Vereinigte Arabische Emirate wollen Rechtsrahmen für DAOs einführen, um Blockchain-Wachstum anzukurbeln

Die Ras Al Khaimah Digital Assets Oasis (RAK DAO) bereitet die Einführung eines Rechtsrahmens für Decentralized Autonomous Organizations (DAOs) in den Vereinigten Arabischen Emiraten vor, was eine bedeutende Entwicklung in der Blockchain- und Web3-Landschaft des Landes darstellt.

Einer aktuellen Ankündigung zufolge soll dieses neue Rechtssystem eine umfassende Struktur schaffen, die Steuerpflichten, Eigentumsverhältnisse (sowohl On-Chain- als auch Off-Chain-Vermögenswerte) sowie den Rechtsschutz für DAO-Gründer, -Mitglieder und -Mitwirkende regelt.

Der Rahmen wird es DAOs außerdem ermöglichen, rechtsverbindliche Verträge abzuschließen und klare Richtlinien für die Streitbeilegung bereitzustellen.

Die Einführung des Frameworks wird bei der Veranstaltung der DAO Legal Clinic am 25. Oktober offiziell vorgestellt.

Irina Heaver, Partnerin bei NeosLegal, wies darauf hin, dass der Rahmen sicherstellen soll, dass DAOs im Einklang mit den Vorschriften der VAE arbeiten.

Sie erläuterte weiter, dass das Regime die Ferneinrichtung von DAOs in den VAE ermöglichen werde, ohne dass eine physische Anwesenheit erforderlich sei.

Dies vereinfacht den Prozess für globale Akteure, von überall auf der Welt in die schnell wachsenden Blockchain- und Web3-Sektoren der VAE einzusteigen.

Dieser Remote-Registrierungsprozess soll Unternehmen den Einstieg in die digitale Wirtschaft der VAE erleichtern und die Attraktivität des Landes als Drehscheibe für Web3-Projekte steigern.

Darüber hinaus betonte Heaver, dass die Gründung einer DAO in den VAE im Vergleich zu anderen Ländern deutlich kostengünstiger wäre.

Während beispielsweise die Einrichtung einer DAO in der Schweiz bis zu 46.000 US-Dollar kosten kann, liegen die Anfangskosten in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei etwa 3.000 US-Dollar, sodass es sogar für kleinere DAOs erschwinglich ist.

Langfristig glaubt Heaver, dass diese Initiative die VAE als globales Zentrum für die Blockchain- und Krypto-Entwicklung positionieren und mehr Unternehmer und Entwickler in die Region locken wird.

Förderung von Blockchain-Innovationen in den VAE

Dieser Rechtsrahmen kommt zu einer Zeit, in der RAK DAO Blockchain-Innovationen aktiv fördert.

Anfang des Jahres ging es eine Partnerschaft mit dem Stablecoin-Emittenten Tether ein, um die Einführung von Bitcoin und Stablecoin-Technologie in Ra’s al-Chaima zu fördern.

Über ihren Bildungszweig Tether Edu hat die Initiative verschiedene Programme gestartet, um die Teilnehmer über Blockchain-Technologie, Peer-to-Peer-Systeme und Anwendungsfälle von Kryptowährungen zu informieren.

Das bevorstehende DAO-Framework ist eine von mehreren Maßnahmen, die die VAE eingeführt haben, um ein günstigeres Umfeld für Blockchain- und Kryptoprojekte zu schaffen.

In einer wichtigen Entwicklung hat die Federal Tax Authority kürzlich Mehrwertsteuerbefreiungen für Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten eingeführt, die für Eigentumsübertragungen und -umwandlungen gelten.

Zur weiteren Unterstützung des Sektors erhielt der in Hongkong ansässige Versicherer OneDegree im vergangenen Monat die Genehmigung, das erste Depotrisiko-Versicherungsprodukt der Region für kryptofokussierte Unternehmen anzubieten.

In einem weiteren Schritt gestatteten die Regulierungsbehörden dem Bankenriesen Standard Chartered, in Partnerschaft mit Brevan Howard Digital Dienstleistungen zur Verwahrung digitaler Vermögenswerte in den VAE anzubieten.

Regulierungsbemühungen haben auch den Registrierungsprozess für in den VAE tätige Kryptobörsen erleichtert.

Im September einigten sich die Securities and Commodities Authority (SCA) und die Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) von Dubai darauf, Unternehmen mit einer VARA-Lizenz in Dubai zu erlauben, in den gesamten VAE tätig zu sein, wodurch die Notwendigkeit mehrerer Lizenzen entfällt.