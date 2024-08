Krypto-Börsen in Südkorea müssen Aufsichtsgebühren zahlen

In Südkorea lizenzierte Kryptowährungsbörsen unterliegen einer Aufsichtsgebühr. Das neue Mandat ist Teil des nationalen Virtual Asset User Protection Act.

Lokale Medienberichte lassen darauf schließen, dass Gebühren auf Grundlage der Betriebseinnahmen der Kryptobörse im vergangenen Geschäftsjahr erhoben werden.

Konkret werden die Gebühren auf Grundlage eines Beitragssatzes von 2,686818 pro 10.000 Won berechnet.

Für jeden Umsatz von 10.000 Won, den eine Börse erwirtschaftet, fallen somit etwa 2,686818 Won als Aufsichtsgebühr an die britische Finanzaufsichtsbehörde (Financial Supervisory Service, FSS) an.

Größere Börsen werden den Druck spüren

Schätzungen zufolge könnten die Gebühren für führende Krypto-Börsen wie Upbit, Bithumb und Coinone 300 Millionen Won betragen.

Mit den Aufsichtsgebühren werden die Regulierungsaktivitäten des FSS finanziert, darunter Inspektionen und Aufsicht. Diese sorgen dafür, dass Virtual Asset Service Provider (VASPs) im Rahmen der im Virtual Asset User Protection Act festgelegten Richtlinien arbeiten.

Diese Gebühr fällt jedoch nur für Börsen an, die im vergangenen Jahr einen Betriebsumsatz von 3 Milliarden Won oder mehr erzielt haben.

Beispielsweise wird die Kryptobörse Korbit aufgrund ihres Umsatzes von 1,7 Milliarden Won im letzten Jahr von diesen Ausgaben befreit.

Unterdessen wird von der Kryptobörse Upbit auf Grundlage ihres Umsatzes eine Zahlung von knapp 272 Millionen Won (ca. 200.000 US-Dollar) erwartet.

Das Mandat wurde als Teil der überarbeiteten „Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Einrichtung der Finanzdienstleistungskommission usw.“ und der aktualisierten „Vorschriften zur Erhebung von Beiträgen von Finanzinstituten usw.“ eingeführt, die am 1. Juli bekannt gegeben wurden.

Ursprünglich hatte man mit einer Verzögerung bei der Einführung dieser Gebühr gerechnet, der Prozess wurde jedoch aufgrund der bevorstehenden Inspektion des FSS im Anschluss an die Durchsetzung des Virtual Asset User Protection Act, der am 19. Juli in Kraft getreten ist, beschleunigt.

Das Gesetz zum Schutz von Benutzern virtueller Vermögenswerte

Mit dem neuen Gesetz wurden verschiedene Anforderungen an VASPs eingeführt, darunter die Vorschrift, mindestens 80 % der Vermögenswerte der Benutzer in Cold Storage zu halten. Darüber hinaus müssen diese Mittel von den Unternehmensmitteln getrennt und in „risikofreie“ Vermögenswerte investiert werden, um eine Rendite zu erzielen.

Darüber hinaus nehmen Krypto-Börsen auch eine Neubewertung der zum Handel gelisteten Kryptowährungen vor, indem sie beispielsweise deren Umlauf überprüfen und Whitepaper durchsehen.

Alle Krypto-Assets, die die gegebenen Anforderungen nicht erfüllen, müssen von der Liste gestrichen werden.

Der Virtual Asset User Protection Act war eine direkte Reaktion auf die Abstürze von FTX und Terra Luna. Südkorea war für beide Unternehmen ein wichtiger Markt, und ihre Implosion führte zu Verlusten in Milliardenhöhe für die Südkoreaner.

