Können Apple AirPods Pro 2 als Hörgerät fungieren oder Hörunterstützung bieten?

Die neuesten Hörgesundheitsfunktionen von Apple, die im September angekündigt wurden, werden bald über ein kostenloses Softwareupdate auf den AirPods Pro 2 verfügbar sein.

Mit diesen Updates können Benutzer einen klinisch validierten Hörtest durchführen und bei Bedarf die Funktionalität rezeptfreier Hörgeräte aktivieren.

Mit diesem Schritt wollen wir einen weltweiten Markt mit über 1,5 Milliarden Menschen mit Hörverlust erschließen und so möglicherweise den Umsatz der 249 US-Dollar teuren AirPods Pro 2 steigern.

Der Hörtest der AirPods Pro 2 dauert nur wenige Minuten und kann über die Health-App oder die Einstellungen aufgerufen werden.

Benutzer werden aufgefordert, grundlegende Gesundheitsfragen zu beantworten, bevor durch eine Bewertung des Hintergrundgeräuschs eine geeignete Testumgebung sichergestellt wird.

Beim Hörtest werden Töne in unterschiedlicher Lautstärke und Frequenz abgespielt, sodass Benutzer ihre Hörempfindlichkeit für jedes Ohr aufzeichnen können. Die Ergebnisse werden in der Health-App gespeichert und können mit medizinischem Fachpersonal geteilt werden.

80 % der Erwachsenen in den USA verzichten auf regelmäßige Hörtests

Apple wies darauf hin, dass rund 80 % der Erwachsenen in den USA in den letzten fünf Jahren ihr Gehör nicht testen ließen, was eine große Chance für die AirPods Pro 2 darstellt.

Der Im-Ohr-Test bietet eine einfachere und privatere Alternative zum Besuch beim Audiologen, insbesondere für diejenigen, die herkömmliche Hörtests nicht wagen.

Die Möglichkeit, die Ohrhörer in ein Hörgerät umzuwandeln, könnte Benutzer ansprechen, die nach einer erschwinglichen unterstützenden Technologie suchen, für die kein Versicherungsschutz erforderlich ist.

Die AirPods Pro 2 sind mit einer Hörgerätefunktion für Benutzer mit leichtem bis mittelschwerem Hörverlust ausgestattet.

Dieser von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassene Modus passt die Audiopegel in Echtzeit an, um notwendige Geräusche, wie beispielsweise Sprache, zu verstärken.

Die neue Funktion „Media Assist“ passt die Klangqualität anhand der Hörtestergebnisse des Benutzers an und verbessert so die Wiedergabe von Telefongesprächen, Musik und Videos.

Diese Option kann auch aktiviert werden, wenn die Hörgerätefunktion nicht benötigt wird, und bietet ein personalisiertes Audioerlebnis.

Reduzierung der Belastung durch schädliche Lärmpegel

Die AirPods Pro 2 verfügen außerdem über eine Gehörschutzfunktion, die laute Geräusche automatisch reduziert.

Dadurch soll die Belastung durch plötzlich auftretenden, lauten Lärm minimiert werden, um weiteren Gehörschäden vorzubeugen.

Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert und macht die Ohrhörer zu einer sichereren Wahl für Benutzer in lauten Umgebungen wie Stadtgebieten oder bei überfüllten Veranstaltungen.

Mit einem Preis von 249 US-Dollar bieten die AirPods Pro 2 eine kostengünstigere Lösung im Vergleich zu herkömmlichen Hörgeräten, die ohne Versicherung Tausende von Dollar kosten können.

Diese Erschwinglichkeit, kombiniert mit Apples Ruf für hochwertige Technologie, macht die AirPods Pro 2 zu einer brauchbaren Wahl für Benutzer, die eine diskrete Hörhilfe suchen. Die Ähnlichkeit der Ohrhörer mit Standardkopfhörern könnte diejenigen ansprechen, die ein unauffälliges Gerät suchen.