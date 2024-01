Exklusiv: Chefvolkswirt Dr. S.P. Sharma über die tolle indische Wachstumsgeschichte

In der Ausgabe der Global Economic Prospects vom Januar 2024 wies die Weltbank auf die Verlangsamung des Wachstums hin, die auf die “straffe Geldpolitik, die restriktiven finanziellen Bedingungen und den schwachen Welthandel und die schwachen Investitionen” zurückzuführen sei.

Besonders besorgniserregend sind die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten, die hohe Verschuldung und die Möglichkeit von „Störungen auf den Rohstoffmärkten“.

Schätzungen zufolge wird sich das globale Wachstum in den kommenden 12 Monaten auf 2,4 % abschwächen, was das dritte Jahr in Folge mit einer Verlangsamung bedeuten würde.

Im Vergleich dazu ist Indien die am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft der Welt.

Der Bericht schätzt das Wachstum des Landes im Jahr 2023 auf 6,3 %, mit einer weiteren Beschleunigung auf 6,4 % und 6,5 % in den kommenden zwei Jahren.

Wie kommt es also, dass Indien in einem global herausfordernden Umfeld weiterhin eine so positive Wachstumsdynamik erlebt?

Wir hatten das Vergnügen, mit Dr. S.P. Sharma, dem Chefvolkswirt und stellvertretenden Generalsekretär der in New-Delhi ansässigen PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI), über die wichtigsten Triebkräfte der indischen Wachstumsgeschichte, den dynamischen Reformprozess, die zentrale Rolle des Bankensystems bei der sich vollziehenden Transformation und die neu entstehenden Chancen sowie die sich entwickelnden Herausforderungen zu sprechen.

Als zukunftsorientierter, proaktiver und dynamischer indienweiter Spitzenverband arbeitet PHDCCI mit mehr als 150.000 großen, mittleren und kleinen Industrieunternehmen sowie mit hohen Kommissionen und Botschaften zusammen, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und internationale Best Practices zu übernehmen.

Als “Stimme der Industrie und des Handels” ist der PHDCCI seit 118 Jahren ein wichtiger Katalysator für die Förderung der indischen Industrie, des Handels und des Unternehmertums.

Biografie des Sprechers

Dr. SP Sharma verfügt über rund 25 Jahre vielfältige Erfahrung in den verschiedenen Bereichen der Wirtschaft, des Handels und der Industrie.

Er begann seine Karriere 1996 bei der Regierung von Punjab und wechselte anschließend zur indischen Regierung, ASSOCHAM, PwC und TATAs.

Derzeit arbeitet er als Chefökonom und stellvertretender Generalsekretär für den renommierten Branchenverband PHD Chamber of Commerce & Industry.

Er hat mehr als 200 Forschungsstudien/-arbeiten/-projekte usw. mit renommierten Organisationen wie der indischen Regierung, Landesregierungen, UNCTAD, der Europäischen Kommission, Industriekammern/-verbänden und Unternehmen durchgeführt.

Er hat als angesehener Diskussionsteilnehmer/Vorsitzender/Moderator usw. an mehr als 300 Programmen teilgenommen, die unter anderem von verschiedenen renommierten Regierungs- und Industrieorganisationen, Handelsverbänden, Bildungseinrichtungen und Forschungsorganisationen organisiert wurden.

Dr. Sharma sprach auf der International Research Conference on India-UK Economic and Regulatory Perspective, organisiert von der University of Portsmouth, UK; Seminar über globale Wertschöpfungsketten an der University of Leeds, Großbritannien; Internationale Konferenz über globale Wertschöpfungsketten und Industrie @ 75 im IIM Trichy – Indien, Handels- und Investitionsmöglichkeiten zwischen Indien und den USA, New Jersey.

Kürzlich hielt er am 30. August 2021 und 31. August 2022 eine Rede auf dem Internationalen Nationalen Klimagipfel 2022 in Bergen, Norwegen.

Er trat mehr als 200 Mal in verschiedenen prestigeträchtigen Podiumsdiskussionen/Runden Tischen auf, die von Fernsehsendern wie Lok Sabha TV, Sansad TV, Doordarshan, CNBC und verschiedenen anderen privaten Sendern durchgeführt wurden. Er nimmt regelmäßig an der prestigeträchtigen Sendung „Market Mantra“ von All India Radio teil.

Er ist unter anderem Mitglied des Editorial Board von Journal Press of India, der Advisory Group des Birla Institute of Management and Technology, der Surya Foundation, des Geeta Rattan Institute of Management, des Indian Institute of Finance, des Jaipuria Institute of Management und der Presidency University Bangalore.

Er ist Mitglied der Industry Monitoring Group der Reserve Bank of India und des Professional Forecasters Team der Reserve Bank of India.

Dr. Sharma hat einen M. Phil. in Industrieökonomie und einen PhD in International Economics von der renommierten Panjab University in Chandigarh.

Quelle: Office of Chief Economist, PHDCCI

F) Vielen Dank für das Gespräch, Dr. Sharma. Wie beurteilen Sie die indische Wirtschaft derzeit und über einen längeren Zeitraum? Was erwarten Sie von der kommenden Haushaltssaison und was steht auf Ihrer Haushaltswunschliste?

A) Heute sind die Aussichten für Indien sehr gut. In den Jahren nach der COVID-Initiative hat die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit Indiens erheblich zugenommen. In den letzten beiden Geschäftsjahren hat Indien ein Wachstum von mehr als 7 % verzeichnet. Mit einer Wachstumsrate von 9,1 % im Jahr 2021-22 und 7,2 % im Jahr 2022-23 übertrifft Indien die Erwartungen beim BIP-Wachstum.

Die Prognosen für das laufende Jahr sind ebenfalls hoch und es wird erwartet, dass die Wirtschaft um mehr als 7,3 % wachsen wird. Den IWF-Prognosen zufolge wird erwartet, dass die Wirtschaft auch in Zukunft eine weiterhin starke Dynamik verzeichnen wird, die auf immer höherem Niveau wächst. Im laufenden Geschäftsjahr soll die Wirtschaft auf 4 Bio. $ wachsen, in den Jahren 2026 bis 2027 die 5 Bio. $-Marke überschreiten und bis 2030 eine Wirtschaft von 7 Bio. $ erreichen.

Insgesamt war die wirtschaftliche Entwicklung in den Jahren nach der Pandemie äußerst widerstandsfähig und wurde durch verschiedene Reformen, die die Regierung während der Pandemiejahre durchgeführt hat, gut unterstützt. Verschiedene Reformen wie das Atma Nirbhar Bharat, das Production Linked Incentives (PLI)-Programm für die verarbeitende Industrie und viele Reformen im Sektor der Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (KKMU) haben die Wachstumsgeschichte aufrechterhalten und vorangetrieben.

Wie der IWF feststellte, ist Indien ein „Lichtblick“ im globalen Ökosystem. Basierend auf Parametern wie den BIP-Zahlen und anderen wichtigen makroökonomischen Indikatoren ist die Wirtschaft im Vergleich zu den anderen führenden Volkswirtschaften widerstandsfähig.

Der futuristische Ausblick bleibt sehr stark. Wir werden bis 2047 eine entwickelte Volkswirtschaft sein und im Jahr 2030 auf die Größe von 7 Bio. $ anwachsen. Ein hervorragendes Bild zeichnet also die indische Wirtschaft ab, und Indien hat sich zu einem großen Wachstumsführer im Weltwirtschaftssystem entwickelt.

Was den Haushalt betrifft, muss der Schwerpunkt auf dem verarbeitenden Gewerbe liegen, das heute ein zentraler Motor der indischen Wirtschaft ist. Es muss mehr Wert auf die Vereinfachung der Geschäftsabwicklung gelegt werden, und die politischen Entscheidungsträger müssen sicherstellen, dass alle neuen Reformen bis auf die Grundebene durchdringen. Dies ist besonders wichtig, da Fabriken immer mehr Reformen benötigen, um auf dem nationalen und internationalen Markt wettbewerbsfähiger zu werden.

Obwohl die Regierung viele Compliance-Vorgaben einschränkt, besteht die Notwendigkeit, sich stärker auf Fabrikentwicklungen, auf Händchenhalten zur Vereinfachung der Geschäftsabwicklung und auf die Senkung der Geschäftskosten zu konzentrieren.

Die Vorschläge unseres Industrieverbandes, der PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI), lauten, dass die Unternehmen sich stärker auf Kostensenkungen konzentrieren müssen, damit ihre Preis-Kosten-Spannen günstig werden und sie auf dem nationalen und internationalen Markt wettbewerbsfähiger sein können.

F) Wie beurteilen Sie das indische Bankensystem heute, sowohl im Inland als auch im internationalen Kontext?

A) Indiens Bankensystem ist im Vergleich zu vielen anderen Volkswirtschaften sehr stark und hat dies in den beiden großen Krisen der letzten zwanzig Jahre unter Beweis gestellt. Seit der Lehman-Krise ist unser Bankensystem robust geblieben und wir haben uns eher früher als später erholt. Unsere Erholung war sehr stark und die Tiefststände lagen bei einem BIP von 6,8 %.

Das Bankensystem ist robust und wird durch die Fortsetzung der Politik seitens der Regierung gut gestützt. Beispielsweise wurde die National Asset Reconstruction Limited Company (NARLC) 2021–22 von der Unionsregierung für die Abwicklung notleidender Vermögenswerte im Bankensektor gegründet.

Insgesamt ist der von vielen Analysten auf den nationalen und internationalen Märkten prognostizierte Stresspegel nicht so hoch, dass er sich auf das Bankensystem auswirken würde. Wir profitieren auch von einer gemischten Bankenstruktur und es gibt eine große Synchronisierung der Richtlinien zwischen den Regierungsbanken und den Banken des privaten Sektors, die weiterhin im Gleichschritt agieren.

Darüber hinaus herrscht eine hohe Wachsamkeit der Regulierungsbehörden, die dafür sorgt, dass Risiken gemindert werden.

Kürzlich haben wir während der Pandemie beobachtet, dass der Bankenstress in den USA und in Europa zunahm, was auch zu vielen anderen damit verbundenen wirtschaftlichen und finanziellen Problemen führte. Aber in Indien sehe ich in den letzten drei bis vier Jahren keine solche Herausforderung, insbesondere aufgrund der Wirtschaftsreformen oder der Integrität des Systems.

Wir freuen uns darauf, dass unser Bankensystem die Wirtschaft in den kommenden Zeiten weiterhin mit zusätzlichen Billionen Dollar unterstützen wird.

F) Was waren Ihrer Meinung nach die bedeutendsten Veränderungen in den letzten fünf bis sechs Jahren, die zur Stabilisierung des indischen Bankensystems beigetragen haben? Wie würden Sie den Gesamtprozess der Bankenreform im Land beschreiben?

A) Die RBI hat eine Fülle von wichtigen Reformen durchgeführt. Die Einführung des Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) im Jahr 2015 spielte eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Unterdrückten zur Zeit der Pandemie im Jahr 2021. Im Jahr 2016 wurde die Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) eingeführt..

In den Jahren 2019 und 2020 stellten die Fusionen der Banken des öffentlichen Sektors in Indien, die ebenfalls eine bemerkenswerte Reform darstellten, die Kapitalisierung des Bankensystems sicher, sodass sie Unternehmen und Konzerne weiterhin mit mehr Kapital unterstützen konnten.

Der Bankensektor stellte den KKMU auch das Notfallkreditprogramm zur Verfügung, das sowohl die Gesundheit des Bankensystems überprüfen als auch die Unterstützung für das verarbeitende Gewerbe sicherstellen sollte – das war also eine Win-Win-Situation und erwies sich als vorteilhaft für die Gesamtwirtschaft.

Vor kurzem wurde die digitale Währung der Zentralbank (CBDC) eingeführt, was eine monumentale Entwicklung im Bankensystem darstellt; zusammen mit der NARCL, wie bereits erwähnt. Die Reformen des Bankensektors gehen also weiter, und ich sehe auch keinen Bereich, in dem es keine Reformen des Bankensektors gegeben hätte.

Insgesamt bleibt der Bankensektor zum jetzigen Zeitpunkt tragfähig. Angesichts der hohen Marktkapitalisierung sehe ich keine Kapitalprobleme im System.

Der Reformprozess entwickelt sich weiter und wird Jahr für Jahr fortgesetzt. Diese wiederum unterstützen das verarbeitende Gewerbe und das Gesamtwachstum der Wirtschaft. Ich denke, dass Reformen weiterhin durch ein regulatorisches Umfeld unterstützt werden müssen, das eine gute Synchronisierung privater und öffentlicher Banken ermöglicht, um das nachhaltige Wachstum der Wirtschaft voranzutreiben.

Da das globale Wirtschaftssystem jedoch dynamisch ist, müssen wir alle aktuellen Entwicklungen wachsam beobachten, damit es nicht zu externen Schocks oder Herausforderungen für unser Bankensystem kommt.

F) Wie beurteilen Sie derzeit die Geldpolitik der Reserve Bank of India (RBI)? Was sind Ihre Erwartungen für das kommende Jahr?

A) Wir beherrschen die Geldpolitik sehr gut und gehören zu den erfolgreichsten Ländern bei der Kontrolle der Inflation.

Der Inflationsverlauf begann sich im April 2022 zu beschleunigen und erreichte mehrjährige Höchststände, wobei der WPI mit 16 % seinen Höchststand erreichte und der VPI über 7 % erreichte. Aber in nur kurzer Zeit konnten wir die WPI-Inflation bis Oktober 2022 und den VPI bis März 2024 kontrollieren.

Aufgrund der zunehmenden Dynamik des Wirtschaftssystems und der Entwicklungen im geopolitischen Bereich, insbesondere mit den Risiken einer geopolitischen Fragmentierung, kommt es jedoch zu Volatilität im Inflationsbereich.

Unser Bankensystem und insbesondere die RBI beobachten die Entwicklung der Inflationsentwicklung aufmerksam. Derzeit ist die Inflation weitgehend unter Kontrolle und liegt innerhalb der Inflationszielspanne der RBI von 2 % bis 6 %.

Es wird erwartet, dass sich dieser Wert in den kommenden Jahren weiter auf das Niveau von 4 % verlangsamen wird.

Was die Geldpolitik betrifft, so ist der Repo-Satz zwar im Vergleich zum historischen Trend hoch, wir freuen uns jedoch darauf, unseren starken Wachstumskurs beizubehalten und gehen davon aus, dass die RBI eine Lockerung des Repo-Satzes in Betracht ziehen wird, sobald die Inflationsbedingungen günstiger werden.

Die RBI legt großen Wert darauf, sowohl das Wachstum aufrechtzuerhalten als auch die Inflationssituation anzugehen.

Wir sind zuversichtlich, dass die RBI auch in Zukunft gezielte Maßnahmen ergreifen wird, um die Wirtschaft bei hohem Wachstum zu unterstützen und die Inflation zu bekämpfen, um eine weitere Eskalation zu verhindern.

F) Was sind Ihrer Meinung nach die größten Engpässe bei der Übertragung der Geldpolitik auf die Unternehmensebene in Indien – sowohl für große Unternehmen als auch für KKMU? Wie können diese am effektivsten angegangen werden?

A) Ja, auf der Bankenseite gibt es gewisse Engpässe, aufgrund derer KKMU aufgrund von Sicherheitenanforderungen und teilweise erhöhten Zinssätzen nicht in der Lage sind, angemessene Finanzmittel zu erhalten. Wie ich bereits erwähnt habe, ist das Bankensystem bei der Bewältigung der Herausforderungen, die das globale Wirtschaftsumfeld mit sich bringt, wachsam.

Manchmal haben die KKMU möglicherweise das Gefühl, dass sie durch die Kreditausweitung aufgrund von Sicherheiten nicht ausreichend unterstützt werden. Aufgrund der Entwicklungen in den letzten Monaten sind diese Unternehmen jedoch nun positiver eingestellt und bestimmte politische Vorschläge des Unternehmenssektors werden vom Bankensektor berücksichtigt, um kleine Unternehmen und KKMU besser zu unterstützen.

Früher war der Bankensektor aufgrund besorgniserregender wirtschaftlicher Entwicklungen wie der Pandemie, des Handelskrieges zwischen den USA und China und anderer Faktoren, die zu einer Verlangsamung der Wirtschaft führten, nicht robust genug, um kleine Unternehmen zu unterstützen angesprochen.

Zu den wichtigsten Maßnahmen zur Unterstützung von KKMU gehörte eine Notfallkreditlinie, die erheblich geholfen hat. Viele Unternehmen nutzten dieses Programm, um schwierige Zeiten zu überbrücken, und die Regierung führte Erweiterungen dieses Programms ein, das sich in den letzten drei bis vier Jahren zu einer robusten Unterstützungsquelle für das verarbeitende Gewerbe entwickelt hat.

Zuvor wurde das PMDJY für die Öffentlichkeit gegründet, und das Programm Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) unterstützte auch die untere Mittelschicht und half bei der Verwirklichung ihrer Wünsche.

Wir freuen uns darauf, dass der Bankensektor an vorderster Front kleine Unternehmen unterstützt, damit diese ebenfalls stark am Wachstumskurs der indischen Wirtschaft teilhaben.

F) Wie kann Indien die Kreditkosten am nachhaltigsten senken?

A) Die Inflation kommt immer wieder und verändert die Denkprozesse der politischen Entscheidungsträger, da die Toleranzgrenze bei Unternehmen und Haushalten nicht so hoch ist. Da wir die Mittelschicht und die Unterdrückten unterstützen müssen, können wir keine hohe Inflation tolerieren, die über dem Inflationspfad der RBI liegt.

Wenn die Inflation also hoch bleibt, wird es sehr schwierig sein, den Repo-Satz zu senken. Daher sollten die Reformen auf der Angebotsseite stattfinden, da die Inflation oft durch die Lebensmittelpreise angeheizt wird. Da die Lieferketten nicht robust genug sind, würde eine Konzentration auf Agrarinfrastruktur und ländliche Entwicklung die Verschwendung von Nahrungsmittelgetreide verringern. Diese Verschwendung sollte von derzeit 30 bis 35 % auf 5 bis 10 % reduziert werden, damit die Versorgung günstiger wird und die Preise ein vernünftiges Niveau erreichen.

Manchmal können die Preise für Tomaten, Kartoffeln und Zwiebeln von 5 ₹ auf 200 ₹ steigen. Diese Preisentwicklung kann zu schwierigen Zeiten führen. Wir müssen diese großen Schwankungen bei den Lebensmittelpreisen angehen, damit die Preise rational sind und nicht an vielen Stellen den Inflationstrend anheizen.

F) Was sind in den kommenden Jahren die bedeutendsten Reformen, von denen India Inc. voraussichtlich profitieren wird? Wie beurteilen Sie die Auswirkungen der digitalen Revolution in Indien?

A) India Inc. muss sich stärker auf die Geschäftskosten und die Leichtigkeit der Geschäftsabwicklung konzentrieren.

Fünf Kosten wirken sich auf den Verlauf der Reformen aus und schränken die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen auf dem internationalen Markt ein. Bei diesen Kosten handelt es sich um die Stromkosten, die Compliance-Kosten, die Finanzkosten, die Logistikkosten und die Grundstückskosten.

Diese Kosten wirken sich auf die Kosten-Preis-Margen der Hersteller aus und sie sind nicht in der Lage, auf internationalen und inländischen Märkten effektiv zu konkurrieren.

Es müssen nachhaltige Anstrengungen unternommen werden, um unseren Importanteil zu reduzieren, damit gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen, wir wettbewerbsfähiger werden und im globalen Exportszenario stärker und sichtbarer werden.

Die digitale Revolution ist jetzt deutlich sichtbar und wir stehen mittlerweile an der Spitze aller fortgeschrittenen Volkswirtschaften, und unsere digitalen Transaktionen liegen in Milliardenhöhe. Wir haben diesen Wandel angenommen und die Welt mit unseren digitalen Transaktionen überrascht, die nun das Wirtschaftswachstum beschleunigen. Aus diesem Grund sind unsere BIP-Zahlen robust und wir haben eine starke Basisunterstützung für die Wirtschaft.

Die digitalen Prozesse finden auch auf den unteren Wirtschaftsebenen statt. Beispielsweise nutzen Rikschafahrer inzwischen digitale Transaktionen. Dies ist eine große Unterstützung für die Wirtschaft und beschleunigt die Wirtschaft, was die Denkprozesse von Führungskräften und Unternehmen vorantreibt, die feststellen, dass es große Unterstützung gibt, diesen Prozess zu revolutionieren und mit der erhöhten Geschwindigkeit der Wirtschaft mehr Arbeitsplätze zu schaffen.

F) Wie kann die Umstellung auf kohlenstoffarmes Wachstum durchgängig berücksichtigt werden, ohne die Interessen der Unternehmen und das allgemeine Wirtschaftswachstum zu beeinträchtigen?

A) Wir müssen all diese Herausforderungen in einer ausgewogenen Weise angehen.

Der Unternehmenssektor setzt sich stark dafür ein, bis 2070 null Emissionen zu erreichen, und unterstützt die Vision der Regierung voll und ganz. Allerdings ist dies auch mit hohen Kosten verbunden, was bedeutet, dass wir finanzielle Unterstützung für den Übergang zu einem kohlenstoffarmen Wachstum finden müssen.

Da Indien mit seinen wirksamen Reformen stetige Fortschritte auf seinem Weg von einer aufstrebenden Volkswirtschaft zur aufstrebenden wirtschaftlichen Supermacht gemacht hat, wird der Übergang zu einem kohlenstoffarmen Wachstum nach einigen Jahren ebenfalls robust sein.

F) Wie bewerten Sie international die jüngsten Protokolle der Fed? Wie schätzen Sie die Inflation in den USA ein?

A) Die US-Inflation geht zurück und die Fed hat sich ebenfalls für eine Zinspause entschieden.

An der Wachstumsfront verjüngen die USA ihr Wirtschaftssystem und können mit ihrem Wachstumskurs überraschen. Es gibt viele positive Entwicklungen in den USA und es wird erwartet, dass sich die Wirtschaft in den kommenden Quartalen robust entwickeln wird.

Andererseits steht Europa vor einem Abschwung, der zum großen Teil auf mangelnden Tourismus zurückzuführen ist. Zu Beginn des Zeitraums 2021–22 gab es eine starke touristische Entwicklung, aber jetzt verlangsamt sich dieses Segment. Aus diesem Grund steht Europa vor einer Verlangsamung des BIP-Wachstums.

Ich gehe davon aus, dass die Fed-Zinspause andauern wird und es in den kommenden Quartalen Raum für eine Senkung des Fed-Zinssatzes geben wird. Dies wird dem Unternehmenssektor und der ganzen Welt in Zukunft große Dynamik und positive Unterstützung verleihen und das Gesamtszenario in den kommenden Quartalen verändern.

Auf der anderen Seite wirken sich geopolitische Entwicklungen auf die Denkweise und Einschätzungen vieler politischer Entscheidungsträger aus. Wenn dieses Problem angegangen wird, glaube ich, dass die Weltwirtschaft in den kommenden Jahren ein großes Potenzial für ein Wachstum von mehr als 4 % haben wird.

F) Möchten Sie unseren Lesern ein paar Abschiedsworte darüber mitteilen, wo in Indien im nächsten Jahrzehnt wahrscheinlich die größten Chancen liegen werden?

A) Die Kapitalmärkte werden stark bleiben und weiterhin ein wichtiger Wachstumsmotor für die Wirtschaft sein.

Der zweite Bereich sind Start-ups, ein Segment, das immer stärker wird und für globale Führungskräfte und globale Investoren eine große Überraschung darstellt.

Drittens wird Indien mit Unterstützung der Regierung und den laufenden Reformprozessen zu einem wichtigen Produktionsstandort werden.

Ich denke, Indien ist ein vielversprechendes Land und wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir trotz der schwierigen Zeit auf der globalen Bühne robust und lukrativ geblieben sind.