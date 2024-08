NEAR-Protokoll verzeichnet bei Preisrückgang Long-Liquidationen im Wert von über 300.000 USD

NEAR Protocol (NEAR) hat einen starken Rückgang erlebt und ist in den letzten 24 Stunden um 3 % und in der letzten Woche um über 11 % gefallen. Dieser Abschwung erfolgt inmitten allgemeiner Verluste auf dem Kryptowährungsmarkt und macht die Gewinne zunichte, die nach Donald Trumps Rede bei Bitcoin 2024 erzielt wurden.

Der rückläufige Trend am Markt hat zu erheblichen Liquidationen geführt, die sich insbesondere auf Long-Positionen ausgewirkt haben.

Derzeit wird NEAR bei etwa 5,23 US-Dollar gehandelt und bewegt sich damit nahe der psychologisch kritischen 5-Dollar-Marke.

Die Bullen haben Mühe, die Bären abzuwehren, denn Daten von Coinglass zeigen, dass durch optimistische Wetten auf NEAR allein in den letzten 24 Stunden über 313.000 US-Dollar liquidiert wurden.

Die Gesamtliquidationen der NEAR-Händler haben 352.000 US-Dollar überschritten, wobei lediglich 39.000 US-Dollar auf Short-Positionen entfielen.

Dieser Trend steht im Einklang mit dem breiteren Kryptowährungsmarkt, der Liquidationen im Wert von über 134 Millionen US-Dollar erlebt hat, wobei Long-Positionen mit über 109 Millionen US-Dollar am stärksten betroffen waren. Shorts verzeichneten Liquidationen im Wert von etwa 25 Millionen US-Dollar, was die derzeitige Volatilität des Marktes unterstreicht.

NEAR-Protokoll und der dezentrale KI-Markt

Trotz jüngster Rückgänge stößt das NEAR-Protokoll weiterhin auf Interesse, insbesondere in den dezentralen KI- und Web3-Märkten. NEAR ist eine Proof-of-Stake-Layer-1-Blockchain, die zur Unterstützung dezentraler Anwendungen (dApps) entwickelt wurde und damit ein zentraler Anlaufpunkt für Investoren ist, die diese innovativen Sektoren erschließen möchten.

Ein Indikator für dieses wachsende Interesse ist die kürzliche Auflegung eines KI-Fonds durch den digitalen Vermögensverwalter Grayscale, zu dessen ersten Vermögenswerten das NEAR Protocol gehört.

Der Grayscale Decentralized AI Fund richtet sich an akkreditierte Investoren, die ein Engagement in nativen Token führender dezentraler KI-Protokolle anstreben.

Neben NEAR bietet der Fonds Token wie Filecoin, Render, Livepeer und Bittensor.

Grayscale hat außerdem den NEAR Trust eingeführt, ein Anlageprodukt, das exklusive Möglichkeiten zur Investition in NEAR bietet und das Potenzial des Protokolls für zukünftiges Wachstum und Akzeptanz unterstreicht.

Wie geht es weiter mit dem NEAR-Preis?

Der Kryptowährungsmarkt schien Anfang dieser Woche bereit für einen Ausbruch, als Bitcoin nach der Bitcoin 2024-Konferenz auf die 70.000-Dollar-Marke stieg. Die Befürchtungen eines möglichen BTC-Ausverkaufs durch die US-Regierung haben jedoch zu einem Marktrückgang geführt, wobei Altcoins wie NEAR auf wichtige Unterstützungsniveaus zurückfielen.

Derzeit wird NEAR an einer kritischen Schwelle gehandelt. Technische Indikatoren deuten darauf hin, dass Bären weiterhin Druck ausüben könnten, was zu weiteren Rückgängen führen könnte. Dennoch bleiben die langfristigen Aussichten für NEAR aufgrund seiner strategischen Positionierung in den dezentralen KI- und Web3-Märkten vielversprechend.

NEAR price chart. Source: TradingView

Der Relative-Stärke-Index und die Moving-Average-Konvergenz-Divergenz-Indikatoren auf dem Tageschart begünstigen beide kurzfristig Verkäufer. Die wichtigsten Preise, die es zu beobachten gilt, liegen bei 5,00 USD und 4,41 USD.

Bleiben die Bullen jedoch über 5,00 USD, könnte eine Erholung über die Haupthürde bei 6,46 USD es ihnen ermöglichen, den bisherigen Jahreshöchststand bei 9,00 USD anzupeilen.