Analyse: Wie die Getreideexporte der Ukraine trotz russischer Angriffe am Schwarzen Meer florieren

Die Getreideexporte der Ukraine sind im Wirtschaftsjahr 2024–25 (Juli–Juni) trotz der anhaltenden russischen Angriffe auf Schwarzmeerhäfen stark angestiegen.

Bis zum 21. Oktober exportierte die Ukraine in diesem Zeitraum insgesamt 13 Millionen Tonnen Getreide, verglichen mit 8,3 Millionen Tonnen am selben Tag im Vorjahr, wie aus Angaben des Landwirtschaftsministeriums hervorgeht.

Die Gesamtmenge umfasste 7,2 Millionen Tonnen Weizen, 3,8 Millionen Tonnen Mais und 1,7 Millionen Tonnen Gerste.

Auch wenn die Exporte in den letzten Monaten deutlich zugenommen haben, hat die Ukraine weiterhin mit der Dürre zu kämpfen, die zu Ernteausfällen und wiederholten russischen Angriffen auf ihre Häfen geführt hat.

Großbritannien warnt: Angriffe auf Russland könnten Lieferungen verzögern

Der britische Premierminister Keir Starmer erklärte am Dienstag, dass es durch die russischen Angriffe auf die Schwarzmeerhäfen in der Ukraine zu Verzögerungen bei Getreidelieferungen in Länder des Südens käme.

Anfang Oktober griffen russische Drohnen mindestens vier Frachtschiffe an, darunter eines, das laut BBC 6.000 Tonnen Mais transportierte.

„Russlands wahllose Angriffe auf Häfen im Schwarzen Meer unterstreichen, dass (der russische Präsident Wladimir) Putin bereit ist, in seinen Versuchen, die Ukraine zur Unterwerfung zu zwingen, mit der globalen Nahrungsmittelsicherheit zu spielen“, sagte Starmer in einer Erklärung.

Vor der russischen Invasion im Jahr 2022 war die Ukraine ein weltweit bedeutender Produzent von Mais und Weizen und exportierte jeden Monat etwa 6 Millionen Tonnen Getreide über das Schwarze Meer. Trotz des anhaltenden Konflikts bleiben Getreideexporte eine wichtige Einnahmequelle für die Ukraine.

Trockenheit beeinträchtigt die ukrainische Produktion

Die Trockenheit in der Ukraine hat sich negativ auf die Ernte wichtiger Getreidesorten ausgewirkt und führt voraussichtlich zu einem Produktionsrückgang für 2024–25.

Das Land wird voraussichtlich etwa 25 Millionen Tonnen Mais produzieren, 7,5 Millionen Tonnen weniger als im letzten Jahr. Auch die Weizenproduktion dürfte um 600.000 Tonnen zurückgehen und im Jahr 2024-25 insgesamt 22,4 Millionen Tonnen betragen.

Infolgedessen dürften die Exporte zurückgehen: Den Daten von S&P Global Commodity Insights zufolge dürften die Weizenexporte um 16 Prozent auf 15,6 Millionen Tonnen sinken und die Maisexporte um 25,4 Prozent auf 22 Millionen Tonnen sinken.

Um eine ausreichende Versorgung aufrechtzuerhalten, hat die ukrainische Regierung eine Obergrenze für den Weizenexport verhängt und diesen für das Wirtschaftsjahr 2024–25 auf 16,2 Millionen Tonnen begrenzt.

Dynamische Nachfrage und robuste Exporte

Trotz der russischen Streiks sind die ukrainischen Exporte weiterhin stark. Spanien hat sich zum wichtigsten Zielland für ukrainischen Weizen entwickelt und importierte in dieser Saison 1,6 Millionen Tonnen.

Laut einem Bericht von S&P Global folgt Indonesien mit 944.000 Tonnen und Vietnam importiert 478.000 Tonnen. Auch Ägypten, Algerien und Bangladesch beziehen aktiv Weizen aus Russland oder der Ukraine.

Darüber hinaus kündigte Russland vor kurzem an, dass es Weizen ohne Zwischenhändler direkt an staatliche Käufer verkaufen werde, was die Nachfrage nach ukrainischem Weizen auf dem Weltmarkt steigern könnte.

Unterdessen wird erwartet, dass Spanien mit Beginn der Vermarktungssaison (Oktober-September) erneut der größte Importeur von ukrainischem Mais sein wird.

Ukrainischer Mais könnte gegenüber den USA und Brasilien den Kürzeren ziehen

Berichten zufolge haben europäische Länder wie Spanien, Portugal, Italien und die Niederlande Interesse an ukrainischem Mais gezeigt. S&P Global stellte fest, dass aus diesen Ländern ein wettbewerbsfähiges Kaufinteresse entstanden sei, da der Seehandel kostengünstiger sei als der Schienentransport aus osteuropäischen Ländern.

Allerdings haben die höheren Preise die Wettbewerbsfähigkeit des ukrainischen Maises auf dem Markt der Europäischen Union im Vergleich zu Brasilien und den USA leicht verringert.

Zu den weiteren wichtigen Absatzmärkten für ukrainischen Mais gehört China, doch aufgrund des begrenzten Angebots und der Entscheidung Chinas, die Maisimporte zu reduzieren, um die Inlandspreise und die Inlandsproduktion zu steigern, verliert die Ukraine gegenüber Brasilien und den USA an Boden.

Die Türkei wird zum wichtigsten Zielland für ukrainischen Mais

Laut S&P Global hat das Kaufinteresse in der Türkei in der zweiten Oktoberwoche 239 Dollar pro Tonne für einen Einmonatsliefervertrag erreicht.

Die türkische Regierung hat kürzlich den Einfuhrzoll auf Mais für bis zu 1 Million Tonnen bis Ende 2024 von sage und schreibe 130 % auf 5 % gesenkt, was die Käufer dazu veranlasste, nach Spotlieferungen zu suchen.

Allerdings führte diese Reduzierung zu einem Rückgang der Inlandspreise, wodurch türkischer Mais wettbewerbsfähiger wurde und die Nachfrage nach ukrainischem Mais in der Folge zurückging, wie S&P Global berichtete.

Zum Vergleich: In der ersten Oktoberwoche lagen die CIF-Angebote (Certificado de Identificación Fiscal) für Maislieferungen mit einem Monatsliefertermin in den spanischen Mittelmeerraum bei 250 Dollar pro Tonne, wobei das Kaufinteresse bei etwa 230 Dollar lag.

Bis zum 21. Oktober sanken die Angebote auf 243 Dollar pro Tonne, wobei von der Käuferseite Gebote im niedrigen 230-Dollar-Bereich zu verzeichnen waren, so S&P Global.