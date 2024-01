Sony sagt 10 Mrd. $ Fusionspläne mit Zee in Indien ab, Rechtsstreit droht

Der japanische Sony-Konzern hat beschlossen, seine Pläne für eine 10 mrd. $ Fusion mit dem indischen Fernsehsender Zee Entertainment (ZEE.NS) abzusagen. Damit ist die Bühne für eine juristische Auseinandersetzung zwischen den beiden Unternehmen bereitet, da es ihnen nicht gelungen ist, ein Geschäft abzuschließen, das die indische Medienlandschaft umgestalten sollte.

Das Scheitern dieses ehrgeizigen Zusammenschlusses, mit dem ein Medien-Machtzentrum auf dem inhaltshungrigen indischen Markt geschaffen werden sollte, hat für den Fernsehsender Zee ein neues Maß an Unsicherheit mit sich gebracht, zumal der Wettbewerb in der Branche weiter zunimmt.

Disney (DIS.N) hat die Gelegenheit ergriffen und versucht nun aktiv, seine indischen Geschäfte mit den Medienwerten der Reliance (RELI.NS) des Milliardärs Mukesh Ambani zu fusionieren, um eines der größten Unterhaltungsimperien Indiens zu bilden.

In einer offiziellen Erklärung nannte Sony unerfüllte “Abschlussbedingungen” als Grund für das Scheitern des Zusammenschlusses, trotz “gutgläubiger Gespräche” mit Zee. Die Unternehmen konnten sich nicht auf eine Verlängerung der Frist einigen, die für den 21. Januar angesetzt war.

Was Sony sagte

Sony brachte seine Enttäuschung zum Ausdruck und erklärte: “Nach mehr als zwei Jahren Verhandlungen sind wir sehr enttäuscht… Wir sind weiterhin entschlossen, unsere Präsenz in diesem dynamischen und schnell wachsenden Markt auszubauen.”

Kommentar von Zee

Als Reaktion darauf informierte Zee die indischen Börsen, dass Sony wegen angeblicher Verstöße gegen die Fusionsvereinbarung eine Abfindungszahlung in Höhe von 90 Mio. $ verlangt und ein Schiedsverfahren für einen einstweiligen Rechtsschutz anstrebt. Zee bestreitet vehement alle von Sony erhobenen Vorwürfe und beabsichtigt, entsprechende rechtliche Schritte einzuleiten.

Während weder Sony noch Zee konkrete Angaben zu den nicht erfüllten Bedingungen machten, stand die Fusion vor einem entscheidenden Hindernis, nämlich der Frage, wer das fusionierte Unternehmen leiten würde. Zee hatte CEO Punit Goenka als Leiter vorgeschlagen, doch Sony meldete Bedenken an, nachdem Goenka Gegenstand einer Untersuchung durch die indische Marktaufsichtsbehörde geworden war.

Zee stellte jedoch am Montag klar, dass Goenka zugestimmt hatte, im Interesse der Fusion zurückzutreten.

Letztes Jahr untersagte die indische Börsenaufsicht Goenka die Übernahme von Verwaltungsratsmandaten in börsennotierten Unternehmen, da er angeblich an der Umleitung von Geldern von Zee in andere börsennotierte Unternehmen der Gruppe beteiligt war.

Goenka bestritt die Vorwürfe, und ein indisches Gericht hob das Verbot im Oktober mit der Auflage auf, dass er bei allen behördlichen Untersuchungen kooperieren würde.

Goenka, der an der Einweihung eines Lord-Ram-Tempels in der indischen Stadt Ayodhya teilnahm, interpretierte das Scheitern des Sony-Geschäfts als “ein Zeichen des Herrn” und drückte seine Entschlossenheit aus, sein Unternehmen zum Nutzen der Beteiligten zu stärken.

Sinkende Einnahmen von Zee

Copy link to section

Zee sieht sich derzeit mit sinkenden Werbeeinnahmen und reduzierten Barreserven konfrontiert, die in den sechs Monaten bis zum 30. September auf 2,48 Mrd. Rupien gesunken sind, verglichen mit 5,88 Mrd. Rupien ein Jahr zuvor.

Trotz der einmaligen und wiederkehrenden Kosten”, die bei der Vorbereitung des Sony-Deals anfielen, wird sich Zee nun darauf konzentrieren, sowohl organische als auch anorganische Wachstumsmöglichkeiten zu evaluieren.

Mit einem breit gefächerten Angebot an Nachrichten- und Unterhaltungskanälen in Hindi und anderen Sprachen ist Zee in Indien seit Jahren ein Begriff. Gegründet wurde das Unternehmen 1992 von Subhash Chandra, dem Vater von Goenka, der oft als der “Vater des indischen Fernsehens” bezeichnet wird.

Das Scheitern der Fusion zwischen Zee und Sony wird als Enttäuschung für die Aktionäre angesehen, da sie das Potenzial hatte, die Dynamik der Branche erheblich zu verändern, so Hetal Dalal, Präsidentin und Chief Operating Officer von Institutional Investor Advisory Services.

Sony erwartet keine wesentlichen Auswirkungen auf seine Schätzungen für das Jahresende im März, da der Zusammenschluss nicht in den Prognosen berücksichtigt wurde.

Die Aktien von Zee sind seit der ursprünglichen Ankündigung der Fusion im September 2021 um etwa 8 % gesunken.