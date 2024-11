Peloton-Aktie hat sich in 2 Monaten mehr als verdoppelt: Ist das Wachstum nachhaltig?

Peloton Interactive Inc (NASDAQ: PTON) hatte Schwierigkeiten, sich an die Welt nach der Pandemie anzupassen – aber es sieht so aus, als würden sich die Dinge endlich zum Besseren wenden.

Der Aktienkurs des Connected-Fitness-Unternehmens hat sich in den letzten zwei Monaten mehr als verdoppelt, da sich die Finanzlage infolge der Sanierungsbemühungen verbesserte.

Nach einem solchen Anstieg ist es jedoch sinnvoll, sich zu fragen, ob bei der Peloton-Aktie noch Aufwärtspotenzial besteht. Lassen Sie es uns herausfinden.

Rückkehr zum Umsatzwachstum könnte Pelotons Aktie helfen

Peloton hat seine Umsätze bereits wieder auf Wachstumskurs gebracht.

Im August meldete das Unternehmen für Trainingsgeräte für das vierte Quartal einen Umsatzanstieg von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – eine marginale Steigerung, aber immerhin eine Steigerung.

Inzwischen hat PTON Pläne angekündigt, seine Marketingkosten um 19 % zu senken.

Darüber hinaus hat das an der Nasdaq notierte Unternehmen seine weltweite Mitarbeiterzahl um 15 % reduziert und verkleinert weiterhin seine Einzelhandelsausstellungsräume, um seine jährlichen Ausgaben bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 um über 200 Millionen Dollar zu senken.

Wie es scheint, hat Peloton Interactive in Sachen Kostenstruktur eine gewisse Zuversicht gefunden – und eine weitere Entwicklung in diese Richtung könnte dem Unternehmen dabei helfen, künftig einen höheren Preis durchzusetzen.

Aus diesem Grund bewerten die BMO-Analysten die Peloton-Aktie weiterhin mit „Marktperformance“.

Ihr Kursziel von 6,50 USD deutet darauf hin, dass von hier aus ein weiteres Kursplus von 15 % möglich ist.

Dennoch ist PTON keine geeignete Wahl für Einkommensinvestoren, da es zum Zeitpunkt des Schreibens keine Dividende zahlt.

Peloton Interactive setzt voll und ganz auf Profitabilität

Die Anleger dürften bei Peloton Interactive etwas beruhigter sein, da das Management des Unternehmens endlich auf die Bremse getreten ist und nicht mehr um jeden Preis auf Wachstum aus ist. Stattdessen will das Unternehmen zunächst die Rückkehr zur Profitabilität organisieren.

Zu den weiteren jüngsten Entwicklungen, die PTON ein wenig attraktiver machen, gehören die Einführung eines Ausrüstungsverleihdienstes im Vereinigten Königreich und die kürzlich erfolgte Refinanzierung der Bilanz.

Und schließlich ist der Kurs der Peloton-Aktie trotz des jüngsten Aufschwungs weiterhin auf ein Desaster ausgerichtet.

Alles in allem ist dieses Unternehmen mit Hauptsitz in New York eine Turnaround-Story, die Ihrem Portfolio jedoch immer noch ein hohes Risiko hinzufügt, sollten Sie sich für eine Investition darin entscheiden.

Andererseits bewegt es sich jetzt in die richtige Richtung und könnte unter der richtigen Führung lukrative langfristige Renditen bieten.

Obwohl wir aufgrund des spekulativen Charakters von Peloton-Aktien nicht empfehlen, ins große Ganze zu investieren, ist es möglicherweise nicht die schlechteste Entscheidung, zum aktuellen Preis eine kleine Position in Peloton-Aktien aufzubauen, sofern Sie über die entsprechende Risikobereitschaft verfügen.