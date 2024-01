Cardano (ADA) und Solana (SOL) sind einige der beliebtesten Blockchain-Netzwerke der Branche. Sie sind milliardenschwere Instanzen mit einer gemeinsamen Marktkapitalisierung von über 61 Mrd. $. In diesem Fall sind die beiden mehr wert als einige bekannte Unternehmen wie Ford, General Motors, Teladoc und Estee Lauder. Welches ist also der bessere Kauf zwischen SOL und ADA?

Was macht Solana zu einem besseren Kauf als Cardano?

Cardano und Solana sind Blockchain-Netzwerke, die für die gleiche Aufgabe gebaut wurden. Sie werden von Entwicklern verwendet, um ihre dezentralen Anwendungen (dApps) in Schlüsselindustrien wie Gaming, dezentrales Finanzwesen (DeFi) und Non-Fungible Tokens (NFT) auszuführen.

In diesem Fall gibt es mehrere Gründe, warum Solana bei weitem eine bessere Investition als Cardano ist. Erstens wird Cardano oft als Ghost Chain bezeichnet, d. h. eine Blockchain, hinter der keine sinnvollen Anwendungen stehen.

Ein genauerer Blick auf das Ökosystem von Cardano zeigt, dass es nur wenige Entwickler gibt. Laut DeFi Llama hat Cardano 33 DeFi-Anwendungen in seinem Netzwerk, verglichen mit 123 bei Solana. Infolgedessen hat Cardano ein TVL von 347 Mio. $ im Vergleich zu 1,4 Mrd. $ bei Solana.

Das TVL ist nicht die einzige Kennzahl, die Sie bei der Bewertung eines Ökosystems berücksichtigen sollten. Sie sollten zum Beispiel darauf achten, ob jemand diese DEXes und Kreditprotokolle verwendet. Daten von CoinMarketCap zeigen, dass Minswap, der größte DEX von Cardano, in den letzten 24 Stunden nur 2,9 Mio. $ an Transaktionen abwickelte.

Auf der anderen Seite befinden sich Orca und Raydium von Solana in den Top Ten in Bezug auf das Transaktionsvolumen. Nur Plattformen wie Uniswap, dYdX und Kine Protocol sind größer. Und vor einiger Zeit wickelte Solana mehr DEX-Volumen als Ethereum ab.

Ein weiterer Grund, warum Cardano eine 18 Mrd. $ teure Ghost Chain ist, ist, dass sie nur minimale Stablecoins in ihrem Ökosystem hat. Die Daten zeigen, dass sie nur 18 Mio. $ an Stablecoins hat, verglichen mit über 1,8 Mrd. $ bei Solana.

Aber Cardano ist doch begutachtet, oder?

Wenn wir uns der Non-Fungible Token (NFT)-Industrie zuwenden, sehen wir, dass es bei Cardano wenig Aktivität gibt. Daten von CryptoSlam zeigen, dass die gesamten NFT-Verkäufe in Solana bei über 4,7 Mrd. $ liegen. Es gab über 1,9 Millionen Käufer und 1,49 Millionen Verkäufer. Cardano hingegen hat 631 Mio. $ Umsatz mit 1,28 Millionen bzw. 668.000 Käufern und Verkäufern abgewickelt.

Inzwischen hat Solana mehr Transaktionen als Cardano. Daten von Cardanoscan zeigen, dass ADA über 83 Millionen Transaktionen hatte, während Cardano mehr als 262 Millionen hatte. Diese Zahlen können jedoch täuschen, was zum Teil erklärt, warum Cardano immer noch eine 18 Mrd. $-Instanz ist. In den meisten Fällen kaufen Kleinhändler Cardano, weil es von Brokern stark beworben wird.

Ein weiterer Grund, warum Cardano die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist die Behauptung, dass es begutachtet ist. Die Entwickler behaupten, dass es über 100 veröffentlichte Arbeiten über das Netzwerk gibt. Sie können einige dieser Arbeiten hier finden. In Wirklichkeit bedeuten all diese Arbeiten jedoch nichts, wenn die Plattform keine Entwickler anziehen kann.

Cardano vs. Solana Leistung

SOL vs. ADA-Preisdiagramm

Der letzte Grund, warum Solana eine bessere Kryptowährung als Cardano ist, ist seine historische Performance. In den letzten fünf Jahren ist der Solana-Token um fast 200 % gestiegen, während Cardano um über 50 % gefallen ist. Einige der Gewinne von Solana kamen im Jahr 2023, als es von 8 $ auf über 120 $ kletterte.

Der Anstieg von Solana ist auf das starke Wachstum des Ökosystems und die Popularität von Kryptowährungen wie Bonk und Samodeycoin zurückzuführen. Es zog auch mehr Entwickler an, darunter bekannte Namen wie Helium und Hivemapper. Daher wird Solana in Zukunft wahrscheinlich besser als Cardano abschneiden.