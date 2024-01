Es gibt Anzeichen dafür, dass die Blase der Elektrofahrzeuge (EV) platzt. Zum einen haben die meisten Aktien von Elektrofahrzeugen, darunter große Namen wie Tesla, Rivian und Lucid, in den letzten Monaten stark nachgegeben. Viele kleine EV-Unternehmen wie Mullen Automotive, Workhorse Group, Faraday Future und Fisker haben Probleme, da ihr Cash-Burn zunimmt.

Die EV-Blase platzt

Copy link to section

Es gibt noch weitere schlechte Nachrichten für Elektrofahrzeuge. Am Donnerstag gab Hertz bekannt, dass das Unternehmen über 20.000 Elektrofahrzeuge in seinem Bestand mit großem Verlust verkauft habe. In einer Erklärung warnte das Unternehmen, dass die Anschaffungskosten für Elektrofahrzeuge hoch seien.

Es stellte außerdem fest, dass die Nachfrage seiner Kunden nach Elektrofahrzeugen begrenzt sei und dass die Wartungskosten deutlich höher seien als bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Dies war für viele Menschen eine Überraschung, da Elektrofahrzeuge weniger bewegliche Teile als herkömmliche Fahrzeuge haben. Ein wahrscheinlicher Grund dafür ist, dass bei einem kleineren Elektrounfall die Batterie beschädigt wird, was immer noch sehr teuer ist.

Im Vereinigten Königreich, einem Land, das hofft, ICE-Fahrzeuge in einem Jahrzehnt abschaffen zu können, verkaufen sich E-Fahrzeuge nicht schnell genug. In einer Erklärung von vergangener Woche gab ein Branchenverband an, dass der Anteil der EV-Verkäufe an allen Fahrzeugverkäufen im Jahr 2023 bei 16,5 % liegen wird, gegenüber 16,6 % im Vorjahr.

In den USA warnte eine Gruppe von Autohändlern kürzlich, dass die meisten Menschen sich für ICE-Fahrzeuge entscheiden. Infolgedessen bleiben E-Fahrzeuge doppelt so lange in den Geschäften wie ICE-Fahrzeuge. Gleichzeitig schränken Unternehmen wie Ford, GM und Stellantis ihre Investitionen in Elektrofahrzeuge ein.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. CFD-Dienst. 82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Open your account CFD-Dienst. 82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Ad

EV- und Batteriemetalle stürzen ab

Copy link to section

Die anhaltende Schwäche der Elektrofahrzeuge wirkt sich auf die Metalle aus, die für die Batterieherstellung unerlässlich sind. Der vielbeachtete Global X Lithium & Battery Technology ETF (LIT) ist auf 47,68 $ zurückgegangen, ein Rückgang von 50 % gegenüber seinem Höchststand im Jahr 2022.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

LIT ETF-Chart

Auch den Unternehmen, die diese Metalle produzieren, geht es nicht gut. In den USA ist der Aktienkurs von Lithium America auf 5,6 $ gefallen, den tiefsten Stand seit September 2020. Im Jahr 2022 erreichte er mit über 25 $ seinen Höchststand. Auch Unternehmen wie Lithium Australia, Liontown Resources und Pilbara Metals haben nachgegeben.

Ein genauerer Blick zeigt, dass sich die Preise der meisten Metalle, die für die Batterieherstellung verwendet werden, stark gesunken sind. Dazu gehören Metalle wie Kupfer, Lithium, Nickel und Kobalt. Nachdem diese Metalle vor einigen Jahren stark angestiegen waren, erlebten sie in letzter Zeit einen Rückgang.

Zusätzlich zu einem sich verlangsamenden Markt für Elektrofahrzeuge sind diese Metalle aufgrund ihres Überflusses zusammengebrochen. Länder wie Simbabwe, Australien und Chile verfügen über reichlich Lithiumvorräte. Indonesien, die Philippinen, Russland und Australien verfügen alle über riesige Nickelvorkommen.

Am wichtigsten ist, dass China weltweit den größten Marktanteil bei diesen Metallen hat. Seine Unternehmen erkannten schon früher das Potenzial von EV-Metallen und erwarben sie zu einem günstigen Preis. Jetzt macht China mit diesen Batteriemetallen das, was es mit Stahl getan hat.

Positiv ist, dass die sinkenden Lithium- und Nickelpreise einige Maßnahmen auslösen, die sie in Zukunft weiter nach oben treiben könnten. Zum einen haben einige Unternehmen wie Core Lithium und Panoramic Resources einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit eingestellt. Das Gleiche gilt für Unternehmen wie Chemaf Resources und Horizonte Minerals.

Gleichzeitig dürften viele an diesen Metallen interessierte Unternehmen ihre Investitionen zurückfahren. In den meisten Fällen dauert der Bau von Minen Jahre oder sogar Jahrzehnte und ist eine kostspielige Angelegenheit. In einer aktuellen Mitteilung sagte ein Analyst von Liberium Capital:

Die Anleger sollten abwarten, bis sie Anzeichen für eine derartige Neugewichtung bei den weltweiten Lithium- und Kobaltminenunternehmen sehen, bevor sie über einen Kauf nachdenken.

Der starke Rückgang dieser Metalle stellt die Strategie von Glencore in Frage. Glencore, eines der größten Bergbauunternehmen der Welt, verfolgt die Strategie, sein Metallgeschäft vom Kohlegeschäft zu trennen.