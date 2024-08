Bericht: Indiens Hauptstadt NCR hat neuen Appetit auf Luxusimmobilien

In der indischen Hauptstadtregion (NCR), zu der Neu-Delhi, Gurugram, Noida und Greater Noida gehören, steigt die Nachfrage nach Luxusimmobilien stark an.

Dieser Wandel ist auf steigende Einkommen und einen wachsenden Wunsch nach gehobener Ausstattung zurückzuführen.

Laut dem indischen Immobilienberater ANAROCK waren von den rund 32.200 Wohneinheiten, die im ersten Halbjahr 2024 in der NCR verkauft wurden, über 45 % Luxuseinheiten, während 24 % erschwingliche Einheiten waren.

Im ersten Halbjahr 2024 wurden in NCR rund 14.630 Luxuseinheiten verkauft, verglichen mit 1.580 verkauften Einheiten im gesamten Jahr 2019.

Der ANAROCK-Bericht klassifiziert Luxusimmobilien als solche, die für Rs 1,5 crore (etwa 180.000 $) oder mehr verkauft werden, und erschwingliche Immobilien als solche, die für Rs 40 Lakh oder weniger verkauft werden.

Der Immobilienberater sagte in einer Notiz:

Vom Epizentrum skrupelloser Immobilienaktivitäten zu einem der lebendigsten Immobilienmärkte des Landes hat NCR einen langen Weg zurückgelegt.

Der nordindische Unternehmensstandort Gurugram ist führend bei der Nachfrage nach Luxusgütern in NCR

Im Gesamtanstieg in diesem Abschnitt der Hauptstadt Delhi-NCR war in Gurugram die größte Aktivität zu verzeichnen.

Anuj Puri, Vorsitzender der ANAROCK-Gruppe, sagte:

Unter allen NCR-Städten war Gurugram in den letzten Jahren der aktivste Immobilienmarkt. In der Millennium City wurden im ersten Halbjahr 2024 ca. 17.570 Einheiten in verschiedenen Budgetsegmenten verkauft. Davon waren satte 59 % (ca. 10.365 Einheiten) Luxusimmobilien, gefolgt von 27 % (ca. 4.710 Einheiten) im erschwinglichen Segment.

Puri betonte, dass im Jahr 2019 in der Stadt lediglich 13.245 Einheiten verkauft wurden, von denen lediglich 4 % oder etwa 470 Wohneinheiten in das Luxussegment fielen.

Zu den Luxuswohneinheiten in Gurugram zählen Immobilien wie die Trump Towers und Objekte des führenden indischen Bauträgers DLF wie The Crest, The Camellias und viele andere.

Noida und Greater Noida folgten Gurugram beim Verkauf von Luxuswohnungen. In den beiden Städten zusammen wurden im ersten Halbjahr 2024 etwa 8.425 Einheiten verkauft. Davon waren 42 % (ca. 3.550) der Einheiten Luxusimmobilien und nur 13 % (ca. 1.100) der Einheiten lagen im erschwinglichen Segment.

Der höchste Verkaufsanteil – 3.770 Einheiten oder 45 % – lag im mittleren und Premiumsegment mit Preisen zwischen 40 Lakh und 1,5 Cr. INR.

Im Jahr 2019 verzeichneten diese beiden Städte zusammen die höchsten Verkäufe in NCR – ca. 21.770 Einheiten. Davon wurden 44 % (ca. 9.565) Einheiten im erschwinglichen Segment verkauft und nur 4 % (ca. 990) Einheiten im Luxussegment.

Der Höchstabsatz von 11.215 Einheiten bzw. 52 % entfiel auf das Mittel- und Premiumsegment.

In Ghaziabad, Faridabad, Delhi und Bhiwadi wurden im ersten Halbjahr 2024 insgesamt rund 6.205 Einheiten verkauft, davon entfielen über 715 Einheiten auf das Luxussegment, während im bezahlbaren Wohnungsbau 1.920 Einheiten verkauft wurden.

Die höchsten Verkäufe von rund 3.570 Einheiten fanden im mittleren und oberen Segment statt. Im Jahr 2019 wurden in diesen Städten lediglich 115 Luxusimmobilien verkauft.

Im ANAROCK-Bericht heißt es:

Steigende verfügbare Einkommen, zunehmende Urbanisierung und die Nachfrage nach gehobener Ausstattung haben dazu beigetragen, dass die Nachfrage der Inder nach Luxusimmobilien zunimmt. Wohlhabende Inder, die sich einen Lebensstil der Extraklasse wünschen – und leisten können –, betrachten Luxusimmobilien als gute Investition und Statussymbol.

Es wurde hinzugefügt, dass auch NRIs ein zunehmendes Interesse an dem Markt zeigen, obwohl sie Zugang zu attraktiven Finanzierungen haben und die Auswirkungen von Covid-19 die Sicht der Inder auf ihr Eigenheim verändert haben.

Indiens Luxusimmobilienmarkt verzeichnet im ersten Halbjahr einen Umsatzanstieg von 27 %

Der Anstieg der Nachfrage nach Luxusimmobilien in Delhi-NCR steht im Einklang mit einem allgemeinen Anstieg der Nachfrage in diesem Segment im ganzen Land.

Einem CBRE-Bericht zufolge verzeichnete der indische Markt für Luxusimmobilien mit Preisen über 40 Millionen Rupien im ersten Halbjahr 2024 einen bemerkenswerten Anstieg der Verkäufe um 27 % im Vergleich zum Vorjahr. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 8.500 Luxuswohnungen verkauft.

Der Aufwärtstrend bei der Nachfrage nach Luxuswohnraum spiegelt den Anstieg der Einzelhandelsflächeninanspruchnahme im Luxussegment wider, der laut CBRE im Jahr 2023 ein exponentielles Wachstum von 162 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete.

Etablierte Luxusmarken versuchen, von diesem Wachstum zu profitieren, indem sie ihre Präsenz in den großen Metropolen ausweiten und strategisch in neue Märkte vordringen.

Zahl der UHNWIs in Indien wächst weltweit am schnellsten

Die Zahl der UHNWIs in Indien – definiert als Einzelpersonen mit einem Nettovermögen von 30 Millionen US-Dollar und mehr – dürfte in den nächsten fünf Jahren um 50 Prozent steigen, heißt es in einem im Februar veröffentlichten Bericht von Knight Frank.

Der Bericht fügte hinzu, dass 32 Prozent des Vermögens der Superreichen Indiens in Wohnimmobilien investiert seien, obwohl sich 14 Prozent davon außerhalb des Landes befänden.

Allerdings liegt Delhi im Ranking der Luxuswohnmärkte immer noch weit hinter Mumbai.

Von den 100 Luxuswohnmärkten, die im Prime International Residential Index von Knight Frank erfasst werden, sprang Mumbai im Jahr 2023 um 29 Plätze nach oben und sicherte sich den 8. Platz, während Delhi und Bengaluru den 37. bzw. 59. Platz belegten.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.