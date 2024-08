Die Wirtschaftlichkeit und das Erbe der Ausrichtung der Olympischen Spiele: Sind die Kosten gerechtfertigt?

Seit 1896, als die ersten modernen Spiele stattfanden, haben sich die Olympischen Spiele dramatisch weiterentwickelt. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stiegen die Kosten für die Austragung der Spiele und die durch das Spektakel generierten Einnahmen rapide an, was zu Kontroversen über die Belastungen führte, die die Gastgeberländer zu tragen hatten.

Viele Ökonomen argumentieren, dass die Vorteile der Ausrichtung der Spiele übertrieben und oft überhaupt nicht vorhanden seien, was dazu führe, dass die Gastgeberländer mit hohen Schulden und Instandhaltungsverpflichtungen zurückblieben.

Diese Analysten schlagen eine Reform des Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens vor, um eine realistische Haushaltsplanung zu fördern, die Transparenz zu erhöhen und nachhaltige Investitionen zu fördern, die dem öffentlichen Interesse dienen.

Unterdessen behaupten das Internationale Olympische Komitee (IOC) und seine Unterstützer, dass die Ausrichtung der Spiele das globale Ansehen einer Stadt steigern und durch den Tourismus und Investitionen in die Infrastruktur wirtschaftliche Vorteile bringen könne.

Sicherheitsprobleme und Budgetüberschreitungen in Paris

Als Gastgeber der Olympischen Sommerspiele 2024 steht Paris vor zahlreichen Herausforderungen, die den Sorgen der letzten Olympia-Gastgeber ähneln.

Die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele in Paris waren von Sicherheitsproblemen überschattet.

Am Vorabend der Spiele wurde das französische Hochgeschwindigkeitszugnetz Opfer von Vandalismus. Der Reiseverkehr wurde dadurch gestört, gerade als sich Tausende Menschen zur Eröffnungszeremonie in Paris versammelten.

Frankreichs Premierminister Gabriel Attal berichtete von koordinierten Sabotageakten mit schwerwiegenden Folgen für das Schienennetz.

Zwar wurden keine Opfer gemeldet, doch diese Angriffe sowie frühere Drohungen von extremistischen Gruppen wie dem IS haben die Sicherheitsbedenken verstärkt und die lokalen Behörden unter Druck gesetzt, die Sicherheit der olympischen Austragungsorte zu gewährleisten.

Darüber hinaus muss Paris, ähnlich wie andere Gastgeber der jüngeren Vergangenheit, wie Tokio und Rio de Janeiro, mit einem Budget in Milliardenhöhe kämpfen.

Ein Erbe verlassener Olympia-Austragungsorte

Trotz Versprechen, die Infrastruktur auszubauen, sind viele ehemalige Olympiastädte von verlassenen und verfallenen Austragungsorten geprägt.

Sarajevo, Athen, Peking und Rio sind eindringliche Mahnmale schlechter langfristiger Planung und finanzieller Misswirtschaft; verlassene Stadien sind ein Symbol der Vernachlässigung.

Diese verlassenen Standorte spiegeln ein umfassenderes Problem mit dem olympischen Erbe wider und unterstreichen die Notwendigkeit einer nachhaltigen Planung und Nutzung der Anlagen auch nach den Spielen.

Über weite Teile des 20. Jahrhunderts hinweg war die Austragung der Olympischen Spiele für die Gastgeberstädte eine überschaubare Belastung.

Die 1970er Jahre markierten jedoch einen Wendepunkt. Die Spiele erfreuten sich rascher Beliebtheit. Die Zahl der Teilnehmer an den Olympischen Sommerspielen verdoppelte sich fast, und die Zahl der Veranstaltungen nahm in den 1960er Jahren um ein Drittel zu.

Dieses schnelle Wachstum sowie die tragischen Ereignisse der Olympischen Spiele 1968 in Mexiko-Stadt und 1972 in München verstärkten die Skepsis der Öffentlichkeit gegenüber der Aufnahme von Schulden für die Ausrichtung der Spiele.

Denver war im Jahr 1972 die erste Stadt, die diese Möglichkeit ausschlug, nachdem die Wähler in einem Referendum zusätzliche öffentliche Ausgaben ablehnten.

Die Olympischen Sommerspiele 1976 in Montreal waren ein Sinnbild für die finanziellen Risiken, die mit der Ausrichtung der Spiele verbunden sind. Die geplanten Kosten von 124 Millionen Dollar stiegen auf Milliarden, vor allem aufgrund von Bauverzögerungen und Kostenüberschreitungen. Die Steuerzahler der Stadt wurden mit Schulden in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar belastet, deren Tilgung fast drei Jahrzehnte dauerte.

Los Angeles: Eine einzigartige Erfolgsgeschichte

Los Angeles war die einzige Stadt, die sich um die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 1984 bewarb, und konnte daher außergewöhnlich günstige Bedingungen mit dem IOC aushandeln.

Die Stadt verließ sich fast vollständig auf die vorhandenen Stadien und die vorhandene Infrastruktur und profitierte von einem starken Anstieg der Einnahmen aus den Fernsehübertragungen, sodass sie letztlich einen Betriebsüberschuss von 215 Millionen Dollar erwirtschaftete.

Der Erfolg von Los Angeles ist jedoch eher die Ausnahme als die Regel.

Länder wie China, Brasilien und Russland haben enorme Summen in den Aufbau der notwendigen Infrastruktur investiert. Die Kosten beliefen sich auf über 50 Milliarden Dollar für die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi, 20 Milliarden Dollar für die Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro und 39 Milliarden Dollar für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking.

Diese hohen Kosten haben einige Städte dazu veranlasst, ihre Bewerbungen für kommende Spiele zurückzuziehen.

Die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris beginnen, doch die Veranstaltung wird von drängenden Sicherheitsbedenken und erheblichen Budgetüberschreitungen überschattet. Paris, dessen Budget 8,7 Milliarden Dollar beträgt, reiht sich damit in eine Liste von Städten ein, die bei der Ausrichtung der Spiele unter finanzieller Belastung stehen.

Historische Daten von Statista zeigen, dass die Budgets für Olympia oft die Erwartungen übertreffen. So übertrafen die Spiele in Barcelona 1992 ihr Budget um 266 Prozent, in Rio de Janeiro 2016 wurden 352 Prozent mehr Mittel bereitgestellt und auch frühere Beispiele aus Sotschi und Lillehammer zeigen erhebliche finanzielle Überschreitungen.

Solche finanziellen Belastungen stellen für die Gastgeberstädte oft eine langfristige Herausforderung dar und beeinträchtigen ihre Gemeinschaften und ihre Wirtschaft.

Die Zukunft der Olympia-Austragung

Das IOC hat Maßnahmen ergriffen, um die Bewerbungsphase kostengünstiger zu gestalten. So wurde beispielsweise die Bewerbungsfrist verlängert und mehreren Städten, Staaten oder Ländern die Möglichkeit gegeben, gemeinsam als Gastgeber an den Austragungsorten teilzunehmen. Dies hat jedoch nicht zu mehr Bewerbern geführt. Im Jahr 2021 war Brisbane, Australien, die erste Stadt, die sich ohne Gegenkandidaten um die Olympischen Spiele bewarb, seit Los Angeles 1984.

Für die Bewertung, Vorbereitung und Einreichung von Angeboten beim IOC fallen für die Städte erhebliche Kosten an, die häufig zwischen 50 und 100 Millionen US-Dollar liegen.

Nach der Auswahl haben die Städte etwa ein Jahrzehnt Zeit, sich vorzubereiten. Dazu müssen sie Sportanlagen, Wohnungen und Verkehrsinfrastruktur schaffen oder modernisieren. Die Kosten dafür liegen zwischen 5 und über 50 Milliarden Dollar.

Ökonomen argumentieren, dass auch die sogenannten impliziten Kosten der Ausrichtung der Veranstaltung berücksichtigt werden müssen, darunter die Opportunitätskosten öffentlicher Ausgaben, die für andere Prioritäten hätten verwendet werden können.

Die Schulden und Instandhaltungskosten der Austragungsorte können die öffentlichen Haushalte jahrzehntelang belasten, wie man in Montreal und Sotschi sehen kann. Einige Anwohner argumentieren jedoch, dass die Spiele zu Ausgaben für Straßen, Wassersysteme und andere öffentliche Güter geführt hätten, die sonst nicht getätigt worden wären.

Aus den Fehlern der Vergangenheit lernen: Die künftige Ausrichtung der Olympia-Gastgeberstädte

Viele Ökonomen sind der Meinung, dass das Bewerbungsverfahren des IOC zu Verschwendung führt. Auch Korruption schwächt den Auswahlprozess.

Manche schlagen vor, die Spiele sollten dauerhaft in einer Stadt ausgetragen werden oder nur an wohlhabende Länder vergeben werden, die die Kosten besser tragen können.

Letztlich sollte jede Stadt, die die Olympischen Spiele ausrichten möchte, darauf achten, dass sich die Spiele in eine umfassendere Strategie für nachhaltige Entwicklung einfügen.

Ohne eine solche Planung werden die wirtschaftlichen Auswirkungen der Ausrichtung der Olympischen Spiele vermutlich weiterhin ein Streitthema bleiben.

Für künftige Olympia-Gastgeber sind eine effektive Finanzplanung und eine nachhaltige Nutzung der Anlagen von entscheidender Bedeutung, um die Fallstricke zu vermeiden, denen Städte in der Vergangenheit ausgesetzt waren.

Das Verständnis der langfristigen finanziellen Auswirkungen und die Gewährleistung, dass die olympischen Austragungsorte weiterhin der Gemeinschaft dienen, können dazu beitragen, ein erfolgreicheres und verantwortungsvolleres olympisches Erbe zu gestalten.

Olympische Spiele: Ein Fest für sportliche Höchstleistungen und globale Einheit

Die Olympischen Sommerspiele, deren Ursprünge im antiken Griechenland liegen und die 1896 von Pierre de Coubertin wiederbelebt wurden, stellen den Höhepunkt internationaler Sportwettbewerbe dar.

Im Laufe der Jahre haben die Spiele an Größe und Bedeutung gewonnen. Die Vereinigten Staaten sind führend bei der Anzahl der Goldmedaillen und der Gesamtzahl der gewonnenen Medaillen.

Die olympische Landschaft hat sich weiterentwickelt. In den 1960er und 1990er Jahren traten die Sowjetunion und die Ostblockstaaten als starke Konkurrenten auf den Plan, und seit dem Jahr 2000 ist China zu einer bedeutenden Macht geworden.

Besonders Sportler aus unterentwickelten Ländern wie Jamaika und Kenia haben in Einzelwettbewerben brilliert und ihr Talent im Sprint und Langstreckenlauf unter Beweis gestellt.

Die Teilnahme der Frauen an den Olympischen Spielen hat stetig zugenommen, und bei den Spielen in Tokio wurde nahezu Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern erreicht.

In diesem Jahr wurde zum ersten Mal seit 124 Jahren Geschlechterparität erreicht, wobei mindestens 50 % der teilnehmenden Athleten weiblich waren.

Dieser Fortschritt unterstreicht das Engagement der olympischen Bewegung für Inklusivität und Wachstum.

Im Mittelpunkt der Spiele in Paris stehen weiterhin die Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit, Finanzmanagement und Nachlassplanung, während gleichzeitig der olympische Geist sportlicher Höchstleistungen und globaler Einheit gefeiert wird.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.