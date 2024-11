Book of Meme steigt um 18 %, während MOG, MEW, FLOKI und WIF in die Höhe schnellen

Book of Meme verzeichnete in den letzten 24 Stunden einen starken Anstieg, als Meme-Coins am 18. Oktober die Rallye des Kryptomarktes anführten.

Nach dem beeindruckenden Anstieg von Bitcoin (BTC) über 68.000 US-Dollar gerieten Meme-Coins ins Rampenlicht.

Dogecoin (DOGE) stieg um 10 % und erreichte ein 11-Wochen-Hoch, während andere Token mit Hundemotiven wie Brett, Bonk und Popcat ebenfalls erhebliche Zuwächse verzeichneten.

Laut DEGEN NEWS on X waren sieben der zehn Top-Gewinner unter den 100 Coins mit der höchsten Marktkapitalisierung im frühen US-Handel am Freitag Meme-Coins.

BOME steigt um 18 %

Laut CoinMarketCap-Daten zum Zeitpunkt des Schreibens sind die drei Top-Tokens in Bezug auf 24-Stunden-Gewinne unter den Top 100 nach Marktkapitalisierung Book of Meme (BOME), Mog Con (MOG) und Cat in a Dogs World (MEW). Floki (FLOKI) und Dogwifhat (WIF) gehörten ebenfalls zu den Top-Gewinnern.

Auch bei Book of Meme war eine Aufwärtsbewegung zu verzeichnen, bei der das Handelsvolumen sprunghaft anstieg. Die Händler setzten im gleichen Zeitraum über 337 Millionen US-Dollar um, was einem Anstieg von 26 % entspricht.

Während dieser ordentliche Anstieg darauf schließen lässt, dass die Bullen aggressiv vorgehen, notierte BOME auf einem Niveau, das zuletzt am 15. Oktober erreicht wurde, als die Preise im Zuge erhöhter Volatilität von über 0,011 USD nach unten gingen.

Die auf Solana basierende Meme-Münze ist in der vergangenen Woche um mehr als 55 % und im vergangenen Jahr um über 986 % gestiegen.

MOG-, MEW-, FLOKI- und WIF-Token erhalten

Auch andere Meme-Coins verzeichneten einen starken Anstieg, da Analysten eine Stärkung der Meme-Erzählung im erwarteten Bullenzyklus prognostizieren.

MOG und MEW verzeichneten jeweils eine Aufwärtsbewegung, die die Top-Altcoins übertraf. So wechselte der Preis von Mog Coin etwa 11 % höher den Besitzer, und Cat in Dogs World notierte 9 % höher.

Auch FLOKI und WIF verzeichneten einen Anstieg sowohl beim Preis als auch beim täglichen Volumen, und zwar um 19 % bzw. 14 %.

TRON-Ökosystem profitierte vom Anstieg der Meme-Coins

Die 100 Meme-Coins mit der höchsten Marktkapitalisierung sind größtenteils Ethereum und Solana.

Ein aktueller Bericht der Kryptoplattform Messari hebt jedoch hervor, dass Meme-Coins im letzten Quartal eine entscheidende Rolle bei den Preisanstiegen von TRON (TRX) gespielt haben.

SunPump, die neue Meme-Coin-Startplattform von TRON, hat dieses Wachstum ausgelöst, postete Messari auf X. Dieses Wachstum spiegelte sich in den Kennzahlen für dezentralisierte Finanzen (DeFi) für TRON wider, darunter ein Anstieg der Einnahmen im dritten Quartal um 29 % auf ein neues Allzeithoch.

Tron-basierte Meme-Coins wie Sundog (SUNDOG) hinken hinterher.

Aber die On-Chain-Kennzahlen zeigen, dass sie im letzten Quartal zu einem Anstieg des dezentralen Austauschvolumens (DEX) von TRON um 150 % im Vergleich zum Vorquartal geführt haben.

Der gesamte gesperrte Wert der Plattform erreichte mit einem Anstieg von 4 % 8,09 Milliarden US-Dollar.