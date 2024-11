Binance beendet Empfehlungsprogramm in der Türkei: hier ist der Grund

Binance, die nach Handelsvolumen weltweit größte Börse, hat laut einer am 23. Oktober veröffentlichten Ankündigung ihr Empfehlungsprogramm in der Türkei beendet.

Der Binance Coin-Token BNB (BNB) lag zum Zeitpunkt des Schreibens um 1,3 % im Minus, also bei fast 581 $.

Warum hat Binance Empfehlungen in der Türkei eingestellt?

Die Kryptobörse gab in einem Update am Mittwoch bekannt, dass sie das Empfehlungsprogramm für ihre Nutzer in der Türkei gestoppt habe. Den Angaben zufolge ist der Schritt auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zurückzuführen.

Dies geschah bemerkenswerterweise einige Monate, nachdem Binance grünes Licht von der Finanzmarktaufsicht des Landes erhalten hatte.

„Bei Binance legen wir größten Wert auf die vollständige Einhaltung der lokalen Regulierungsrahmen, um allen unseren Benutzern eine sichere und zuverlässige Umgebung zu gewährleisten. In dieser Hinsicht wurde das Binance Retail Referral Program aufgrund der lokalen Gesetze und Vorschriften für Benutzer in der Türkei beendet“, heißt es in der Ankündigung der Börse.

Binance ermöglicht Empfehlungsgebern das Verdienen von Provisionen

Während die Kryptowährungsbörse ihr Empfehlungsprogramm in der Türkei nun geschlossen hat, hat dieser Schritt keine Auswirkungen auf andere Produkte und Dienste, die über Binance.com und die App verfügbar sind.

Alle Empfehlungscodes, auf die Benutzer möglicherweise über die Website der Börse zugegriffen haben, sind ungültig. Obwohl die Funktion jetzt nicht mehr verfügbar ist, sind die Provisionserträge vor der Ankündigung davon nicht betroffen. Bestehende Empfehlungsgeber erhalten auch weiterhin Provisionen von ihren Eingeladenen, die sich vor dem Update der Börse am Mittwoch registriert haben.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Binance und andere Börsen

Binance ist in der Türkei unter anderem durch eine Partnerschaft mit der lokalen Kryptobörse BTguru präsent und hat mit der Registrierung der Börse bei der Kapitalmarktbehörde des Landes einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Die türkischen Behörden haben in den letzten Monaten ihre Bemühungen verstärkt, alle Börsen und Plattformen, die Krypto-Asset-Produkte und -Dienstleistungen anbieten, einem strengen Compliance-Regime zu unterwerfen.

Teil der Kryptoregulierung sind Anforderungen an die Lizenzierung aller Kryptoplattformen. Bei Nichteinhaltung drohen hohe Strafen, darunter Geldbußen und Gefängnisstrafen.

Binance nutzt wie die meisten anderen Krypto-Börsen die Klarheit und die zunehmende Akzeptanz von Kryptowährungen, um sich für die entsprechende Lizenzierung anzumelden.

Insbesondere hat der regulatorische Rampenlicht dazu geführt, dass Binance sich aus bestimmten Märkten zurückgezogen hat, darunter auch aus Kanada.

Nach einer Einigung mit der Finanzaufsichtsbehörde des Landes kehrte die Börse in den indischen Markt zurück.

Genehmigungen in Dubai, Kasachstan und anderswo kamen zu den wichtigen Schritten seit der Einigung in den USA im Wert von 4,3 Milliarden Dollar hinzu.

Binance hat jedoch auch eine Reihe anderer Maßnahmen als Reaktion auf neue Krypto-Regulierungen angekündigt.

So gab Binance im Juni dieses Jahres bekannt, dass es im Zuge der Umsetzung der Märkte für Krypto-Assets der Europäischen Union unregulierte Stablecoins für seine Benutzer im Europäischen Wirtschaftsraum von der Liste nehmen werde.

Coinbase kündigte außerdem an, nicht MiCA-konforme Stablecoins bis zum Jahresende aus der EU zu streichen.

Mittlerweile war Circle der erste Stablecoin-Emittent, der vor der MiCA-Implementierung die behördliche Genehmigung für seinen Stablecoin erhielt.