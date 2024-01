Chinas Bevölkerungsrückgang: Eine sich verschärfende Krise

Chinas Bevölkerung verzeichnete im zweiten Jahr in Folge einen erheblichen Rückgang und markiert damit die Fortsetzung eines besorgniserregenden Trends, der enorme Auswirkungen auf die wirtschaftliche Zukunft und die demografische Struktur des Landes hat.

2023: Ein Jahr des demografischen Wandels

Nach Angaben des National Bureau of Statistics sank die Bevölkerung Chinas im Jahr 2023 um 2,08 Millionen oder 0,15 % auf 1,409 Milliarden. Dieser Rückgang war höher als der von 850.000 im Jahr 2022, dem ersten seit der großen Hungersnot der Mao-Zedong-Ära im Jahr 1961.

COVID-19 und seine Auswirkungen

Die COVID-19-Pandemie hat bei diesem demografischen Wandel eine wesentliche Rolle gespielt. Nach drei Jahren strenger Screening- und Quarantänemaßnahmen erlebte China einen dramatischen landesweiten COVID-Anstieg, als die Behörden im Dezember 2022 die Beschränkungen abrupt aufhoben. Dies führte zu einem Anstieg der Gesamttodesfälle um 6,6 % auf 11,1 Millionen im Jahr 2023, der höchsten Sterblichkeitsrate seit der Kulturrevolution im Jahr 1974.

Rekordtiefe Geburtenraten

Die Zahl der Neugeborenen ging um 5,7 % zurück und erreichte mit 6,39 Geburten pro 1.000 Einwohner einen Rekordtiefstand. Dieser Rückgang wird auf jahrzehntelange Trends zurückgeführt, darunter die Ein-Kind-Politik und die rasche Verstädterung, die die Kindererziehung in den Städten teurer macht.

Im Vergleich dazu lag die Geburtenrate in Japan im Jahr 2022 bei 6,3 pro 1.000 Einwohner, in Südkorea bei 4,9. Wie in anderen Ländern mit niedriger Geburtenrate zu beobachten ist, erweist sich eine Umkehr des Geburtenrückgangs oft als sehr schwierig.

Rückgang der Arbeitskräfte und wirtschaftliche Auswirkungen

Der Bevölkerungsrückgang verstärkt die Besorgnis über Chinas Wachstumsaussichten. Da es weniger Arbeitskräfte und Verbraucher gibt, belasten die steigenden Kosten für die Altenpflege und die Altersversorgung die verschuldeten Kommunalverwaltungen stärker.

Darüber hinaus erreichte die Jugendarbeitslosigkeit 2023 ein Rekordhoch, die Löhne vieler Angestellter sanken, und die Krise im Immobiliensektor, in dem mehr als zwei Drittel des Vermögens der Haushalte lagern, verschärfte sich.

Katya Stead, Finanzkorrespondentin bei Invezz, sagt:

Die Alterung der chinesischen Bevölkerung ist ein möglicherweise unumkehrbarer langfristiger Trend. Der Internationale Währungsfonds hat den Zusammenhang zwischen einer niedrigen Geburtenrate und einem Rückgang des BIP deutlich gemacht. Und das ist in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gelinde gesagt besorgniserregend.

Alternde Bevölkerung und Rentenkrise

Der Anteil der Bevölkerung im Alter von 60 Jahren und mehr erreichte 2023 21,1 %. Die Chinesische Akademie der Wissenschaften prognostiziert für das Jahr 2035 ein Defizit im Rentensystem, da die Zahl der Menschen im Rentenalter auf über 400 Millionen ansteigen wird.

Ländliche Kämpfe

Menschen wie Xin Lu aus der Provinz Gansu machen deutlich, vor welchen finanziellen Herausforderungen die alternde Landbevölkerung steht. Mit geringen Renten und begrenzten Ersparnissen steigt die Abhängigkeit von familiärer Unterstützung.

Reaktion der Regierung und öffentliche Stimmung

Trotz der Bemühungen der Regierung, die Geburtenrate durch verschiedene Anreize zu fördern, bleibt die Wirksamkeit dieser Maßnahmen fraglich. Pekings lokale Politik wird nicht einheitlich umgesetzt, und die Ursachen für die sinkenden Geburtenraten bleiben unbehandelt.

Der 26-jährige IT-Mitarbeiter Xian Wu äußert sich skeptisch über die Anreize der Regierung, was auf einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel in der Einstellung zur Familienplanung hinweist.

Langfristig gehen die UN-Experten davon aus, dass Chinas Bevölkerung bis 2050 um 109 Millionen Menschen schrumpfen wird. Chinas Bevölkerung im Alter von 60 Jahren und mehr wird im Jahr 2023 296,97 Millionen betragen, etwa 21,1 % der Gesamtbevölkerung, gegenüber 280,04 Millionen im Jahr 2022.

Es wird erwartet, dass die Bevölkerung im Rentenalter bis 2035 auf mehr als 400 Millionen ansteigen wird, mehr als die gesamte Bevölkerung der Vereinigten Staaten.