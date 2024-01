Weltweiter Krypto-Besitz stieg um 34 % auf 580 Millionen: Bericht von Crypto.com

Crypto.com hat seinen jährlichen Crypto Market Sizing Report veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass die Zahl der weltweiten Kryptowährungsbesitzer im Jahr 2023 um 34% auf 580 Millionen bis Ende Dezember 2023 ansteigen wird.

Die Kryptobörse stellte in einer heute, 22. Januar, veröffentlichten Pressemitteilung fest, dass die Kryptobranche trotz einer Reihe von makroökonomischen Gegenwinden ein Wachstum verzeichnete. Dazu gehörten die Straffung der Geldpolitik inmitten der Bemühungen, die Inflation zu zähmen, geopolitische Konflikte in Europa und im Nahen Osten und die anhaltenden Auswirkungen der Covid-Pandemie.

“Das vergangene Jahr ist ein weiteres wichtiges Gründungsjahr für die gesamte Krypto-Community”, sagte Kris Marszalek, CEO von Crypto.com, in einer Erklärung.

“Wieder einmal hat sich die Branche trotz des Gegenwinds und der Herausforderungen als widerstandsfähig erwiesen und ist gut für eine breite Akzeptanz positioniert. Bei Crypto.com treibt unser Fokus auf verantwortungsvolle Innovation uns weiterhin effektiv voran”, fügte er hinzu.

Die Zahl der weltweiten Krypto-Besitzer stieg auf 580 Millionen. Quelle: Crypto.com

Wie Invezz im Mai letzten Jahres hervorhob, war Asien eine der Regionen, in denen die Akzeptanz von Kryptowährungen zunahm. Auch Afrika und Lateinamerika verzeichneten in den vergangenen Jahren deutliche Wachstumsraten.

BTC-Besitzer steigen auf 296 Millionen, Ethereum auf 124 Millionen

Nach Angaben von Crypto.com stieg die Zahl der Bitcoin-Besitzer um 33 % – von 222 Millionen zu Beginn des Jahres auf 296 Millionen im Dezember.

Die führende Kryptowährung, deren Preis im Laufe des Jahres erheblich gestiegen ist, macht mehr als die Hälfte aller Kryptowährungsbesitzer aus. Der Bericht von Crypto.com zeigt, dass die BTC-Besitzer bis Ende 2023 51 % der weltweiten Anzahl der Krypto-Besitzer ausmachen werden.

In der Zwischenzeit belief sich die Gesamtzahl der weltweiten Ethereum-Besitzer auf etwa 124 Millionen, was einem Anstieg von 39 % in den 12 Monaten bis Ende Dezember 2023 entspricht.

Im Januar dieses Jahres lag die Zahl der ETH-Besitzer bei etwa 89 Millionen, und der Anstieg brachte die globalen Besitzer der zweitgrößten Kryptowährung der Welt nach Marktkapitalisierung auf 21 % der globalen Anzahl der Krypto-Besitzer. Etwa 40,9 % der BTC-Besitzer hielten zum Zeitpunkt der Untersuchung ebenfalls ETH.

Zu den Entwicklungen, die ebenfalls zum Anstieg des weltweiten Krypto-Besitzes beitrugen, gehörten das Shanghai-Upgrade von Ethereum, die Erwartung der Genehmigung des Spot-Bitcoin-ETFs und der Anstieg der Bitcoin Ordinals. Die monatlichen Wachstumsraten für April und Mai 2023 betrugen 5,1 % bzw. 6,7 %.

Lesen Sie den vollständigen Bericht von Crypto.com hier.