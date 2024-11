Volvo erzielt Q3-Gewinne nicht die Erwartungen: Stagnierende Nachfrage gibt Anlass zur Sorge für zukünftiges Wachstum

Der schwedische Lkw-Hersteller AB Volvo (VOLVb.ST) hat einen stärkeren Rückgang des bereinigten Quartalsgewinns als erwartet gemeldet und prognostiziert für das kommende Jahr eine stagnierende Nachfrage, was auf eine deutliche Veränderung der Marktbedingungen hindeutet.

Der Rückgang wurde durch den verringerten Frachtverkehr und die geringere Bautätigkeit verursacht, was zu einem Rückgang der Fahrzeugverkäufe führte.

Nach einem Rekordanstieg im Jahr 2023, der durch die Erholung nach der Pandemie bedingt war, befindet sich der Lkw-Markt nun in einer Normalisierungsphase, die zu einer geringeren Nachfrage führt.

Volvo prognostiziert, dass die Verkäufe schwerer Lastkraftwagen in Europa und Nordamerika im Jahr 2025 relativ unverändert bleiben werden. Das Unternehmen rechnet mit insgesamt 290.000 Fahrzeugen in Europa und 300.000 in Nordamerika, was den erwarteten Verkaufszahlen dieses Jahres entspricht.

Enttäuschend war, dass die Ergebnisse von Volvo zum ersten Mal in diesem Jahr nicht die Erwartungen übertrafen, als der Ergebnisbericht vom Freitag veröffentlicht wurde. Bis 07:27 Uhr GMT fielen die Aktien um 0,9 Prozent.

Der bereinigte Betriebsgewinn des Unternehmens belief sich im dritten Quartal auf 14,1 Milliarden Kronen (1,34 Milliarden Dollar), ein Rückgang gegenüber den 19,3 Milliarden Kronen des Vorjahres und unter der Durchschnittsprognose von 15,6 Milliarden Kronen aus einer LSEG-Umfrage unter Analysten.

Als erster der großen europäischen Lkw-Hersteller, der seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht, bereitet Volvo den Boden für Konkurrenten wie Traton (8TRA.DE) und Daimler (DTGGe.DE), deren Berichte noch in diesem Monat erwartet werden.

Volvo, bekannt für Marken wie Mack Trucks und Renault, verzeichnete im dritten Quartal einen Rückgang der Auftragseingänge für seine Schwerlast-Lkw um 7 % im Vergleich zum Vorjahr.

CEO Martin Lundstedt betonte die vorherrschende Unsicherheit hinsichtlich der makroökonomischen Bedingungen und erklärte: „Es besteht eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der makroökonomischen Entwicklung in der nahen Zukunft, und dies spiegelt sich in unseren Prognosen wider, die für das nächste Jahr insgesamt relativ stabile Märkte vorsehen.“

Produktionskürzungen in den europäischen Volvo-Werken im ersten Halbjahr trugen dazu bei, die Produktion an die regionale Nachfrage anzupassen, während das Unternehmen in Nordamerika zusätzliche Ressourcen zurückbehielt, um eine neue Lkw-Reihe zu entwickeln.

„Volvo läuft nicht auf Hochtouren, da sich die globale Fracht- und Bautätigkeit von den Höchstständen des letzten Jahres normalisiert hat“, sagte Aarin Chiekrie, Aktienanalyst bei Hargreaves Lansdown, gegenüber Reuters und betrachtete dabei die aktuellen Herausforderungen des Unternehmens.