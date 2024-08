Meta muss 1,4 Milliarden US-Dollar zahlen, um eine Klage in Texas wegen Missbrauchs von Gesichtserkennungsdaten beizulegen

In einer richtungsweisenden Entscheidung hat sich Meta Platforms, die Muttergesellschaft von Facebook, bereit erklärt, 1,4 Milliarden US-Dollar zu zahlen, um eine vom US-Bundesstaat Texas angestrengte Klage wegen der unbefugten Verwendung biometrischer Daten beizulegen.

Dieser Vergleich, der von einem Bezirksgericht des Staates Texas im Harrison County genehmigt wurde, ist der höchste, der jemals in einem Gerichtsverfahren eines einzelnen Staates erzielt wurde.

Meta wird den Vergleichsbetrag über fünf Jahre auszahlen.

„Nachdem wir uns energisch für Gerechtigkeit für unsere Bürger eingesetzt haben, deren Datenschutzrechte durch Metas Einsatz von Gesichtserkennungssoftware verletzt wurden, bin ich stolz, bekannt geben zu können, dass wir den höchsten Vergleich erzielt haben, der jemals in einer von einem einzelnen Staat angestrengten Klage erzielt wurde“, sagte der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton.

„Diese historische Einigung zeigt, dass wir uns den größten Technologieunternehmen der Welt entgegenstellen und sie für Gesetzesverstöße und die Verletzung der Privatsphäre der Texaner zur Rechenschaft ziehen wollen. Jeder Missbrauch sensibler Daten der Texaner wird mit der vollen Härte des Gesetzes geahndet.“

Paxton hat sich den Ruf erworben, die großen Technologiekonzerne herauszufordern, wenn es darum geht, die Rechte der Texaner zu verteidigen, und er hat außerdem drei Klagen gegen Google wegen ähnlicher Verstöße eingereicht.

Ein Sprecher von Meta äußerte sich zufrieden mit der Lösung und erklärte: „Wir freuen uns, diese Angelegenheit beizulegen und freuen uns darauf, zukünftige Möglichkeiten zur Vertiefung unserer Geschäftsinvestitionen in Texas zu prüfen, einschließlich der potenziellen Entwicklung von Rechenzentren.“

Der Vergleichsbetrag ist mehr als doppelt so hoch wie der Betrag, den Meta 2021 zur Beilegung einer ähnlichen Sammelklage in Illinois gezahlt hat.

Facebook analysierte Gesichter auf Fotos, auch von Nicht-Facebook-Nutzern

In der von Paxton im Februar 2022 eingereichten Klage wird Facebook beschuldigt, die Gesichtserkennungsdaten von Millionen von Einwohnern Texas‘ über sein inzwischen nicht mehr verfügbares Foto-Tagging-Tool „Tag Suggestions“ illegal zu verwenden. Diese 2011 eingeführte Funktion analysierte Gesichter in Fotos, auch von Nicht-Facebook-Nutzern, und empfahl Tags für die vom Tool identifizierten Personen.

Paxton behauptete: „Meta hat diese Funktion automatisch für alle Texaner aktiviert, ohne zu erklären, wie die Funktion funktioniert. Ohne das Wissen der meisten Texaner ließ Meta über ein Jahrzehnt lang Gesichtserkennungssoftware auf praktisch jedem Gesicht in den auf Facebook hochgeladenen Fotos laufen und zeichnete die Gesichtsgeometrie der abgebildeten Personen auf. Meta tat dies, obwohl es wusste, dass CUBI Unternehmen verbietet, biometrische Identifikatoren von Texanern zu erfassen.“

Monate vor Einreichung der Klage hatte Facebook die Funktion eingestellt, nachdem es in einem anderen Sammelklageverfahren in Illinois einen Vergleich über 650 Millionen US-Dollar erzielt hatte.

Damals verpflichtete sich Facebook zudem, die gesammelten Daten von mindestens 600 Millionen Nutzern zu löschen, die an dem Programm teilgenommen hatten.

Die Klage in Texas war der erste größere Fall, der auf der Grundlage des 2009 verabschiedeten Capture or Use of Biometric Identifier (CUBI) Act des Staates angestrengt wurde.

Der beträchtliche Vergleich stellt einen Präzedenzfall für künftige Gerichtsverfahren auf diesem Gebiet dar und spiegelt die Schwere der Verstöße und die Entschlossenheit des Staates wider, die Datenschutzrechte seiner Bürger zu schützen.

Google steht vor ähnlichen rechtlichen Herausforderungen

Während Meta seinen Rechtsstreit beigelegt hat, ist Google weiterhin mit Rechtsstreitigkeiten konfrontiert.

Im Oktober 2022 reichte Paxton Klage gegen Google ein und beschuldigte das Unternehmen, über Produkte wie Google Photos, Google Assistant und Nest Hub Max Millionen biometrischer Identifikatoren von Texanern gesammelt zu haben, darunter Stimmabdrücke und Gesichtsgeometriedaten.

Darüber hinaus verklagte Paxton Google im Januar 2022 wegen des Vorwurfs, dass das Unternehmen texanische Verbraucher durch die Verfolgung ihrer persönlichen Standortdaten in die Irre geführt habe, obwohl die Nutzer glaubten, sie hätten diese Funktion deaktiviert.

In der Klage wird argumentiert, dass Google die auf betrügerische Weise gesammelten Daten für die Schaltung von Werbung verwendet und damit enorme Gewinne erzielt habe.

Während sich die Rechtslage im Zusammenhang mit dem Datenschutz biometrischer Daten ständig weiterentwickelt, unterstreichen diese Fälle die wachsende Bedeutung strenger Datenschutzmaßnahmen und die Verantwortung der Technologiegiganten beim Schutz von Benutzerinformationen.