Litecoin (LTC)-Gründer ist optimistisch hinsichtlich der Zulassung von Spot-ETFs

Litecoin erhielt letzte Woche einen großen Schub, als die Vermögensverwaltungsplattform Canary Capital die Notierung eines börsengehandelten Spot-Litecoin-Fonds beantragte.

Nun glaubt Litecoin-Gründer Charlie Lee, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde dem Spot-Litecoin-ETF grünes Licht geben wird. Lee teilte seine neueste optimistische Einschätzung der LTC-Kryptowährung in Kommentaren gegenüber Fox Business mit.

„Ich freue mich über die Einreichung des Litecoin-ETF durch Canary Capital. Wir sehen definitiv eine große institutionelle Nachfrage nach Litecoin.

Dies wird durch das tägliche Wachstum des Grayscale Litecoin Trust mit einem Preis deutlich, der über dem Doppelten des NAV liegt. Angesichts der Tatsache, dass Litecoin ein Rohstoff ist, der Bitcoin sehr ähnlich ist, hoffe ich, dass der Litecoin ETF sehr bald genehmigt wird“, sagte der Litecoin-Gründer.

Die Fox Business-Journalistin Eleanor Terrett teilte Lees Bemerkungen am 21. Oktober in einem Post auf X.

Canary Capital Litecoin ETF

Charlie Lees Kommentare kommen wenige Tage, nachdem die Canary Capital Group, gegründet vom ehemaligen Valkyrie-Mitbegründer Steven McClurg, am 15. Oktober ihr Formular S-1 für den Canary Litecoin ETFeingereicht hat. Es ist die erste derartige Einreichung für einen LTC ETF.

Zuvor hatte Canary einen an XRP gekoppelten ETF beantragt. Das bedeutet, dass es mehrere Anträge gibt, die auf die Genehmigung von Spot-ETFs für drei wichtige Coins abzielen.

Die SEC hat nur Spot-Krypto-ETFs für Bitcoin und Ethereum genehmigt.

Es gibt jedoch Anwendungen für XRP und Solana, wobei die LTC-Anwendung von Canary Capital die neueste für eine andere Kryptowährung ist.

Vor der Zulassung im Januar, die zur Markteinführung von elf Spot-BTC-ETFs in den USA führte, hatte die Aufsichtsbehörde den Prozess verzögert und mehrere Anträge abgelehnt.

Dennoch wurden die Genehmigungen für Spot-Ethereum-ETFs freigegeben, die nach einer Genehmigung durch die SEC im Mai im Juli auf den Märkten eingeführt wurden.

Obwohl die Community einer möglichen Genehmigung weiterer ETFs optimistisch gegenübersteht, meinen Experten, dass dies angesichts der Art und Weise, wie die SEC derartige Anträge bearbeitet, nicht so bald geschehen dürfte.

Ein Regierungswechsel im Zuge der US-Wahlen im November – falls Donald Trump gewinnt – wird wahrscheinlich einen anderen Regulierungsansatz mit sich bringen und die Chancen auf rasche Genehmigungen erhöhen.

Litecoin-Preisausblick

Der Preis von Litecoin stieg letzte Woche sprunghaft an, als die Nachricht von der ETF-Anmeldung den Markt erreichte. LTC, das bei etwa 66 USD gehandelt wurde, stieg auf über 72 USD. Die Aufwärtsdynamik hielt an, als der Bitcoin-Preis den Markt über das Wochenende nach oben führte, wobei Litecoin am 20. Oktober Höchststände bei etwa 76 USD erreichte.

Santiment erklärte, was den Litcoin-Preis letzte Woche sonst noch in die Höhe getrieben hat: On-Chain-Transaktionen und das Interesse des Einzelhandels.

Der jüngste Rückgang am Markt hat dazu geführt, dass der Altcoin zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels bei etwa 71 USD gehandelt wird, was einem Rückgang von 4,7 % in den letzten 24 Stunden entspricht.

Lee schockierte die Kryptowelt, als er im Dezember 2017 bekannt gab, dass er alle seine Litecoin-Bestände verkauft hatte.

Zu dieser Zeit war der Litecoin-Preis im Zuge des Bullenmarktes auf über 360 USD gestiegen. Der aktuelle Wert der Münze liegt etwa 82 % unter dem Allzeithoch von über 410 USD, das im Mai 2021 erreicht wurde.