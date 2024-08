Boeing ernennt Luftfahrtveteran Kelly Ortberg zum neuen CEO

Boeing hat die Ernennung von Kelly Ortberg zum neuen Vorstandsvorsitzenden bekannt gegeben. Der ehemalige Leiter des Luft- und Raumfahrtzulieferers Rockwell Collins erhält damit die Aufgabe, den Flugzeughersteller durch eine der schwierigsten Zeiten seiner Geschichte zu führen.

Der 64-jährige Ortberg wird die Nachfolge von Dave Calhoun antreten, der Boeing seit 2020 leitet und zuvor angekündigt hatte, bis Ende des Jahres zurücktreten zu wollen.

Ehemaliger Chef von Rockwell Collins übernimmt am 8. August das Ruder

Die Entscheidung, Ortberg mit Wirkung zum 8. August einzustellen, wurde vom Vorstandsvorsitzenden von Boeing, Steven Mollenkopf, vorangetrieben.

Mollenkopf betonte Ortbergs umfassende Erfahrung und sein Ansehen in der Luft- und Raumfahrtindustrie und hob seinen Ruf als Produzent starker Teams sowie als Manager komplexer Konstruktions- und Fertigungsabläufe hervor.

„Kelly verfügt über die richtigen Fähigkeiten und Erfahrungen, um Boeing in sein nächstes Kapitel zu führen“, erklärte Mollenkopf in einem Brief an die Mitarbeiter und signalisierte damit eine strategische Wende, da das Unternehmen nach Stabilität und neuem Wachstum strebt.

Ein herausforderndes Umfeld für die neue Führung

Ortbergs Ernennung erfolgt für Boeing zu einem kritischen Zeitpunkt.

Das Unternehmen hat seit Januar mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen, als sich während eines kommerziellen Fluges eine Türverkleidung von einer 737 Max löste.

Obwohl der Vorfall keine Todesopfer forderte, wurden mehrere Passagiere verletzt und Erinnerungen an die beiden tödlichen Abstürze der 737 Max in den Jahren 2018 und 2019 wachgerufen.

Diese Abstürze führten zu längeren Flugverboten für die Flugzeuge, umfangreichen behördlichen Kontrollen und erheblichen finanziellen Verlusten für Boeing.

In seinen einleitenden Bemerkungen brachte Ortberg sowohl seine Ehrerbietung als auch Demut über seinen Wechsel zu Boeing zum Ausdruck und würdigte die bevorstehende umfangreiche Arbeit.

Es gibt viel zu tun und ich freue mich darauf, anzufangen.

Ortbergs Hintergrund und Erfahrung

Kelly Ortberg bringt umfangreiche Erfahrungen aus seiner Tätigkeit bei Rockwell Collins mit, wo er fünf Jahre lang als CEO tätig war.

Während seiner Amtszeit spielte Ortberg eine zentrale Rolle bei der Fusion mit United Technologies im Jahr 2017, einer bedeutenden Konsolidierung in der Luft- und Raumfahrtbranche, die seine Fähigkeit unterstrich, Großbetriebe und strategische Partnerschaften zu leiten.

Aufgrund seines Hintergrunds in der Herstellung von Kabinenausstattung und der Integration komplexer Systeme ist er bestens für die vielschichtigen Herausforderungen von Boeing geeignet.

Sofortige Prioritäten und Erwartungen der Branche

Zu den unmittelbaren Prioritäten von Ortbergs neuer Aufgabe werden vermutlich die Wiederherstellung des Vertrauens in die Sicherheit der Boeing-Flugzeuge, die Stärkung der Beziehungen zu Aufsichtsbehörden und Fluggesellschaften sowie die Stabilisierung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens gehören.

Die Vorfälle mit der 737 Max haben den Ruf und die Marktposition von Boeing nachhaltig beeinträchtigt und erfordern einen robusten und transparenten Ansatz für Krisenmanagement und operative Exzellenz.

Branchenanalysten werden genau beobachten, wie Ortberg sein Fachwissen nutzt, um die Erholung von Boeing voranzutreiben.

Seine Erfahrungen bei Rockwell Collins legen nahe, den Schwerpunkt auf Innovation und Effizienz zu legen, was für die Wiederherstellung der Führungsposition von Boeing im Luft- und Raumfahrtsektor von entscheidender Bedeutung sein könnte.

Die Ernennung von Kelly Ortberg zum neuen Vorstandsvorsitzenden von Boeing markiert einen bedeutenden Führungswechsel, der das Unternehmen durch seine aktuellen Herausforderungen steuern soll.

Ortberg verfügt über Erfahrung im Management komplexer Operationen in der Luft- und Raumfahrt und kann auf eine Erfolgsbilanz in der strategischen Führung zurückblicken. In seiner Funktion wird er eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der Sicherheitsbedenken, der Beziehungen zu den Aufsichtsbehörden und der allgemeinen Marktposition von Boeing spielen.

Während sich das Unternehmen von den jüngsten Rückschlägen zu erholen versucht, wird die Branche Ortbergs Strategien und ihre Auswirkungen auf die Zukunft von Boeing aufmerksam beobachten.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.