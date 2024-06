Reddit-Aktie steigt aufgrund der Q1-Ergebnisse um 10 %: Ist es zum Kaufen zu spät?

Reddit Inc. ist gegenüber seinem bisherigen Jahrestief bereits um fast 40 Prozent gestiegen, die Analysten bei Citi sind jedoch davon überzeugt, dass die Aktie noch nicht ganz am Ende ist.

Reddit-Aktie könnte um weitere 20 % steigen

Die Investmentfirma bekräftigte heute Morgen ihre Kaufempfehlung für den Social-News-Aggregator und erhöhte ihr Kursziel auf 65 USD, was ein weiteres Aufwärtspotenzial von 20 % bedeutet.

Citi bleibt optimistisch für Reddit-Aktien, nachdem das soziale Netzwerk gestern Abend den Quartalsbericht veröffentlicht hat. Analysten des Finanzdienstleistungsgiganten sagten ihren Kunden heute:

Während Reddit seinen Anzeigenstapel aufbaut, gehen wir davon aus, dass die Monetarisierung von Such- (mehr als 1 Milliarde Suchanfragen pro Monat) und Videos möglicherweise im Jahr 2024 beginnt und so einen mittelfristigen Wachstumskatalysator darstellt.

Trotz des Anstiegs am Mittwoch ist $RDDT gegenüber seinem Jahreshöchststand um 15 % gefallen.

Reddit übertraf im 1. Quartal des Geschäftsjahrs die Schätzungen

Reddit Inc. verzeichnete im ersten Geschäftsquartal einen Umsatzanstieg von 48 % im Vergleich zum Vorjahr auf 243 Millionen US-Dollar (deutlich über den Erwartungen).

Citi ist positiv gegenüber dem in New York börsennotierten Unternehmen eingestellt, da es auch für das laufende Finanzquartal beeindruckende Prognosen abgegeben hat. CEO Steve Huffman sagte:

Wir sehen dies als den Beginn eines neuen Kapitels, während wir auf den Aufbau der nächsten Generation von $RDDT hinarbeiten.

Das 8,0 Milliarden Dollar schwere Unternehmen mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, wird seinen Marktanteil im Werbebereich ausbauen, da sich die Engagement-Trends auch in Zukunft weiter verbessern, fügten die Analysten von Citi in ihrer Forschungsnotiz am Mittwoch hinzu.

