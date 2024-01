Der Kryptowährungsmarkt ist in eine Mini-Winterperiode eingetreten, da die jüngste Rallye nachlässt und die Anleger über die Genehmigung eines Bitcoin-ETF in der vergangenen Woche nachdenken. Bitcoin blieb mit 43.000 $ unter Druck, während die Gesamtmarktkapitalisierung aller digitalen Coins auf 1,76 Bio. $ gesunken ist.

Der Token-Verkauf von Bitbot beginnt

Kryptowährungen sind nicht die einzigen Assets, die zu kämpfen haben, denn auch Aktien und Rohstoffe sind zurückgegangen, da die Hoffnungen auf Zinssenkungen nachgelassen haben. Amerikanische Aktienindizes wie der Dow Jones, der Nasdaq 100 und der Russell 2000 haben alle nachgegeben. Auf globaler Ebene sind Indizes wie der Nifty 50 und der Hang Seng ebenfalls stark abgestürzt.

Dennoch geht es Bitbot, einem Unternehmen, das am Mittwoch seinen Token-Verkauf gestartet hat, gut, während es Investoren aus der ganzen Welt anzieht. Laut seiner Website hat Bitbot wenige Stunden nach Beginn des Token-Verkaufs fast 30.000 $ gesammelt. Die Entwickler wollen in der ersten Phase 200.000 $ aufbringen, bevor sie den Preis schrittweise erhöhen.

Token-Verkäufe sind für Krypto-Projekte zu einem beliebten Weg zur Geldbeschaffung geworden. Diese Verkäufe brachten im Jahr 2023 Millionen von Dollar ein und Analysten gehen davon aus, dass das Wachstum in diesem Jahr stärker ausfallen wird, da die Zinssätze zu sinken beginnen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Nachfrage im Vorfeld und nach der Halbierung von Bitcoin im April steigen wird.

Viele Menschen, die in Token-Vorverkäufe investiert haben, haben in den letzten Monaten ein Vermögen gemacht. Beispielsweise hatte Metacade auf seinem Höhepunkt eine Marktkapitalisierung von über 32 Mio. $, mehr als die 15 Mio. $, die die Entwickler durch ihren Token-Verkauf aufgebracht hatten.

Was ist Bitbot?

Bitbot ist ein Unternehmen, das die Krypto-Handelsbranche verändern möchte. Dies soll durch die Entwicklung eines selbstverwalteten Trading Bots erreicht werden, der Händlern hilft, den Handel zu automatisieren und mit der Zeit gute Ergebnisse zu erzielen. Er wird eine Leistung auf institutionellem Niveau, eine reibungslose Benutzererfahrung und eine blitzschnelle Ausführung bieten.

Am wichtigsten ist, dass Bitbot über eingebaute Anti-Rug-Algorithmus-Funktionen verfügt, die helfen, Risiken auf dem Markt präventiv zu erkennen und zu reduzieren. Sie können mehr über den Bot in diesem Whitepaper lesen.

Bitbot wird durch den $BITBOT-Token angetrieben, der mehrere Funktionen wie die Aufteilung der Einnahmen, exklusiven Zugang zu Funktionen im Ökosystem und die Community-Beteiligung haben wird. Es wird auch verwendet werden, um für den Zugang zu bezahlen und die Verwaltung zu fördern, wenn es vollständig dezentralisiert wird.

$BITBOT hat ein Angebotslimit von 1 Milliarde Token. Laut Tokenomics werden 20 % davon in die Entwicklung fließen, während 30 % über den Wiederverkaufsprozess der Öffentlichkeit angeboten werden. Die übrigen Token werden für Marketing, Treasury, Community und Liquidität verwendet.

Ist $BITBOT ein guter Kauf?

Die Investition in Krypto-Token ist eine risikoreiche und lohnende Sache. Wenn es funktioniert, kann der Prozess sehr lohnend sein, wie wir bei Token wie Pepe und Bonk gesehen haben. Frühe Investoren in diese Token machten ein Vermögen, als ihr Preis im Jahr 2023 stark anstieg.

Daher gilt die Regel, dass man nur einen kleinen Teil seines Geldes in diese Token investieren sollte. In diesem Fall werden sie bei einem Anstieg des Token-Preises hohe Renditen erzielen. Wenn der Token hingegen zusammenbricht, werden die Verluste minimal sein.