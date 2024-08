Microsoft verliert, Nvidia gewinnt: Sollten sich Anleger über die immer weiter steigenden Ausgaben für KI Sorgen machen?

Microsoft hat gerade seine Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt gegeben und die Aktie hat nicht gut darauf reagiert. Der Kurs fiel nach der Bekanntgabe um bis zu 7 %, hat sich jedoch bis zum Beginn der heutigen Handelssitzung größtenteils erholt.

Der Grund für den Rückgang war eine Verlangsamung des Wachstums des Cloud-Segments. Dies wäre an sich kein so großes Problem, zumal der CEO sagte, dass das Unternehmen in den nächsten 6 Monaten mit einem besseren Wachstum rechnet.

Was die Investoren beunruhigt, ist die Tatsache, dass das Unternehmen beabsichtigt, seine Ausgaben für KI weiter zu erhöhen. Dies betrifft nicht nur Microsoft, auch andere Unternehmen geben weiterhin Geld aus, um die Besten in Sachen KI zu sein. Die Wall Street ist jedoch gespannt, die Ergebnisse dieser Ausgaben in den Einnahmen widergespiegelt zu sehen, was bei Softwareunternehmen nicht der Fall ist. #

Daniel Morgan von Synovus Trust sagte:

Die Leute von der Straße haben nicht viel Geduld. Sie sehen, dass Sie Milliarden von Dollar ausgeben, und sie wollen einen Umsatzanstieg in dieser Höhe sehen.

Hardware-Unternehmen wie Nvidia und AMD können den ROI ihrer KI-Investitionen quantifizieren, wenn sie die Hardware verkaufen. Unternehmen, die Modelle auf der Hardware trainieren oder Software verkaufen, haben jedoch Schwierigkeiten, ein klares Bild der durch KI erzielten Umsätze zu zeichnen.

Während der Aktienkurs von Microsoft nach der Nachricht über die erhöhten Ausgaben abstürzte, stiegen die Aktien von Nvidia, da das Unternehmen direkt von diesen Ausgaben profitieren wird. Nvidia ist bei Börseneröffnung bereits um 9 % gestiegen.

KI hat ein Ausgabenproblem

Microsoft und OpenAI haben bereits Pläne für ein 100 Milliarden Dollar teures Rechenzentrumsprojekt. Google und Amazon geben große Summen aus, um entweder KI-Unternehmen zu erwerben oder Partnerschaften einzugehen. Solche massiven Investitionen bringen den Chipherstellern große Gewinne ein und in Zukunft möglicherweise auch den Versorgungsunternehmen, die den Strom für den Betrieb dieser Infrastruktur bereitstellen.

Die Tatsache, dass Softwareunternehmen nicht bereit sind, einen genauen ROI für ihre Investitionen anzugeben, gibt jedoch Anlass zur Sorge und wirft die Frage auf, ob die Ausgaben zu hoch sind.

Anders ausgedrückt: Wenn Unternehmen Milliarden von Dollar für KI ausgeben, wird KI dann Probleme im Wert von Milliarden Dollar lösen?

Jim Covello von Goldman Sachs sagte: Der Ersatz von Niedriglohnjobs durch enorm teure Technologien stellt im Grunde das genaue Gegenteil der bisherigen Technologieübergänge dar, die ich in den dreißig Jahren, in denen ich die Technologiebranche aufmerksam verfolge, miterlebt habe.

Covello ist aus gutem Grund skeptisch. Er hat die Einführung künstlicher Intelligenz in seinem Unternehmen miterlebt und ist verblüfft über die damit verbundenen Kosten.

Wir haben festgestellt, dass KI historische Daten in unseren Unternehmensmodellen schneller aktualisieren kann als dies manuell möglich wäre. Bei den sechsfachen Kosten ist der Nutzen jedoch einfach noch nicht gegeben.

Andere Analysten weltweit sind optimistischer, was KI angeht. Aber solange es keine Möglichkeit gibt, den Return on Investment zu quantifizieren, wird es auch weiterhin Tage wie heute geben, an denen der Leid eines Unternehmens der Gewinn eines anderen Unternehmens ist.

