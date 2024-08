Bank of Canada senkt Leitzins auf 4,50 % und senkt Wachstumsprognose für 2024 angesichts sinkender Inflation

In einem strategischen Schritt zur Bewältigung der wirtschaftlichen Abkühlung hat die Bank of Canada (BoC) ihren Leitzinssatz auf 4,50 % gesenkt, was einer Reduzierung um 25 Basispunkte gegenüber dem vorherigen Zinssatz von 4,75 % entspricht. Diese Anpassung ist die zweite Zinssenkung in Folge, nachdem die BoC bereits im Juni einen ähnlichen Zinssatz gesenkt hatte.

Die Entscheidung spiegelt die Reaktion der Zentralbank auf anhaltende wirtschaftliche Herausforderungen wider, zu denen unter anderem eine geringere Inflation und ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum gehören.

Die Ankündigung der BoC unterstreicht ihre Entschlossenheit, sich in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld zurechtzufinden, das von nachlassendem Inflationsdruck und verringertem Konsum geprägt ist.

Die BoC erklärte in einer Mitteilung:

„Da der allgemeine Preisdruck weiter nachlässt und die Inflation sich voraussichtlich der Marke von 2% annähern wird, hat der EZB-Rat beschlossen, den Leitzins um weitere 25 Basispunkte zu senken. Das anhaltende Überangebot verringert den Inflationsdruck.

Überarbeitete Wirtschaftsprognosen

Parallel zur Zinssenkung hat die BoC ihre BIP-Prognosen nach unten korrigiert, was auf den geringeren Konsum und die reduzierte Nachfrage nach Kraftfahrzeugen und Auslandsreisen zurückzuführen ist.

“Das Wirtschaftswachstum in Kanada hat zugenommen, bleibt aber im Verhältnis zum Bevölkerungswachstum schwach. Die privaten Ausgaben sind schwach. Die aufgestaute Nachfrage nach Dingen wie neuen Autos und Reisen lässt nach. Und viele Familien legen einen größeren Teil ihres Einkommens für die Tilgung ihrer Schulden zurück, sodass weniger Geld für frei verfügbare Ausgaben übrig bleibt”, sagte der Gouverneur.

Die Zentralbank prognostiziert nun für 2024 eine Wachstumsrate von 1,2 Prozent, was einen Rückgang gegenüber den im April vorhergesagten 1,5 Prozent darstellt.



„Insgesamt prognostiziert die Bank ein BIP-Wachstum von 1,2 % im Jahr 2024, 2,1 % im Jahr 2025 und 2,4 % im Jahr 2026. Die sich erholende Wirtschaft wird das Überangebot im Laufe des Jahres 2025 und bis ins Jahr 2026 hinein schrittweise absorbieren“, sagte die BoC.

Trotz dieser Anpassungen bleibt die BoC optimistisch, dass die Inflation in diesem Jahr bei etwa 2,6 Prozent liegen wird, wobei für die zweite Hälfte des Jahres 2025 eine nachhaltige Rückkehr zum 2-Prozent-Ziel erwartet wird.

Weitere Zinssenkungen möglich, sagt Gouverneur Macklem

Gouverneur Tiff Macklem betonte, dass die kanadische Wirtschaft noch Wachstumspotenzial habe, ohne dass es zu Inflationsdruck käme.

Er meinte, dass weitere Zinssenkungen bevorstehen könnten, wenn die Inflation ihren Abwärtstrend fortsetzt.

Die Zentralbank deutete jedoch auch an, dass sie einen vorsichtigen Ansatz verfolgen und die Wirtschaftsdaten genau beobachten werde, um ihre Entscheidungen zu steuern. In vorbereiteten Bemerkungen sagte Macklem:

“Wenn die Inflation im Großen und Ganzen weiterhin im Einklang mit unserer Prognose sinkt, ist es vernünftig, mit weiteren Senkungen unseres Leitzinses zu rechnen. Der Zeitpunkt wird davon abhängen, wie sich diese gegensätzlichen Kräfte aus unserer Sicht auswirken. Mit anderen Worten: Wir werden unsere geldpolitischen Entscheidungen einzeln treffen.”

Marktreaktion und Währungseinflüsse

Die Ankündigung löste eine Abwertung des kanadischen Dollars (CAD) aus, der gegenüber dem US-Dollar (USD) auf ein Dreimonatstief fiel.

Der USD/CAD-Wechselkurs näherte sich der Marke von 1,3800, was die Markterwartung einer Zinssenkung und die anschließende Volatilität widerspiegelte.

Die Reaktion unterstreicht, wie sensibel die Devisenmärkte auf politische Veränderungen und Konjunkturprognosen der Notenbanken reagieren.

Die Inflation in Kanada hat Anzeichen einer Abkühlung gezeigt: Der Verbraucherpreisindex (VPI) stieg im Juni um 2,7 % und lag damit unter der früheren Prognose der BoC von 2,9 % für das erste Halbjahr 2024.

Auf Monatsbasis sank der Verbraucherpreisindex um 0,1 Prozent und verzeichnete damit die erste Verlangsamung seit Dezember.

Diese Verlangsamung der Inflation sowie eine Lockerung des Arbeitsmarktes (in Kanada gingen im Juni 1.400 Stellen verloren, die Arbeitslosenquote stieg auf 6,4 Prozent) waren gute Argumente für die Zinssenkung im Juli.

Technische Analyse und Marktausblick

Dhwani Mehta, leitender Analyst für die asiatische Sitzung bei FXStreet, lieferte technische Einblicke in das Paar USD/CAD und stellte fest, dass es mit 1,3775 auf dem höchsten Stand seit sechs Wochen liegt.

In einem Bericht auf FXStreet sagte Mehta:

„Das Paar USD/CAD liegt im Vorfeld der BoC- Konfrontation mit 1,3775 auf dem höchsten Stand seit sechs Wochen. Die Käufer scheinen Zeit abzuwarten, bevor es weiter nach oben geht, da der 14-tägige Relative Strength Index (RSI) stabil über der 50er-Marke bleibt, während sich ein Bull Cross noch im Aufbau befindet. Der 21-tägige Simple Moving Average (SMA) steht kurz davor, den 50-tägigen SMA nach oben zu kreuzen, was, wenn es auf täglicher Schlussbasis erreicht wird, einen bullischen Crossover bestätigen würde.“ Mehta wies darauf hin, dass wichtige technische Indikatoren weiteres Aufwärtspotenzial nahelegen. Der 21-Tage-SMA (Simple Moving Average) stehe kurz davor, den 50-Tage-SMA zu überschreiten, was auf einen Aufwärtstrend hindeute. “Bei einem erneuten Aufwärtstrend könnte USD/CAD einen neuen Vorstoß in Richtung des 2024er-Hochs von 1,3846 einleiten. Zuvor muss die Barriere von 1,3800 entscheidend durchbrochen werden. Das nächste Ziel für Käufer liegt auf dem runden Niveau von 1,3900. Umgekehrt wird eine starke Unterstützung bei etwa 1,3680 gesehen, wo der 21-Tage- und der 50-Tage-SMA zusammenlaufen. Eine Akzeptanz unterhalb dieses Niveaus wird den 100-Tage-SMA von 1,3630 auf die Probe stellen. Die letzte Verteidigungslinie für USD/CAD-Optimisten liegt beim 200-Tage-SMA von 1,3595.”

