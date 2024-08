Trump vs. Harris: Ein Kampf zwischen Big Oil und Big Tech

Die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl entwickelt sich zu einem der politisch brisantesten Wahlkämpfe der jüngeren Geschichte.

Mit Donald Trumps dramatischer Niederlage im Jahr 2020 und Kamala Harris‘ historischer Kandidatur ist die Bühne bereit für einen Showdown, bei dem alles auf dem Spiel steht.

Doch hinter der Oberfläche handelt es sich bei dieser Wahl um einen tieferen Kampf um die Energie- und Technologiezukunft Amerikas.

Trump wird von den großen Ölkonzernen unterstützt, während Harris von den großen Technologiekonzernen unterstützt wird. Dadurch entsteht eine deutliche Kluft zwischen der finanziellen und ideologischen Unterstützung der beiden Kandidaten.

Die großen Technologiekonzerne unterstützen Harris

Die Kampagne von Kamala Harris hat erhebliche Unterstützung aus dem Technologiesektor erhalten.

Harris setzt sich für erneuerbare Energien, eine fortschrittliche Politik und eine digitale Zukunft ein und ist für viele Spitzenpolitiker der Technologiebranche zur Wunschkandidatin geworden.

Prominente Unterstützer und großzügige Spenden kamen von namhaften Persönlichkeiten wie Sheryl Sandberg, der ehemaligen Chief Operating Officer von Facebook, Reed Hastings, dem Mitbegründer von Netflix, und der Philanthropin Melinda Gates.

Harris‘ enge Verbindungen zum Silicon Valley und ihre politische Agenda finden in der Tech-Community Anklang und machen sie zur Wunschkandidatin für das Weiße Haus.

Jeffrey Sonnenfeld von der Yale School of Management hebt Harris‘ kooperativen Ansatz hervor: „Wenn sie Probleme lösen wollte, brachte sie soziale Aktivisten, Politikexperten und Wirtschaftsführer in gemeinsamen Foren zusammen.“

Sie war einfach der Meinung, dass wir alle Beteiligten an einen Tisch bringen und die Probleme verstehen sollten, und Technologieführer lieben diese Art des Dialogs.“

Ein Paradebeispiel für Harris‘ Engagement in der Technologiebranche ist das hochkarätige Treffen, das sie letztes Jahr mit den CEOs von OpenAI, Google, Microsoft und Anthropic auf dem Capitol Hill organisierte.

Auf der Tagesordnung standen die Bekämpfung von KI-Sicherheitsproblemen und die Verbesserung der Transparenz zwischen den Technologiegiganten und der Regierung.

Harris‘ proaktive Haltung zur KI-Regulierung wird als vorteilhaft für Technologieunternehmen angesehen, die sich in der sich entwickelnden Landschaft der digitalen Governance zurechtfinden müssen.

Die Ölindustrie unterstützt Trump

Auf der anderen Seite des Spektrums hat sich Donald Trump eine überwältigende Unterstützung der Öl- und Gasindustrie gesichert.

Laut Unterlagen von OpenSecrets und der Federal Election Commission hat der Ölsektor Trumps Wahlkampf mit 7,3 Millionen Dollar unterstützt.

Trumps Energiepolitik, die den Schwerpunkt auf traditionelle Energiequellen und Wirtschaftswachstum legt, ist eng mit den Interessen der großen Ölkonzerne ausgerichtet.

Dan Eberhart, ein Trump-Spender, bringt die Stimmung auf den Punkt: „Trumps ‚Drill Baby Drill‘-Philosophie passt viel besser zur Ölindustrie als Bidens Ansatz zur grünen Energie. Das ist ein Kinderspiel.“

Angesichts einer derart starken Unterstützung durch den Ölsektor drängt sich die Frage auf, ob es im Fall einer Wahl Trumps zu einer voreingenommenen Politik zugunsten der Industrie kommen könnte.

Aus Quellen, die die Washington Post zitiert, geht hervor, dass Trump versprochen hat, an seinem ersten Tag als Präsident das Verbot von Exportgenehmigungen für Flüssiggas aufzuheben und den Weg für weitere Bohrungen freizumachen.

Darüber hinaus deutete Trump an, dass er für seine Kampagne im Austausch für industriefreundliche Vorschläge eine Belohnung in Höhe von einer Milliarde Dollar in Aussicht stellen werde, was seine engen Verbindungen zur Ölindustrie weiter festigt.

Es wird erwartet, dass sich die Polarisierung verschärft

Mit Näherrücken des Wahltermins dürfte sich die Polarisierung zwischen dem Technologie- und dem Ölsektor verschärfen.

Der starke Kontrast in der Unterstützung unterstreicht die unterschiedlichen Wege, die jeder der Kandidaten für die Zukunft Amerikas vertritt.

Die Vorliebe der Technologiebranche für Harris spiegelt einen Wunsch nach Innovation, erneuerbaren Energien und fortschrittlicher Politik wider.

Im Gegensatz dazu unterstreicht die Unterstützung Trumps durch den Ölsektor sein Bekenntnis zu traditionellen Energiequellen und Wirtschaftswachstum.

Der Ausgang dieser Wahl wird letztlich erhebliche Auswirkungen auf beide Branchen haben. Die eine Branche wird ihren Favoriten im Weißen Haus finden, während die andere sich den Herausforderungen einer Regierung stellen muss, die weniger auf ihre Interessen ausgerichtet ist.