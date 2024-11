US-Händler versuchen, Sojabohnen vor möglichen Zöllen aus China zu exportieren

In den USA haben die Exportprämien für Sojabohnen ihren höchsten Stand seit 14 Monaten erreicht, da die Händler im Vorfeld der US-Wahlen ihre Rekordernten ausliefern wollen.

Händler verschifften Sojabohnen, weil sie erneute Handelsprobleme mit China befürchten.

Nach Angaben des US-Agrarministeriums wurden in der vergangenen Woche fast 2,5 Millionen Tonnen Sojabohnen für den Export kontrolliert.

Davon waren 1,7 Millionen Tonnen für China bestimmt, so viel wie seit einem Jahr nicht mehr.

Die Exportnachfrage könnte versiegen

Experten gehen davon aus, dass die US-Farmer bereits seit einiger Zeit mit niedrigen Sojapreisen zu kämpfen haben, während die Preise derzeit nahe dem tiefsten Vierjahresniveau liegen.

Der Boom bei der Exportnachfrage dürfte jedoch nur von kurzer Dauer sein, da auf dem Markt reichlich Lagerbestände vorhanden sind.

Die US-Sojabohnen-Futures fielen Anfang des Monats auf einen Tiefstand von 9,68 Dollar pro Scheffel, den niedrigsten Stand seit August. Insgesamt bleiben die Preise nahe dem Vierjahrestief.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels lag der Sojabohnenpreis auf dem US-Markt bei 9,811 Dollar pro Scheffel.

Angesichts der US-Zolldrohung verlagern chinesische Importeure ihre Importe nach Brasilien

Der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat damit gedroht, im Falle seiner Machtübernahme Zölle auf Sojaexporte nach China zu erheben.

Die Unsicherheit im Vorfeld der Wahlen belastet auch den Sojabohnenmarkt.

Die Gefahr von Zöllen habe einige chinesische Importeure dazu veranlasst, ab Januar auf amerikanische Sojabohnen zu verzichten, erklärten Analysten gegenüber Reuters.

„Stattdessen reservieren diese Käufer brasilianisches Soja – und zahlen bis zu 40 Cent pro Scheffel mehr, als sie es in den Vereinigten Staaten tun würden. Dies ist ein früherer Saisonwechsel als üblich, der das US-Exportfenster verkleinert“, heißt es in dem Reuters-Bericht.

Dan Basse, Präsident von AgResource Co., sagte gegenüber Reuters:

Die Chinesen wissen nicht, wie hoch die endgültigen Kosten im Verhältnis zu den Zöllen sein werden. Ab Januar meiden sie die USA.

Wie wird China reagieren?

Es ist unklar, wie China reagieren wird, wenn Trump höhere Zölle auf Sojaexporte in das asiatische Großland erhebt.

Darüber hinaus hat Trump angekündigt, die Zölle auf chinesische Produkte auf rund 60 Prozent anzuheben, während die andere Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris plant, sie mehr oder weniger unverändert zu lassen.

Terry Reilly, leitender Agrarstratege bei Marex, wurde von Reuters in einem Bericht zitiert:

Von beiden Seiten droht die Erhebung von Zöllen, unter einer Trump-Regierung dürfte dies allerdings noch stärker der Fall sein. Im Fall Harris besteht die reale Möglichkeit, dass alles zum Status Quo zurückkehrt.

Prämien werden in den kommenden Wochen sinken

Händler haben erklärt, dass die Exportprämien für Sojabohnen in den kommenden Wochen wahrscheinlich sinken werden.

Die kurzfristige Nachfrage nach Sojabohnen wird durch ein ausreichendes Angebot ausgeglichen.

Sollte der Handelskrieg mit China anhalten, dürfte es für die Exporteure schwierig werden, die diesjährige Rekordernte an Sojabohnen loszuwerden, meinen Händler.

Auch ein Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt würde den Kauf des Rohstoffs einschränken.

Die Barprämien für Sojabohnenkähne, die bis Mitte der Woche an Exportterminals im Golf von Mexiko angeliefert wurden, stiegen am Montag auf 130 Cent gegenüber den November-Futures der Chicago Board of Trade, was die starke Nachfrage nach sofortigen Lieferungen widerspiegelte, so Reuters in dem Bericht.