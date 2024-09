Warum Trumps Bestreben, die Zinsentscheidungen der Fed durch den Präsidenten kontrollieren zu lassen, ein riskanter Schachzug ist

Donald Trump hat mit seiner Forderung nach einer präsidialen Kontrolle der Zinsentscheidungen eine seit langem bestehende Debatte über die Unabhängigkeit der Federal Reserve (Fed) neu entfacht.

Während einer Pressekonferenz in seiner Residenz in Mar-a-Lago äußerte der ehemalige Präsident seinen Wunsch, bei der Anpassung der Zinssätze durch die Fed mitreden zu dürfen – ein Schritt, der das US-Finanzsystem grundlegend verändern könnte.

Trumps Frustration spiegelt eine wachsende Unzufriedenheit in der amerikanischen Öffentlichkeit über das langsame Tempo der Zinssenkung durch die Fed wider.

Die Folgen eines solchen Politikwechsels gehen jedoch weit über das bloße politische Getue hinaus.

Sollte der Präsident Einfluss auf die Geldpolitik der Fed gewinnen, könnte dies die Unabhängigkeit der Notenbank untergraben und weitreichende Folgen für die US-Wirtschaft haben.

Die Gefahren einer Politisierung der Fed

Die Federal Reserve wurde so konzipiert, dass sie unabhängig von politischen Einflüssen operiert. So soll sichergestellt werden, dass geldpolitische Entscheidungen auf der Grundlage wirtschaftlicher Daten und langfristiger Überlegungen und nicht auf der Grundlage kurzfristiger politischer Vorteile getroffen werden.

Trumps Forderung nach einer präsidialen Kontrolle der Zinssätze stellt dieses Prinzip infrage und erinnert an eine Zeit, in der politische Eingriffe in das Notenbankwesen katastrophale Folgen hatten.

Eine bemerkenswerte historische Parallele sind die 1970er Jahre unter Präsident Richard Nixon, der Druck auf die Fed ausübte, die Zinssätze niedrig zu halten, was zu dem als Stagflation bekannten Wirtschaftsphänomen beitrug – einer Kombination aus stagnierendem Wirtschaftswachstum und hoher Inflation.

In jüngerer Zeit übte der türkische Präsident Tayyip Erdogan einen ähnlichen Einfluss auf die Zentralbank seines Landes aus, was zu schwerer wirtschaftlicher Instabilität führte, die unter anderem eine rasant steigende Inflation und einen drastischen Währungsverfall mit sich brachte.

Trumps Behauptung, er habe einen „besseren Instinkt“ als die Vertreter der Fed, ist nicht bloß eine rhetorische Floskel.

Dies deutet auf eine mögliche Verschiebung hin zu einer politisierten Zentralbank hin, deren Entscheidungen eher von Wahlzyklen als von wirtschaftlichen Realitäten beeinflusst werden könnten.

Ein solcher Schritt könnte die Glaubwürdigkeit der Fed untergraben und die Finanzmärkte destabilisieren, die sich bei der Steuerung der wirtschaftlichen Erwartungen auf das unabhängige Urteil der Notenbank verlassen.

Ökonomische Auswirkungen einer politisierten Fed

Würde man dem Präsidenten die Kontrolle über die Zinsentscheidungen überlassen, könnte dies schwerwiegende Folgen für die US-Kapitalmärkte haben.

Wenn die Geldpolitik politischen Launen unterliegt, könnten die Anleger das Vertrauen in die Fähigkeit der Fed verlieren, Inflation und Wirtschaftswachstum in den Griff zu bekommen, was wiederum zu erhöhter Volatilität auf den Märkten führen könnte.

Der Eindruck, die Geldpolitik werde als politisches Instrument missbraucht, könnte zudem dazu führen, dass der US-Dollar auf der Weltbühne an Glaubwürdigkeit verliert.

Ausländische Investoren und Regierungen könnten die Stabilität des US-Finanzsystems in Frage stellen, was möglicherweise zu einer geringeren Nachfrage nach US-Vermögenswerten und höheren Kreditkosten für die US-Regierung führen würde.

In der Praxis könnte eine politisierte Fed dazu führen, dass die Zinssätze manipuliert werden, um den Wahlinteressen der Regierungspartei zu dienen.

So könnte etwa eine Zinserhöhung kurz vor einer Wahl politisch schädlich sein und zu Druck auf die Fed führen, die Zinsen künstlich niedrig zu halten, selbst wenn die wirtschaftliche Lage eine Erhöhung rechtfertigt.

Dieses Szenario könnte die wirtschaftlichen Ungleichgewichte verschärfen und zu langfristiger Instabilität beitragen.

Eine ähnliche Dynamik lässt sich in vielen Schwellenländern beobachten, wo die Regierungen die Preise für wichtige Güter wie Kraftstoff und Strom kontrollieren, um ihre politische Gunst aufrechtzuerhalten.

Internationale Organisationen wie der Internationale Währungsfonds müssen häufig eingreifen, um diese Verzerrungen zu korrigieren, was zu Wirtschaftskrisen führen kann.

Die Notwendigkeit der Unabhängigkeit der Zentralbanken

Copy link to section

Die Unabhängigkeit der Federal Reserve ist ein Eckpfeiler moderner Wirtschaftspolitik und die Zentralbank muss frei von politischer Einflussnahme agieren.

Zwar mag Trumps Kritik am Zinssatz der Fed bei manchen Anklang finden, doch würde es einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen, dem Präsidenten die Macht zu geben, die Geldpolitik zu diktieren.

Die Integrität der US-Wirtschaft hängt von der Fähigkeit der Fed ab, Entscheidungen auf der Grundlage objektiver wirtschaftlicher Analysen und nicht politischer Erwägungen zu treffen.

Eine Politisierung der Fed könnte für manche kurzfristige Vorteile bringen, würde letztlich jedoch die Stabilität und den Wohlstand der US-Wirtschaft untergraben.

Abschließend lässt sich sagen, dass Trumps Bedenken hinsichtlich des aktuellen Zinsumfelds zwar berechtigt sein könnten, sein Vorschlag, dem Präsidenten die Kontrolle über die Geldpolitik der Fed zu übertragen, jedoch mit Risiken behaftet ist.

Ein solcher Schritt würde wahrscheinlich die Unabhängigkeit der Zentralbank untergraben, die Finanzmärkte destabilisieren und die US-Wirtschaft auf einen Weg langfristiger Instabilität führen.

Um die anhaltende Stärke und Stabilität der US-Wirtschaft zu gewährleisten, muss die Fed eine unabhängige Institution bleiben, die frei von politischer Einflussnahme ist.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.