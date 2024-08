Arbeitslosenquote in den USA steigt im Juli im Zuge des allgemeinen Konjunkturabschwungs auf 4,3%

In den USA ist die Arbeitslosenquote im Juli auf 4,3 Prozent gestiegen, was auf einen deutlichen Rückgang bei der Einstellung von Arbeitskräften und eine Vertiefung allgemeiner wirtschaftlicher Ängste schließen lässt.

Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics (BLS) wurden im vergangenen Monat in der Wirtschaft lediglich 114.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Dies ist der geringste Zuwachs seit Dezember 2020, einem Zeitraum, der von pandemiebedingten wirtschaftlichen Störungen geprägt war.

Dieser Beschäftigungszuwachs blieb hinter den Erwartungen der Ökonomen zurück, die davon ausgegangen waren, dass die Arbeitslosenquote bei den 4,1% vom Juni verharren würde.

Die politische Reaktion der Fed steht auf dem Prüfstand

Dieser jüngste Beschäftigungsbericht hat Bedenken hinsichtlich der Geldpolitik der Federal Reserve ausgelöst, insbesondere hinsichtlich des Zeitpunkts ihrer Zinsanpassung.

Fed-Vorsitzender Jay Powell hatte zuvor angedeutet, dass die Zentralbank ihre erste Zinssenkung nach der Pandemie bereits im September vornehmen könnte.

Das schleppende Beschäftigungswachstum und die steigende Arbeitslosigkeit wecken nun Zweifel daran, ob die Fed zu lange gewartet hat, um die Inflation durch Zinssenkungen anzugehen.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit war teilweise auf vorübergehende Entlassungen und wetterbedingte Störungen zurückzuführen.

Das BLS gab an, dass einige Arbeitnehmer aufgrund widriger Witterungsbedingungen vorübergehend ihre Arbeitsstelle verloren, was zum Anstieg der Arbeitslosenquote beigetragen habe.

Trotz dieser kurzfristigen Faktoren deutet der Gesamttrend auf eine allgemeinere Abschwächung am Arbeitsmarkt hin.

Lohnsteigerungen und Erwerbsbeteiligung

Trotz der steigenden Arbeitslosenquote gibt es einige positive Anzeichen.

Die Lohnzuwächse übertrafen weiterhin die Inflation, ein Trend, der sich in den letzten Monaten fortgesetzt hat.

Darüber hinaus stieg die Erwerbsbeteiligungsquote im Juli, was einen Anstieg der Zahl der Menschen widerspiegelt, die aktiv nach Arbeit suchen.

Außerhalb des Gesundheitswesens, der Bauwirtschaft und bestimmter Transport- und Lagerberufe war das Beschäftigungswachstum jedoch minimal.

Insbesondere im verarbeitenden Gewerbe kam es nur zu einem bescheidenen Anstieg von 1.000 Stellen, während im Bereich der professionellen und geschäftlichen Dienstleistungen ein Rückgang von 1.000 Stellen zu verzeichnen war.

Jag Kooner, Leiter des Derivategeschäfts bei Bitfinex, kommentierte den jüngsten Arbeitslosenbericht wie folgt: „Die Veröffentlichung des Beschäftigungsberichts hat die potenziellen Rezessionsspannungen erhöht. Die Zahl von 4,3 % könnte die Sahm-Regel auslösen, die historisch gesehen ein zuverlässiger Rezessionsindikator ist.“

“Faktoren wie die gestiegene Erwerbsbeteiligung, insbesondere unter Einwanderern, und das anhaltende Missverhältnis zwischen Arbeitssuchenden und verfügbaren Stellen haben ebenfalls zur Arbeitslosigkeit beigetragen. Diese Komplexitäten haben zusammen mit einer inversen Zinskurve – einem weiteren Rezessionssignal – eine Atmosphäre der Unsicherheit geschaffen.”

„Wenn die Arbeitslosenzahlen die Ansicht der FED unterstützen, dass die Inflation unter Kontrolle kommt, können wir im September mit einer Zinssenkung rechnen, was ein positives Argument für Bitcoin ist“, fügte Kooner hinzu.

Die Kontrolle der Federal Reserve über die Konjunkturaussichten bleibt von entscheidender Bedeutung. In ihrer jüngsten Ankündigung beschloss die Fed, ihren Leitzins bei etwa 5,5 % zu belassen. Powell deutete an, dass für die nächste Sitzung eine Zinssenkung in Erwägung gezogen wird. Dies könnte die Kreditkosten senken und möglicherweise die Nachfrage und die Einstellungsquote in der gesamten Wirtschaft ankurbeln.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.