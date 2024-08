Die Deutsche Bank glaubt, dass die Corning-Aktie 46 Dollar erreichen kann: Sollten Sie kaufen?

Die Deutsche Bank hat die Bewertung von Corning Inc. (NYSE: GLW) am 31. Juli 2024 von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft, mit einem neuen Kursziel von 46 USD. Diese Anpassung erfolgt im Zuge der Veröffentlichung des Ergebnisberichts von Corning für das zweite Quartal einen Tag zuvor.

Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Analystenmeinungen

Copy link to section

Der Optimismus der Deutschen Bank beruht auf dem prognostizierten zweistelligen EPS-Wachstum in den nächsten Jahren und insbesondere auf dem Optiksegment von Corning, das von 2024 bis 2027 voraussichtlich um 13 % jährlich wachsen wird.

Das Unternehmen führt dieses Wachstum auf zwei Hauptfaktoren zurück: die schnelle Akzeptanz der optischen Konnektivitätsprodukte von Corning für generative KI und eine Zunahme der Carrier-Aktivitäten nach einer Phase der Bestandskorrekturen.

Im Gegensatz zum positiven Ausblick der Deutschen Bank zeichneten frühere Einschätzungen anderer Banken ein unterschiedliche Bild.

Am 13. Juni 2024 stufte Morgan Stanley Corning von „Overweight“ auf „Equal-weight“ herab, erhöhte jedoch das Kursziel auf 38 USD und verwies dabei auf ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Szenario trotz potenzieller Aufwärtspotenziale.

Sie erkannten das potenzielle Wachstum durch Verbesserungen bei den Dienstanbietern an, die für Ende 2024 erwartet werden, sowie durch die Erweiterung von KI-Rechenzentren, wiesen jedoch auch auf Herausforderungen wie Währungsrisiken und Bewertungsbedenken hin.

Ebenso gab Mizuho Securities am 7. Mai 2024 ein Neutral-Rating mit einem Kursziel von 36 USD heraus und wies darauf hin, dass ungewöhnliche Währungsrisiken ein erhebliches Problem darstellen.

Ihre vorsichtige Haltung hängt von einer möglichen Erholung der asiatischen Währungen und von Cornings Fähigkeit ab, Preiserhöhungen bei Displayglas zu bewältigen, ohne Marktanteile zu verlieren.

Q2-Ergebnisse im Detail

Copy link to section

Corning selbst konnte im zweiten Quartal eine solide Leistung verzeichnen, mit einem Non-GAAP-Gewinn pro Aktie von 0,47 US-Dollar, der den Erwartungen entsprach, und einem Umsatz von 3,6 Milliarden US-Dollar, der die Prognosen um 20 Millionen US-Dollar übertraf.

Der Ausblick des Unternehmens für das dritte Quartal geht von Kernumsätzen in Höhe von etwa 3,7 Milliarden US-Dollar aus, wobei das EPS-Wachstum den Umsatz übertrifft, was in erster Linie auf die anhaltend starke Nachfrage nach optischen Konnektivitätslösungen des Unternehmens für generative KI zurückzuführen ist.

Finanziell gesehen erscheint Corning solide. Die Ergebnisse des zweiten Quartals spiegeln die strategischen Fortschritte im Rahmen des „Springboard“-Plans wider, der darauf abzielt, den Jahresumsatz um mehr als 3 Milliarden Dollar zu steigern und in den nächsten drei Jahren starke zusätzliche Gewinne und Cashflows zu erzielen.

Unterstützt wurden diese Ergebnisse durch neue Vereinbarungen, etwa mit Lumen Technologies, zur Reservierung erheblicher Glasfaserkapazitäten für die Verbindung KI-fähiger Rechenzentren.

Den Kern des Wachstums von Corning bildet der Geschäftsbereich Optische Kommunikation, der aufgrund des zunehmenden Bedarfs an Rechenzentrumserweiterungen und verbesserten Glasfaserverbindungslösungen eine erhebliche Nachfrage verzeichnet.

Diese Nachfrage wird durch den KI-getriebenen Markt noch verstärkt, wo die innovativen Produkte von Corning, wie vorkonfektionierte strukturierte Verkabelungslösungen und RocketRibbon-Kabel, erhebliche Vorteile hinsichtlich Installationszeit und Leistungseffizienz bieten.

Diese Innovationen erfüllen nicht nur die aktuellen Hochdichteanforderungen moderner Rechenzentren, sondern positionieren Corning auch als wichtigen Akteur in einer sich rasch entwickelnden Branche.

Was die Bewertung angeht, basieren die langfristigen Bewertungskennzahlen von Corning trotz der jüngsten Kursanstiege, die einige Analysten auf die Dynamik der Spekulationsblase in der KI-Welt zurückführen, weiterhin auf der operativen Leistung und den Strategien zur Marktexpansion.

Dem Unternehmen ist es gelungen, ein gesundes Gleichgewicht zwischen innovationsgetriebenem Wachstum und finanzieller Umsicht zu wahren und so robuste Bruttomargen und betriebliche Effizienz sicherzustellen.

Wenn wir uns nun der technischen Analyse der Corning-Aktie zuwenden, möchten wir untersuchen, wie sich diese robusten Fundamentaldaten in der Marktentwicklung widerspiegeln.

Diese Analyse wird uns helfen, die mögliche Entwicklung der Corning-Aktie in den kommenden Monaten zu verstehen.

Bullischer Hammer auf Tagescharts

Copy link to section

Nach einem beträchtlichen Anstieg von 50 % in diesem Jahr erlebte die Corning-Aktie gestern einen starken Rückgang, als das Unternehmen seine Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt gab.

Anleger, die optimistisch in Bezug auf die Aktie sind, müssen sich jedoch keine Sorgen machen, da die Aktie den Tag mit der Bildung eines Hammermusters in den Charts beendete.



Ein Hammer-Chartmuster sieht aus wie ein Hammer mit kurzem Körper und langem unteren Docht. Es tritt während eines Abwärtstrends auf und deutet auf eine mögliche Trendwende oder Unterstützung hin, was wiederum darauf hinweist, dass die Käufer die Verkäufer allmählich überwiegen.



GLW-Chart von TradingView

Unter Berücksichtigung dieses Musters können Anleger und kurzfristig orientierte Händler, die die Aktie kaufen möchten, dies zum aktuellen Kurs von nahe 40 US-Dollar tun, mit einem Stop-Loss unter dem gestrigen Tiefststand von 37,5 US-Dollar.

Händler, die pessimistisch in Bezug auf die Aktie sind, müssen warten, bis der Kurs unter den Tiefststand von gestern fällt, bevor sie eine Short-Position eröffnen.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.