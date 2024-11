Indonesien verlängert Frist für Krypto-Börsen zur Einhaltung neuer Lizenzierungsregeln

Die indonesische Regulierungsbehörde für den Rohstoffterminhandel (Bappebti) gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass sie die Frist für Kryptobörsen zur Einhaltung ihrer neuen Lizenzanforderungen bis zur letzten Novemberwoche 2024 verlängert hat.

Diese Erweiterung gilt für Börsen, die bereits als potenzielle physische Händler von Krypto-Assets gelistet sind.

Der Schritt erfolgt im Rahmen der neu überarbeiteten Bappebti-Verordnung Nr. 9 aus dem Jahr 2024, die darauf abzielt, einen robusteren Rahmen für die Kryptoindustrie zu schaffen.

In diesem Zusammenhang müssen Börsen Partnerschaften mit lokalen Regierungsstellen eingehen und Know Your Transaction (KYT)-Protokolle implementieren, während den Institutionen neue Handelsmöglichkeiten entstehen.

Wie sich die Verordnung Nr. 9 von 2024 auf den Krypto-Börsen auswirkt

Bappebtis neuer Gesetzentwurf, Verordnung Nr. 9 von 2024, zielt darauf ab, das regulatorische Umfeld für den indonesischen Kryptomarkt zu modernisieren.

Krypto-Börsen müssen mit der Generaldirektion für Bevölkerung und Personenstandsregister des Innenministeriums zusammenarbeiten.

Darüber hinaus müssen sie die Know Your Transaction (KYT)-Standards einhalten. Die Einhaltung dieser Regeln ist für Börsen erforderlich, um eine Lizenz für den Handel mit physischen Krypto-Assets zu erhalten.

Börsen, die diese Standards nicht erfüllen, riskieren die Aufhebung ihres Lizenzantrags.

Mit der Verordnung Nr. 9 aus dem Jahr 2024 hat Bappebti den Kreis der Unternehmen erweitert, die zum Handel mit digitalen Vermögenswerten berechtigt sind.

Zuvor war der Markt ausschließlich auf einzelne Händler ausgerichtet, die aktualisierten Vorschriften schließen nun jedoch auch juristische Personen und Unternehmen als potenzielle Teilnehmer ein.

Dieser Wandel dürfte mehr institutionelle Investoren auf den indonesischen Kryptomarkt locken und so neue Möglichkeiten für Wachstum und Marktexpansion schaffen.

Die breitere Einbeziehung könnte Indonesien dabei helfen, zu einem wichtigen regionalen Zentrum für den institutionellen Kryptohandel zu werden.

Fristverlängerung

Die Verlängerung gibt Börsen wie INDODAX zusätzliche Zeit, um die aktualisierten regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. INDODAX befindet sich derzeit im Validierungsprozess und strebt die Genehmigung von Bappebti an, um seine Lizenz als Händler für physische Krypto-Assets zu erhalten.

Das Unternehmen passt sich den neuen Standards an und konzentriert sich weiterhin auf die Einhaltung der überarbeiteten Vorschriften.

INDODAX muss wie andere Börsen sicherstellen, dass es die Richtlinien erfüllt, um weiterhin auf dem sich entwickelnden Kryptomarkt Indonesiens tätig sein zu können.

Einer der wichtigsten Bestandteile der überarbeiteten Vorschriften von Bappebti ist die Anforderung, dass Börsen an der National Crypto Asset Futures Exchange notiert sein und Mitglieder des Crypto Asset Clearing House werden müssen. Diese Schritte sind entscheidend, um Transparenz und Compliance innerhalb des Sektors aufrechtzuerhalten.

Der neue Rahmen zielt darauf ab, eine sichere und regulierte Umgebung für den Kryptohandel zu schaffen, die dazu beitragen kann, das Vertrauen der Anleger in den indonesischen Markt zu stärken.

Die aktualisierten Vorschriften von Bappebti, insbesondere die Verordnung Nr. 9 von 2024, zielen darauf ab, ein starkes und anpassungsfähiges Ökosystem zu schaffen, das den dynamischen Anforderungen des Kryptomarktes gerecht werden kann.

Die Agentur plant, bestehende Regeln an das Gesetz über den Handel mit Rohstofftermingeschäften anzupassen, um sicherzustellen, dass Indonesien in der schnelllebigen globalen Kryptoindustrie wettbewerbsfähig bleibt. Die neue Regulierungsstruktur zielt darauf ab, Innovation und Anlegerschutz in Einklang zu bringen und Indonesien als regionalen Vorreiter in der Kryptoregulierung zu positionieren.