Haben Apples langsame Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz Buffett zum Verkauf veranlasst?

Apple hat vor Kurzem einen wichtigen Beitrag zum Rennen um die generative KI geleistet und auf der WorldWide Developer Conference im Juni seine Apple Intelligence vorgestellt.

Dieser Schritt war ein entscheidender Moment für den Technologiegiganten, der zu einem Anstieg seines Aktienkurses führte und seine Marktkapitalisierung zeitweise auf unglaubliche 3,5 Billionen Dollar ansteigen ließ.

Trotz dieses Meilensteins hat Apple neue Funktionen oft zu spät eingeführt. Seine dominante Marktposition und sein einzigartiges Ökosystem ermöglichen es dem Unternehmen jedoch, Funktionen zu seinem bevorzugten Zeitpunkt einzuführen. Dieser Trend setzt sich bei seinen generativen KI-Angeboten fort, die derzeit hinter der Konkurrenz zurückliegen.

Apples KI-Vision

Apples Ansatz zur KI ist anders und folgt nicht den Richtlinien von OpenAI. Stattdessen zeichnet Apple Intelligence seinen eigenen Weg vor, was Fragen über die möglichen Auswirkungen des verspäteten Einstiegs in den KI-Bereich aufwirft.

Bisher wurden die Benutzeroberflächen von Apple von den Benutzern gut angenommen. Die kommende KI-Benutzeroberfläche Voice soll als Privatsekretär fungieren und Benutzer bei der Verwaltung ihrer Daten, Aktivitäten und ihres täglichen Lebens unterstützen.

Eine bemerkenswerte Funktion, die „Priority Notifications“, soll diesen Herbst eingeführt werden und wird den Benutzern dabei helfen, Aufgaben für den nächsten Tag zu planen, sodass sie nie wieder ein Meeting oder wichtiges Ereignis verpassen.

Apple Intelligence zielt darauf ab, ein umfassendes KI-Erlebnis zu bieten, das Sprache, Bilder, Videos und andere generative KI-Funktionen unter Verwendung der Daten des Benutzers integriert.

Im Einklang mit diesen Fortschritten plant Apple, die Fähigkeiten von Siri zu erweitern und befindet sich derzeit in Gesprächen mit Google über die Lizenzierung der Gemini-KI-Modelle für das iPhone 16, was neue Möglichkeiten beim Verfassen von Aufsätzen und bei der Bildgestaltung eröffnen soll.

Apple-CEO Tim Cook drückte seine Begeisterung mit den Worten aus: „Wir freuen uns sehr, ein neues Kapitel der Apple-Innovation einleiten zu können.

Apple Intelligence wird verändern, was Benutzer mit unseren Produkten tun können – und was unsere Produkte für unsere Benutzer tun können.“

Hinter den Konkurrenten zurückfallen

Im zweiten Quartal 2024 sank Apples Marktanteil aufgrund der starken Konkurrenz durch Technologiegiganten wie Huawei und Samsung von 16 % auf 14 %. Dieser Rückgang warf Apple auf dem chinesischen Smartphone-Markt vom dritten auf den sechsten Platz.

Huaweis Auslieferungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 41 %, was vor allem auf die Einführung der Pura 70-Serie im April zurückzuführen ist. Huawei behauptet, in 10 Jahren erreicht zu haben, wofür andere Regionen wie die USA und Europa in Bereichen wie Betriebssystemen und künstlicher Intelligenz 30 Jahre brauchten.

Ebenso verfügt Samsungs neue Galaxy S24-Serie über innovative KI-Funktionen, darunter Circle to Search, Live Translation und Generative Edit to Galaxy AI.

Obwohl Apple zweifellos hart an seinen KI-Initiativen arbeitet, bleibt abzuwarten, ob diese Bemühungen ausreichen werden, um den verlorenen Marktanteil zurückzugewinnen. Apples Produkte sind zwar oft spät auf den Markt gekommen, aber für ihre hohe Qualität bekannt. Investoren sind jedoch besorgt über den Rückstand des Unternehmens im KI-Rennen.

Auswirkungen auf Buffetts Investition

Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat kürzlich seinen Anteil an Apple reduziert, was Fragen zu den Gründen für diese Entscheidung aufwirft. Obwohl die genauen Gründe nicht bekannt gegeben werden, ist es plausibel, dass Apples langsame Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz in Verbindung mit seinem sinkenden Marktanteil Buffetts Schritt beeinflusst haben könnten.

Der jüngste Rückgang des Marktanteils und die intensive Konkurrenz durch Konkurrenten unterstreichen die Herausforderungen, vor denen Apple steht. Während das Unternehmen seine KI-Fähigkeiten weiterentwickelt, beobachtet die Tech-Welt gespannt, ob Apple seine Position als Marktführer zurückerobern kann. Nur die Zeit wird zeigen, ob Apples KI-Innovationen ausreichen werden, um Investoren wie Buffett davon zu überzeugen, ihr Vertrauen in den Tech-Giganten aufrechtzuerhalten.

