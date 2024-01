Volvo Cars hat am 26. Januar in Stockholm vor Eröffnung der Märkte die Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2024 und das 4. Quartal vorgelegt. Das Unternehmen kündigte einen starken Nettoumsatz an, der den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres entspricht, sowie weitere interessante Zahlen.

Umsatz steigt um über 15 %

Dies teilte Volvo in einem Webcast und in einer Pressemitteilung mit:

Für das Gesamtjahr 2023 haben wir den Nettoumsatz um fast 80 Milliarden SEK auf 553 Milliarden SEK und das bereinigte Betriebsergebnis auf 77,6 Milliarden SEK (50,5) gesteigert, mit einer bereinigten operativen Marge von 14 %.

Darüber hinaus stieg der Nettoumsatz im 4. Quartal um 10 % auf 148,1 Milliarden SEK und der Gewinn pro Aktie belief sich auf 5,93 SEK (rund 3,26 $).

Erwartungen übertreffen

Im Vorfeld des Ergebnisberichts erwarteten Analysten, dass der europäische Automobilriese für das 4. Quartal einen Nettogewinn von rund 12,65 Mrd. SEK ausweisen würde, gegenüber 6,69 Mrd. SEK im Vorjahresquartal. Insgesamt sollte der Umsatz im Jahr 2023 auf ca. 136,3 Mrd. SEK steigen und damit geringfügig über dem Vorjahreswert von 134,3 Mrd. SEK für das Gesamtjahr 2022 liegen.

Das bereinigte Betriebsergebnis des Unternehmens lag im 4. Quartal bei 18.384, verglichen mit 12.171 im 3. Quartal. Dies bedeutete, dass Volvo Cars sein Betriebsergebnis im Jahr 2023 um fast 50 % steigerte, von 50.467 im Jahr 2022 auf 77.638 im vergangenen Jahr.

Viele erwarteten jedoch einen Rückgang der Lkw-Verkäufe für das Unternehmen, da die Nachfrage nach diesen Fahrzeugen im Jahr 2023 deutlich nachließ. Und tatsächlich lag der Nettoauftragseingang des Unternehmens im 4. Quartal bei 49.347 SEK, gegenüber 54.108 SEK im 3. Quartal. Damit sinkt der Lkw-Umsatz im Jahr 2023 deutlich von 217.779 SEK im Jahr 2022 auf 204.897 SEK.

Ein guter Start

Volvo hatte bisher einen guten Start ins Jahr 2024. Am 5. Januar gab der Autobauer bekannt, dass die Zahlen für Dezember 2023 einen neuen Verkaufsrekord für Volvo-Fahrzeuge ergeben haben, was auf die stetig steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zurückzuführen ist.

Die klimabewusste Nachfrage nach immer mehr Elektroautos, vor allem in Europa, hat der schwedischen Automarke gut getan. In der gleichen Pressemitteilung erklärte Volvo, dass:

Im vergangenen Jahr verkaufte Volvo Cars 113.419 vollelektrische Fahrzeuge, ein Anstieg von 70 % im Vergleich zu 2022, und 152.561 Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge, was einen Anstieg von 10 % im Vergleich zu 2022 bedeutet. Die Verkäufe von vollelektrischen Fahrzeugen machten 16 % aller weltweit verkauften Volvo-Fahrzeuge im Jahr 2023 aus.

Der Aktienkurs von Volvo

Der Aktienkurs von Volvo ist im vergangenen Jahr um mehr als 30 % gestiegen, angetrieben von starken Lkw- und EV-Verkäufen, vor allem in Europa, aber auch zunehmend in den USA.

Vor Börseneröffnung am Freitag wurde die Volvo-Aktie aufgrund des Optimismus der Märkte in Bezug auf die Gewinnzahlen mit 250,95 SEK gehandelt. Das war ein deutlicher Anstieg gegenüber dem letzten Schlusskurs von 250,10 SEK.

Der vollständige Geschäftsbericht von Volvo mit weiteren Einzelheiten zum Jahr 2023 wird am 29. Februar auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.