Die türkische Lira könnte im Jahr 2024 ein Comeback erleben, wenn die Federal Reserve und andere westliche Zentralbanken die Zinsen senken und die Inflation im Land nachlässt. Dies ist laut Piotr Matys, einem Analysten von InTouch Capital, möglich und wird durch die Positionierung am Optionsmarkt unterstützt.

Türkische Lira auf Rekordtief

USD/TRY-Chart via TradingView

Der USD/TRY bleibt auf dem höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen, was die türkische Lira zu einer der Währungen mit der schlechtesten Wertentwicklung der Welt macht. Es hat in den letzten fünf Jahren fast 500 % seines Wertes verloren und seit 2008 sogar 2.690 %. Diese Entwicklung ist darauf zurückzuführen, dass Präsident Erdogan hohe Zinssätze und die mangelnde Unabhängigkeit der CBRT nicht mag.

Laut Piotr gibt es jedoch einige Anzeichen dafür, dass sich die türkische Lira später in diesem Jahr erholen wird. Er geht davon aus, dass die CBRT ihren restriktiven Ton beibehalten und die Zinssätze in diesem Jahr weiter anheben wird. Die Bank war zuletzt am aggressivsten und erhöhte die Zinsen von 8,5 % im Mai auf 42,5 %. Ökonomen gehen davon aus, dass die Bank die Zinsen noch in diesem Jahr weiter anheben wird.

Die Zinserhöhungen in der Türkei werden mit einer Zeit zusammenfallen, in der die Fed und andere Zentralbanken voraussichtlich mit Zinssenkungen beginnen werden. Ökonomen gehen davon aus, dass die Fed bereits im März mit der Zinssenkung beginnen wird. Das Fed Rate Monitor Tool hat eine Chance von 90 %, dass der Leitzins im Juni gesenkt wird.

Die Inflation in der Türkei wird 2024 ihren Höhepunkt erreichen

Piotr geht auch davon aus, dass die Inflation in der Türkei noch in diesem Jahr nachlassen wird. Die jüngsten Daten zeigten, dass der Gesamt-VPI auf 64,8 % stieg, da die Kosten für die meisten Dinge stiegen. Eine Entscheidung der Regierung, die Löhne zu erhöhen, könnte später in diesem Jahr zu mehr Inflation führen. Dennoch sieht Piotr eine Situation, in der die Inflation in der Türkei unter den CBRT-Zinssatz fällt. Er sagt:

Es ist erwähnenswert, dass ein Höhepunkt der türkischen Inflation mit einer Zinssenkung der wichtigsten Zentralbanken, angeführt von der Fed, zusammenfallen dürfte, was die Lira trotz der immer noch bestehenden Risiken für Carry-Trade-Akteure potenziell attraktiv machen würde.

Der Optionsmarkt ist inzwischen weniger negativ gegenüber der Währung eingestellt. Die Daten zeigen, dass die Baisse-Wetten auf die Währung auf den niedrigsten Stand seit über sechs Monaten gesunken sind, was ein weiteres positives Zeichen ist.

Historisch gesehen waren Long-Positionen in der türkischen Lira jedoch eines der schlechtesten Trades aller Zeiten, da sich die Währung im freien Fall befindet. Eine Währung, die 2008 mit 1 $ gehandelt wurde, ist jetzt auf 30 $ gefallen. Dies ist ein großes Problem, da sich viele Unternehmen und Privatpersonen für den US-Dollar entschieden haben, als ihre Lira-Bestände an Wert verloren. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Menschen zurückkehren und sich der Lira zuwenden werden.