschnittsalter ihrer Flugzeugflotte auf 13,1 Jahre gestiegen ist.

Eine der größten Herausforderungen für Lufthansa und andere Full-Service-Airlines ist der zunehmende Wettbewerb. Der größte Teil dieses Wettbewerbs kommt von Gesellschaften aus dem Nahen Osten wie Emirates, Qatar und Etihad, Saudia und asiatischen Fluggesellschaften wie Singapore Airlines, Cathay und Japan Airlines. Diesen Wettbewerb gab es zwar schon immer, aber er verschärft sich jetzt.

Auf regionaler Ebene konkurriert das Unternehmen auch mit Billigfluggesellschaften wie Ryanair, EasyJet und Wizz Air. Die Herausforderung dieses Wettbewerbs besteht darin, dass er sich letztlich auf die Gewinnspannen des Unternehmens auswirkt. Darüber hinaus steht das Unternehmen vor einer großen Herausforderung im Zusammenhang mit dem Pratt & Whitney-Problem, das in diesem Jahr voraussichtlich mindestens 20 Flugzeuge zum Stillstand bringen wird.

Prognose für den Aktienkurs von Lufthansa

Von Anfang an war ich kein Fan von Aktien von Fluggesellschaften, weil es in der Branche so viele Unbekannte gibt. Die meisten Anleger, die Kapital in diese Unternehmen investiert haben, haben Geld verloren. Auf dem Wochen-Chart sehen wir, dass der Aktienkurs von LHA nach seinem Höchststand von 11,13 € am 6. März letzten Jahres stark zurückgegangen ist.

Er ist unter den 50- und 100-Wochen-EMA (Exponential Moving Averages) zurückgefallen, was ein negatives Zeichen ist. Sie ist auch unter die wichtige Unterstützungsmarke bei 9,21 € gefallen, dem höchsten Swing am 1. März 2021. Die Aktie bleibt oberhalb der aufsteigenden lila Trendlinie. Daher sind die Aussichten für die Aktie pessimistisch, während Händler die wichtige Unterstützung bei 6 € anvisieren, die sich entlang der aufsteigenden Linie befindet.