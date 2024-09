Palantir-Aktien steigen nach strategischer Partnerschaft mit Microsoft um 6 %

Der Aktienkurs von Palantir Technologies stieg am Donnerstag um 6 %, nachdem eine strategische Partnerschaft mit Microsoft angekündigt worden war.

Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die sicheren Cloud-, Analyse- und künstlichen Intelligenzfunktionen (KI) für die US-Verteidigungs- und Geheimdienste zu verbessern und die starke Präsenz von Palantir im Regierungssektor zu unterstreichen.

Palantir, bekannt für seine fortschrittlichen, speziell auf den Einsatz in der Regierung zugeschnittenen Softwarelösungen, wird diese Partnerschaft nutzen, indem es seine wichtigsten Produkte – darunter Gotham, Foundry, Apollo und die neue AI Platform (AIP) – mit den spezialisierten Cloud-Diensten von Microsoft für Regierungsbehörden integriert.

Diese Zusammenarbeit soll nicht nur die operativen Kapazitäten von Palantir steigern, sondern auch seine Marktpräsenz im öffentlichen Sektor, einem für das Unternehmen entscheidenden Bereich, festigen.

Palantir erwirtschaftete 54 % seines Umsatzes mit Regierungskunden

Anfang dieser Woche gab Palantir seine neuesten Ergebnisse bekannt und korrigierte seine Jahresumsatzprognose nach oben.

Das Unternehmen erwartet nun einen Jahresumsatz zwischen 2,74 und 2,75 Milliarden US-Dollar und übertrifft damit seine vorherige Prognose von 2,68 bis 2,69 Milliarden US-Dollar.

Diese Anpassung übertrifft zudem die Konsensschätzung der LSEG von 2,7 Milliarden US-Dollar und spiegelt das Vertrauen des Unternehmens in seinen Wachstumskurs wider.

In einem Brief an die Aktionäre betonte CEO Alex Karp, dass Palantirs Umsatz aus dem US-Regierungsgeschäft, zu dem auch Geheimdienste und Verteidigungsbehörden zählen, in den letzten zwölf Monaten erstmals die Marke von einer Milliarde Dollar überschritten habe.

Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass das Unternehmen im zweiten Quartal 54 Prozent seines Umsatzes mit Regierungskunden erwirtschaftete, was die strategische Bedeutung seines Engagements im öffentlichen Sektor unterstreicht.

Die Aktien von Palantir haben seit Jahresbeginn um etwa 60 % an Wert gewonnen und die jüngste Partnerschaft mit Microsoft dürfte das Vertrauen der Anleger weiter stärken.

Für Microsoft unterstreicht diese Partnerschaft das Ziel, fortschrittliche Cloud- und KI-Lösungen bereitzustellen, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Regierungsbehörden zugeschnitten sind.

Durch die Zusammenarbeit mit Palantir kann Microsoft seine Position als zentraler Anbieter sicherer und effizienter Technologielösungen für den öffentlichen Sektor weiter festigen.

Warum ist diese Partnerschaft wichtig?

Die Partnerschaft zwischen Palantir und Microsoft stellt einen strategischen Gewinn für beide Unternehmen dar.

Für Palantir stellt es eine Plattform dar, um seine Reichweite zu erweitern und den Einsatz seiner Spitzenprodukte in einem entscheidenden Sektor zu verbessern.

Für Microsoft bekräftigt es sein Engagement, Regierungsbehörden mit erweiterten Cloud- und KI-Funktionen zu unterstützen, die für die Modernisierung der Abläufe und die Verbesserung der Ergebnisse von entscheidender Bedeutung sind.

Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Integration hochentwickelter Technologien in die US-Verteidigungs- und Geheimdienstgemeinschaft dar.

Durch die Kombination der Expertise von Palantir im Bereich Softwarelösungen mit der robusten Cloud-Infrastruktur von Microsoft verspricht die Partnerschaft erweiterte Kapazitäten und betriebliche Verbesserungen und setzt damit einen neuen Standard für die Technologieintegration in staatliche Abläufe.

