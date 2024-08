Befindet sich Nvidia in einer „Blase“? Hedgefonds Elliott Management äußert Bedenken hinsichtlich KI-Investitionen

Elliott Management, ein Hedgefonds mit Sitz in Florida, der ein Vermögen von rund 70 Milliarden Dollar verwaltet, hat seine Anleger in Bezug auf Nvidia eindringlich gewarnt: Die Aktie des Chipherstellers befinde sich in einer „Blase“, die von übertriebenen Erwartungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (KI) angetrieben werde.

Diese Botschaft übermittelte das Unternehmen kürzlich in einem Brief an seine Kunden, von dem die Financial Times eine Kopie erhielt.

Elliott skeptisch hinsichtlich der langfristigen Rentabilität von KI

In dem Brief äußerte sich Elliott Management skeptisch gegenüber den anhaltenden Massenkäufen von Grafikprozessoren (GPUs) von Nvidia durch die großen Technologieunternehmen.

Der Hedgefonds stellte in Frage, ob die KI-Technologie, die den Aktienkurs von Nvidia in die Höhe treibt, wirklich so revolutionär ist, wie sie dargestellt wird.

Viele der angeblichen Einsatzmöglichkeiten künstlicher Intelligenz werden nie kosteneffizient sein, nie richtig funktionieren, zu viel Energie verbrauchen oder sich als nicht vertrauenswürdig erweisen.

Nvidia hat sich zu einem dominierenden Akteur auf dem Markt für leistungsstarke Prozessoren entwickelt, die für den Aufbau und Einsatz großer KI-Systeme erforderlich sind, wie etwa die Technologie hinter ChatGPT von OpenAI.

Unternehmen wie Microsoft, Meta und Amazon haben zig Milliarden Dollar in die Entwicklung einer KI-Infrastruktur investiert, wobei ein erheblicher Teil dieses Kapitals an Nvidia ging. Trotzdem ist Elliott Management von der langfristigen Rentabilität dieser Investitionen nicht überzeugt.

Marktreaktionen und weitere Auswirkungen

Die Warnung des Hedgefonds kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Chip-Aktien, die aufgrund der Begeisterung für generative KI einen deutlichen Aufschwung erlebt haben, vor einem Abschwung stehen.

Bedenken darüber, ob große Unternehmen auch weiterhin massiv in KI investieren werden, haben zu einer Neubewertung der Aktienkurse in diesem Sektor geführt.

So fielen etwa die Aktien von Intel um 20 %, nachdem Pläne zum Abbau von rund 15.000 Arbeitsplätzen bekannt gegeben wurden.

Die Aktien von Nvidia, die das Unternehmen Ende Juni mit einer Marktkapitalisierung von über 3,3 Billionen Dollar kurzzeitig zum weltgrößten Unternehmen machten, sind seitdem um mehr als 20 % gefallen. Trotz dieses Rückgangs sind die Aktien von Nvidia im Jahresverlauf immer noch um etwa 120 % und seit Anfang letzten Jahres um über 600 % gestiegen.

Diese Volatilität spiegelt die größeren Unsicherheiten wider, mit denen Technologieunternehmen konfrontiert sind, die stark in KI investieren.

Der vorsichtige Ansatz von Elliott Management

Elliott Management hat Investitionen in sogenannte „Bubble Stocks“ – darunter auch solche aus der Gruppe der „Magnificent Seven“ genannten Technologiegiganten – weitgehend vermieden.

Aus den Unterlagen der Aufsichtsbehörden geht hervor, dass Elliott Ende März eine kleine Beteiligung an Nvidia im Wert von rund 4,5 Millionen Dollar hielt, wobei die Dauer dieser Investition unklar ist.

Der Hedgefonds war auch vorsichtig, was Leerverkäufe hochkarätiger Technologieaktien angeht, und bezeichnete eine solche Strategie als „selbstmörderisch“.

Elliott Management wurde 1977 vom Milliardär Paul Singer gegründet und kann eine starke Erfolgsbilanz vorweisen: Seit seiner Gründung verzeichnete das Unternehmen in nur zwei Kalenderjahren Verluste.

Das Unternehmen meldete im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Zuwachs von 4,5 Prozent. In seinem Brief betonte Elliott die Lücke zwischen den versprochenen Produktivitätsgewinnen der KI und ihrer tatsächlichen Leistung.

Das Unternehmen argumentierte, dass KI-Anwendungen sich bislang auf Aufgaben wie das Zusammenfassen von Besprechungsnotizen, das Erstellen von Berichten und die Unterstützung bei der Computercodierung beschränkt hätten und damit hinter dem großen Hype zurückgeblieben seien.

Potenzial für eine Korrektur des KI-Marktes

Elliott Management meinte, dass die KI-Investitionsblase platzen könnte, wenn Nvidia enttäuschende Finanzergebnisse meldet, was den „Bann“ des Anlegervertrauens brechen könnte.

Dieses Szenario könnte zu einer umfassenderen Neubewertung von KI-bezogenen Investitionen und ihrer tatsächlichen Auswirkungen auf Produktivität und Marktwert führen.

Die Warnung von Elliott Management vor Nvidia und der breiteren KI-Investitionslandschaft unterstreicht die wachsenden Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des aktuellen Technologiebooms.

Angesichts der ständigen Weiterentwicklung der KI-Technologien besteht die Herausforderung für Anleger und Unternehmen darin, zwischen echter Innovation und spekulativem Hype zu unterscheiden.

Die vorsichtige Haltung des Hedgefonds ist ein Hinweis darauf, dass in der schnelllebigen Welt der Technologie maßvolle Erwartungen und eine sorgfältige Bewertung des langfristigen Werts erforderlich sind.