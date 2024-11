Chinas Zentralbank startet 112-Milliarden-Dollar-Programm zur Ankurbelung des Aktienmarktes

Die chinesische Zentralbank hat am Freitag zwei neue Finanzierungsprogramme vorgestellt, mit denen sie bis zu 800 Milliarden Yuan (112,38 Milliarden Dollar) in den Aktienmarkt pumpen will.

Diese von der People’s Bank of China (PBOC) eingeführten Initiativen zielen darauf ab, die „stabile Entwicklung“ der Kapitalmärkte des Landes zu fördern.

Stärkung der Marktstabilität durch neue Instrumente

Die neu eingeführten Swap- und Relender-Programme, die erstmals Ende September vorgeschlagen wurden, sind Teil der umfassenderen Strategie Chinas zur Stabilisierung seiner Finanzmärkte.

Der jüngste Bullenlauf an den Aktienmärkten des Landes hat an Dynamik verloren, da der Optimismus der Anleger hinsichtlich der Konjunkturmaßnahmen der Regierung in Vorsicht umgeschlagen ist.

Trotzdem erlebte der Benchmarkindex CSI300 am Freitag eine positive Wende und schloss die Morgensitzung mit einem Plus von 0,8 Prozent.

Das Swap-Programm im Wert von 500 Milliarden Yuan ermöglicht Maklerfirmen, Fondsmanagern und Versicherern den Zugang zu Liquidität bei der Zentralbank, indem sie Vermögenswerte als Sicherheit für den Kauf von Aktien verwenden.

Nach Angaben der PBoC wurde 20 Unternehmen bereits die Teilnahme genehmigt; die ursprünglichen Anträge belaufen sich auf über 200 Milliarden Yuan.

„Das Swap-Programm wird die Märkte stabilisieren“, berichtete Xinhua Financial und erklärte, dass die Nachfrage nach diesem Instrument steigen werde, wenn die Aktien überverkauft seien. Mit der Erholung der Märkte werde die Nachfrage danach jedoch abnehmen.

Darüber hinaus können Institute mit dieser Möglichkeit bei Marktabschwüngen Liquidität sichern, ohne Aktien mit Verlust verkaufen zu müssen.

Zulässige Vermögenswerte wie Anleihen, Aktien-ETFs und Beteiligungen an CSI300-Unternehmen können gegen liquidere Vermögenswerte wie Staatsanleihen und Zentralbankanleihen getauscht werden.

Relending-Programm unterstützt Aktienrückkäufe

Die PBoC startete außerdem ein Neukreditprogramm im Umfang von 300 Milliarden Yuan, das es Finanzinstituten ermöglicht, bei der Zentralbank Kredite aufzunehmen, um damit Aktienkäufe börsennotierter Unternehmen oder ihrer Großaktionäre zu finanzieren.

Der auf ein Jahr festgelegte Zinssatz beträgt 1,75 Prozent. 21 Institutionen – darunter Zentralbanken und Geschäftsbanken – können zu Beginn jedes Quartals einen Kredit beantragen.

Börsennotierte Unternehmen und ihre Aktionäre können sich dann für Aktienrückkäufe und -käufe Geld zu Zinssätzen von bis zu 2,25 Prozent bei Banken leihen.

Dieses System stellt eine Ausnahme von den in China üblichen Beschränkungen für Bankkredite an der Börse dar.

Chinas Finanzaufsichtsbehörden drängen auf eine rasche Umsetzung dieser expansiven Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft und der Kapitalmärkte.