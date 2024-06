Intel Corporation (NASDAQ:INTC) hat in letzter Zeit einige schwere Zeiten durchgemacht. Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse für das erste Quartal 2024 erlitt die Aktie einen Rückschlag und fiel kürzlich von über 35 USD auf unter 30 USD. Die Prognose des Unternehmens für das nächste Quartal war nicht so gut wie erwartet, was die Anleger beunruhigte.

Intel prognostizierte für das zweite Quartal 2024 einen Umsatz zwischen 12,5 und 13,5 Milliarden Dollar. Das ist weniger als von Analysten erwartet. Auch der bereinigte Gewinn pro Aktie blieb hinter den Erwartungen zurück. Diese Nachricht weckte Zweifel an Intels Fähigkeit, die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen.

Obwohl einige Bereiche von Intels Geschäft, wie Client Computing, gut abschnitten, blieben andere Bereiche, wie Mobileye, hinter den Erwartungen zurück. Diese gemischte Entwicklung hat bei den Anlegern für Sorgen hinsichtlich der Zukunft von Intel gesorgt.

Trotz dieser Herausforderungen versucht Intel, wieder auf die Beine zu kommen. Jüngsten Berichten zufolge prüft das Unternehmen Optionen wie die Zusammenarbeit mit Apollo Global Management zum Bau eines neuen Werks in Irland. Diese Bemühungen spiegeln Intels Entschlossenheit wider, in einem sich rasch entwickelnden Umfeld mit Branchenführern wie Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) und Samsung Electronics zu konkurrieren.

Während Intel seinen Kurs nach vorn plant, fragen sich die Anleger: Können Intels Probleme ein Ende haben? Vor diesem Hintergrund kann eine genauere Betrachtung der technischen Indikatoren und der Aktienkursentwicklung wertvolle Erkenntnisse über Intels Aussichten liefern und darüber, ob das Unternehmen seine aktuellen Herausforderungen bewältigen kann. Sehen wir uns also an, was die Charts über Intels Zukunftsaussichten in diesen schwierigen Zeiten aussagen.

Kann die bisherige Unterstützung halten?

Auf Intels langfristigem Wochenchart können wir sehen, dass die Aktie zwischen April 2021 und Ende 2022 von einem Höchststand über 68 USD auf 25 USD fiel. Im Jahr 2023 erlebte sie dann einen Bullenlauf, der sie von 25 USD auf über 50 USD bis Ende 2023 brachte. Dieses Jahr erwies sich jedoch als katastrophal für die Aktie, insbesondere nach März, als die Aktie bei etwa 45 USD gehandelt wurde.

INTC-Chart von TradingView

Für Anleger, die die Aktie bereits mit Verlust halten, ist es am besten, sie auf dem aktuellen Niveau zu halten und zu verkaufen, wenn die Unterstützung von 25 USD wegfällt. Anleger, die die Aktie kaufen möchten, können dies auf dem aktuellen Niveau tun und dabei einen engen Stop-Loss bei 25 USD setzen.

Vorsichtig vorgehen: Kurzfristige Vorsicht für bullische Trader

Da die Aktie nach den Ergebnissen des ersten Quartals von 25 USD gefallen ist, ist es schwierig, sie über 31,5 USD zu notieren. Sofern die Aktie nicht über diesem Wert notiert und schließt, sollten kurzfristige Händler Long-Positionen vermeiden. Wenn der Kurs über 31,5 USD steigt, kann man die Aktie mit einem Stop-Loss bei 28,8 USD und einem Gewinnziel von 35,2 USD kaufen.

INTC-Chart von TradingView

Händler, die weiterhin pessimistisch gegenüber der Aktie bleiben, können sie auf dem aktuellen Niveau mit einem Stop-Loss bei 32,3 USD shorten. Sollte die Aktie erneut abstürzen, kann sie wieder auf ihr Unterstützungsniveau bei 25 USD fallen, wo sie Gewinne verbuchen können.

