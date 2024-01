Glencore- und Vale-Aktienkurse nach wichtiger BHP-Warnung gefährdet

Die Aktienkurse von Glencore (LON: GLEN) und Vale (NYSE: VALE) könnten gefährdet sein, da einige ihrer wichtigsten Metalle sinken. Die Aktie von Vale ist seit ihrem Höchststand im Dezember in London bereits um über 12,7 % eingebrochen. Glencore ist um 13 % gesunken. Dieser Trend könnte sich fortsetzen, da die Händler auf eine wichtige Warnung von BHP reagieren.

Vale vs. Glencore-Aktien

BHP’s Nickelabschreibung

Die wichtigste Bergbaunachricht am Donnerstag war der Ergebnisbericht von BHP, dem größten Bergbauunternehmen Australiens. In seiner Erklärung sagte das Unternehmen, dass es nach dem jüngsten Preisverfall eine große Abschreibung in seinem Nickelsegment vornehmen könnte. Nickel, ein Metall, das zur Herstellung von Batterien verwendet wird, ist in den letzten 12 Monaten um über 45 % eingebrochen.

BHP ist nicht das einzige Unternehmen, das den Wert seiner Nickelvorkommen herabsetzt. First Quantum hat beispielsweise angekündigt, dass es seine Nickel- und Kobaltaktivitäten in Australien einstellen wird. Andere Nickelbergbauunternehmen wie Glencore und Vale könnten gezwungen sein, das Gleiche zu tun.

Die Nickel-, Kobalt- und Lithiumpreise sind in den letzten Monaten stark eingebrochen, obwohl die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen hoch geblieben ist. Tesla, der größte Autohersteller der Welt, hat 2023 über 1,8 Millionen Fahrzeuge verkauft. Weltweit stiegen die Verkäufe von Elektrofahrzeugen auf über 12 Millionen, und dieser Trend wird sich fortsetzen, wenn auch in einem langsameren Tempo.

Die Preise sind auch deshalb gesunken, weil wir uns in einer Ära des Überflusses befinden, in der Länder wie die Demokratische Republik Kongo (DRC), Simbabwe, Australien, Chile und Indonesien die Produktion hochgefahren haben. In den USA arbeitet die Regierung Biden daran, die Produktion von Batteriemetallen zu erhöhen.

Vale und Glencore: Mögliche Abschreibungen

Daher ist es wahrscheinlich, dass auch Glencore und Vale ihre Nickel- und Batteriemetallanlagen abschreiben werden. In diesem Fall ist Vale das zweitgrößte Nickelbergbauunternehmen der Welt nach dem russischen Unternehmen Nornickel. Glencore ist das drittgrößte und Anglo American das viertgrößte Unternehmen.

Die Batteriemetalle sind für Glencore wichtig, da das Unternehmen versucht, sich von der Kohle zu lösen. Zu diesem Zweck erwirbt das Unternehmen die Kohlesparte von Teck Resources und legt sie dann mit seinen Aktiva zusammen. Daraus wird dann ein in den USA börsennotiertes Unternehmen entstehen.

Der Geschäftsbereich Metalle und Mineralien von Glencore erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2023 ein EBITDA von 3,8 Mrd. $, während die Energieprodukte 5,8 Mrd. $ einbrachten. Diese Leistung wurde erzielt, als das Nickel-, Kobalt- und Kupfergeschäft mit dem Preisverfall zu kämpfen hatten. Der LME-Kassapreis für Nickel lag im Juni letzten Jahres bei 20.346 $, gegenüber 29.800 $ im Dezember.

Diese Metalle sind auch für den brasilianischen Riesen Vale wichtig. Das Unternehmen verdient zwar den größten Teil seines Geldes im Eisenerzgeschäft, hat aber auch stark auf Metalle für die Energiewende gesetzt. Seine Einnahmen aus dem Eisengeschäft stiegen bis 2022 auf 34 Mrd. $, während die Energiemetalle auf 8,3 Mrd. $ anstiegen.