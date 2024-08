Trump plant Rückkehr an den Ort des Attentats für eine „große und schöne Kundgebung“, während die Obamas Harris unterstützen

In einer Woche voller bedeutender politischer Entwicklungen kündigte der ehemalige Präsident Donald Trump seine Absicht an, Butler im Bundesstaat Pennsylvania, den Ort eines früheren Attentats, erneut zu besuchen. Unterdessen erhielt Vizepräsidentin Kamala Harris Unterstützung von Ex-Präsident Barack Obama und der ehemaligen First Lady Michelle Obama, was ihre Kampagne für die Nominierung zur Präsidentschaftskandidatin der Demokraten stärkte.

Donald Trump, der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, gab bekannt, dass er in Butler im Bundesstaat Pennsylvania eine Kundgebung abhalten wolle, dem Ort , an dem er nur knapp einem Attentat entgangen war.

Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social erklärte Trump: „Ich werde für eine große und schöne Kundgebung nach Butler, Pennsylvania, zurückkehren.“

Obwohl keine Einzelheiten zu Datum und Veranstaltungsort bekannt gegeben wurden, unterstreicht die Ankündigung Trumps Entschlossenheit, den Kontakt zu den Wählern in den entscheidenden Swing States wiederherzustellen.

Harris gewinnt durch Obamas Unterstützung an Schwung

Kamala Harris, die erste schwarze und asiatische Amerikanerin im Amt der Vizepräsidentin, hat nach der Entscheidung von Präsident Joe Biden, aus dem Präsidentschaftsrennen auszusteigen, rasch erhebliche Unterstützung bei den Demokraten gewonnen.

Diese Woche erhielt Harris‘ Kampagne einen deutlichen Schub, als Barack und Michelle Obama ihre Bewerbung um die Präsidentschaft unterstützten.

In einem von Harris‘ Wahlkampfteam veröffentlichten Video drückte Barack Obama aus, wie stolz er darauf sei, Harris zu unterstützen, und versprach, sie während der gesamten Wahl zu unterstützen.

Aktuelle Meinungsumfragen zeigen, dass der Abstand zwischen Trump und Harris kleiner wird.

Einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Wall Street Journal zufolge liegt Trump mit 49 Prozent Unterstützung vor Harris mit 47 Prozent; die Fehlerquote beträgt dabei drei Prozentpunkte.

Dies ist eine deutliche Abweichung gegenüber einer früheren Umfrage, in der Trump einen Vorsprung von sechs Prozentpunkten vor Präsident Biden hatte.

Trump trifft Netanjahu

Darüber hinaus traf sich Trump mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in seinem Resort in Florida.

Dieses Treffen fand einen Tag nach Netanjahus Gesprächen mit Biden und Harris in Washington statt. Trump und Netanjahu bekräftigten ihre gute Beziehung und wiesen alle Spekulationen über Spannungen zurück.

Harris hingegen nahm bei ihrem Treffen mit Netanjahu eine selbstbewusstere Haltung zum Gaza-Konflikt ein.

Sie forderte einen sofortigen Waffenstillstand und äußerte ihre Besorgnis über die humanitären Auswirkungen auf die palästinensische Zivilbevölkerung.

“Es ist Zeit, diesen Krieg zu beenden”, erklärte Harris in einer Fernsehansprache. Trump kritisierte ihre Äußerungen als “respektlos” und verwies damit auf die anhaltende Diskrepanz in den außenpolitischen Ansätzen der USA.

Warum Trump Butler, Pennsylvania, erneut besuchen will

Trumps Entscheidung, Butler im Bundesstaat Pennsylvania erneut zu besuchen, ist ein Zeichen dafür, dass er seine Strategie fortsetzt, seine Basis in entscheidenden Bundesstaaten zu mobilisieren.

Der Ort des Attentats verleiht seinem Wahlkampf ein dramatisches Element und könnte sein Image als widerstandsfähiger Anführer stärken.

Mit dem Vorrücken der Wahl deuten die sich verschärfenden Umfragen auf einen hart umkämpften Wahlkampf hin. Es wird erwartet, dass beide Wahlkampfteams ihre Bemühungen verstärken und unentschlossene Wähler mit Unterstützungskampagnen, strategischen Kundgebungen und politischen Positionen umstimmen werden.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.