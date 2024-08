Olympische Spiele 2024 in Paris: Spiele werfen Schatten auf Tourismus und Unternehmen

Die Olympischen Sommerspiele 2024 beginnen heute in Paris. Abgesehen von den über 10.000 Athleten aus aller Welt und einigen Hunderttausend Zuschauern haben sich die Erwartungen hinsichtlich des zunehmenden Touristenansturms zu den Spielen nicht ganz erfüllt.

Ein Bericht von Euromonitor International prognostizierte im letzten Jahr, dass drei Millionen Menschen zusätzlich zu den Spielen nach Paris kommen würden, was zu einem Anstieg der Tourismusausgaben um bis zu vier Milliarden Euro führen würde.

Es gibt jedoch Berichte über rückläufige Buchungen in Luxushotels und einen Einbruch in Geschäften, Restaurants und Bars in der sonst so hochklassigen Saison. Auch die Fluggesellschaften kalkulieren Umsatzeinbußen durch den geringeren Zustrom von Touristen in die Stadt zwischen Juni und August ein. Man kann also mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Spiele einen kontraintuitiven Einfluss auf die Wirtschaft haben könnten.

Fluggesellschaften, die Paris anfliegen, verzeichnen Umsatzeinbußen aufgrund der Spiele

Air France-KLM wies in der am Mittwoch vorgelegten Gewinnmitteilung für das zweite Quartal einen Rückgang des Betriebsgewinns um 30 % auf 513 Millionen Euro (556 Millionen US-Dollar) aus.

Das Unternehmen gab außerdem an, dass der internationale Flugverkehr nach Paris aufgrund der Spiele zurückgegangen sei und sich der Umsatz pro Stück um schätzungsweise 40 Millionen Euro verringert habe.

Tatsächlich wird geschätzt, dass die Spiele die Fluggesellschaften im gesamten Sommer 2024 (Ende Juni bis August), der klassischen Hochsaison für Reisen in Europa, rund 200 Millionen Euro kosten werden.

Die Fluggesellschaft fügte hinzu, dass sie mit einer schrittweisen Normalisierung erst ab Ende August rechne.

Delta Airlines, die Fluggesellschaft mit den meisten Verbindungen nach Paris in den USA, prognostizierte Anfang des Monats, dass dem Unternehmen durch die Spiele ein Schaden von 100 Millionen Dollar entstehen werde.

Im Rahmen einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals vor Analysten und Investoren erklärte Delta-Präsident Glen Hauenstein Anfang des Monats:

Wir sehen einen Einfluss von etwa 100 Millionen Dollar auf Reisen nach Paris zu den Olympischen Spielen von Juni bis August. Abgesehen von diesem vorübergehenden Ereignis ist die Nachfrage nach Sommerreisen nach Europa stark und entspricht unseren Erwartungen.

Rückgang der Hotelbuchungen

UMIH Prestige, eine Handelsgruppe für Hotels, die mindestens 800 Euro (870 Dollar) pro Nacht verlangen, sagte, die Hotelbuchungen seien im Vergleich zum letzten Sommer um 20 bis 50 Prozent zurückgegangen, berichtete Bloomberg.

Christophe Laure, Leiter von UMIH Prestige, sagte gegenüber der Zeitung: „Im Vorfeld der Spiele erlebt Paris derzeit einen starken Rückgang der Nachfrage nach Luxushotelzimmern.“

Er stellte fest, dass viele Reisende die Stadt bis nach der Abschlusszeremonie meiden.

Es ist anzumerken, dass die Hotelpreise während der Veranstaltung hoch gehalten und durch eine Erhöhung der Kurtaxe noch weiter in die Höhe getrieben wurden, was dazu führte, dass Touristen je nach Unterkunftsart fast 200 % mehr Kurtaxe pro Nacht zahlten.

Logistische Probleme beeinträchtigen die Mobilität der Touristen zusätzlich

Und es geht nicht nur um die steigenden Hotelpreise: Die Stadt bereitet sich auf den Zustrom von mehr als 10.000 Sportlern und rund 500.000 Zuschauern vor, die zu den Spielen erwartet werden. Natürlich wurden auch eine Reihe neuer, weniger touristenfreundlicher Verkehrskontrollen und verschärfte Sicherheitsmaßnahmen eingeführt.

Chloe Parkins, leitende Wirtschaftswissenschaftlerin für Tourismusökonomie bei Oxford Economics, sagte:

Sperrungen in der ganzen Stadt werden den Verkehrsfluss verringern und lokale Unternehmen beeinträchtigen, die auf normale Touristenzahlen angewiesen sind. Darüber hinaus könnten veranstaltungsbezogene Erhöhungen der Tourismussteuer die Reisebudgets reduzieren, was zu geringeren Ausgaben bei Touristenattraktionen und im Einzelhandel führen würde. Mehr Störungen und höhere Kosten haben das Reisen im Vorfeld der Spiele erschwert.

Auswirkungen auf das Geschäft und weiteres Vorgehen

Das französische Zentrum für Sportrecht und -ökonomie hatte 2016 im Auftrag Frankreichs eine Studie zu den wirtschaftlichen Auswirkungen durchgeführt.

Diese Studie bezifferte die möglichen Auswirkungen der Olympischen Spiele 2024 auf bis zu 10,7 Milliarden Euro und bis zu 247.000 Arbeitsplätze.

Von den 10,7 Milliarden Euro waren etwa 1,4 bis 3,5 Milliarden Euro (13 bis 33 Prozent) auf den tourismusbedingten wirtschaftlichen Einfluss zurückzuführen.

Parkins sagte, diese Zahlen seien zwar erfreulich, sollten jedoch mit Vorsicht interpretiert werden, da sich seit 2016 viel geändert habe, insbesondere aufgrund der Pandemie und der Inflation.

Sie prognostiziert, dass die Zahl der Touristen gegen Ende August, wenn die Paralympischen Spiele im Gange sind, wieder stärker in die Stadt zurückkehren wird. Diese Vorhersage entspricht den Erwartungen der Fluggesellschaften.

Wir gehen davon aus, dass die frühsommerliche Flaute bei den Ankünften in Frankreich und Paris nur vorübergehend ist, da einige Reisende versuchen, den Menschenmassen aus dem Weg zu gehen. Dennoch ist Frankreich für verschiedene Quellmärkte nach wie vor ein attraktives Reiseziel. Touristen, die sich einen Besuch während der Olympischen Sommerspiele nicht leisten können, werden wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt kommen oder sich für eine Reise während der Paralympischen Spiele entscheiden, die Ende August bis Anfang September laufen.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.