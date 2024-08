Der Nettogewinn des Gaming-Giganten Nintendo sinkt im ersten Quartal um 55 %, da die Switch-Verkäufe sinken

Der japanische Videospielgigant Nintendo gab für das April-Juni-Quartal 2024 einen deutlichen Gewinneinbruch von 55 % bekannt, der in erster Linie auf sinkende Umsätze sowohl bei seinen Spielekonsolen als auch bei seiner Software zurückzuführen ist, wobei die Switch-Verkäufe erheblich zurückgingen.

In diesem Zeitraum sank Nintendos Gewinn von 181 Milliarden Yen im Vorjahr auf 80,95 Milliarden Yen (543 Millionen Dollar), während der Quartalsumsatz um 46,5 % auf 246,6 Milliarden Yen (1,7 Milliarden Dollar) einbrach.

Die Nintendo Switch ist jetzt im achten Jahr ihres Bestehens und hat weltweit über 140 Millionen Einheiten verkauft. Doch wie das bei Spielkonsolen mit zunehmendem Alter häufig der Fall ist, beginnen die Verkäufe nachzulassen.

Im letzten Quartal wurde ein starker Rückgang der Switch-Verkäufe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gemeldet, nämlich um 46 % von 3,9 Millionen Einheiten auf nur noch 2,1 Millionen.

Auch die Softwareverkäufe erlebten einen deutlichen Rückgang von 41 %.

Trotz der erfolgreichen Markteinführung von Spielen wie „Paper Mario: The Thousand-Year Door“ und „Luigi’s Mansion 2 HD“, von denen 1,76 Millionen bzw. 1,19 Millionen Einheiten verkauft wurden, konnten die Software-Verkäufe insgesamt nicht an die Ergebnisse des Vorjahres anknüpfen, teilte Nintendo mit.

Die Hardware- und Softwareverkäufe im ersten Quartal des letzten Geschäftsjahres wurden maßgeblich durch die Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom im Mai 2023 getrieben. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gingen die Hardwareverkäufe daher um 46,3 % und die Softwareverkäufe um 41,3 % zurück.