Shiba Inu (SHIB) auf Erholungskurs, da Shibarium-Aktivität nach monatelangem Stillstand wieder ansteigt

Die hundemotivierte Kryptowährung Shiba Inu (SHIB) hat in letzter Zeit unterdurchschnittlich abgeschnitten, da sich die Anleger auf neue und trendige Meme-Token wie POPCAT und PEPE konzentrierten.

Während der 5-prozentige Preisrückgang der vergangenen Woche eine Schwäche verdeutlicht, deuten aktuelle Trends auf ein mögliches Comeback von SHIB hin.

Shibariums tägliche Transaktionen steigen um 1.300 %

Im L2-Netzwerk von Shiba Inu kam es in den letzten Monaten zu einer erheblichen Verzögerung in der Entwicklung.

Dennoch hat sich die Lage bei Shibarium in den letzten Tagen entspannt und einige wichtige Indikatoren sind wieder auf die Höchststände von Anfang 2024 gestiegen.

Laut Shibariumscan stiegen die täglichen Transaktionen der Plattform am 22. Oktober rasant auf 1,8 Millionen.

Dies entspricht einem atemberaubenden Anstieg von 1.300 % innerhalb von 24 Stunden und einer raschen Veränderung der Dynamik.

Solche Statistiken deuten auf eine robuste Wiederbelebung hin, nachdem die Shibarium-Transaktionen im März um 99 % eingebrochen waren, als Solana Ethereum-basierte Projekte in den Schatten stellte.

Darüber hinaus stieg die Zahl der aktiven Konten bei Shibarium am 22. Oktober auf einen Einjahreshöchststand von über 26.000, was das erneute Interesse an dem Protokoll bestätigt.

Shibarium verbessert die Transaktionseffizienz und Skalierbarkeit innerhalb des SHIB-Ökosystems, um mehr dApp-Entwickler anzuziehen.

L2 zielt darauf ab, die Nachfrage nach Shiba Inu durch einen erhöhten Nutzen zu steigern und so die Preisentwicklung der Meme-Münze zu verbessern.

In der Zwischenzeit wird Shibariums beeindruckende Wiederbelebung wahrscheinlich das Vertrauen der Anleger in SHIB stärken. Ein solches Vertrauen wird wahrscheinlich neue Akteure und frisches Kapital in das Meme-Projekt locken.

Somit könnte Shiba Inu zu den Top-Gewinnern des lang erwarteten Bullenlaufs gehören.

SHIB: mehr zu den bullischen Faktoren

Auch die Token-Burn-Initiative von Shiba Inu deutet auf mögliche SHIB-Preisanstiege (in naher Zukunft) hin.

Shibburn-Daten zeigen, dass die Burn-Rate am letzten Tag um 6.750 % gestiegen ist, wodurch 27.108.433 Shiba Inu-Token aus dem Umlauf genommen wurden.

Source – Shibburn

Die Initiative zielt darauf ab, die Altcoin deflationär zu machen, um bei zunehmender Knappheit und stabiler Nachfrage einen allmählichen Wertzuwachs zu erzielen.

Darüber hinaus unterstützen Indikatoren die kurzfristige Erholung von SHIB. Der Chaikin Money Flow ist von den Tiefstständen vom 17. Oktober von -0,20 auf +0,03 (im Tageszeitrahmen) gesprungen.

Dies zeigt, dass in der vergangenen Woche Geld in den Meme-Token geflossen ist, was das Vertrauen in eine bevorstehende Erholung widerspiegelt.

Darüber hinaus deutet der Relative Strength Index von 58 darauf hin, dass Spielraum für Kurssteigerungen besteht.

Aktuelle SHIB-Preisentwicklung

Der zweitgrößte Meme-Token wurde nach Wert zu 0,00001768 $ gehandelt, nachdem er in den letzten 24 Stunden über 2 % verloren hatte.

Source – Coinmarketcap

SHIB zeigt eine bemerkenswerte bärische Dominanz und der Rückgang des täglichen Handelsvolumens um 30 % deutet auf eine kurzfristige Schwäche hin.

Shiba Inus Pessimismus kommt zu einer Zeit, in der Bären den Bereich der digitalen Vermögenswerte dominieren und die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen in den letzten 24 Stunden um 1,44 % auf 2,28 Billionen Dollar nach unten zogen.

Dennoch prognostizieren Experten nach dem vorherrschenden Rückgang eine massive Erholung des Marktes. Optimistische Entwicklungen im Ökosystem lassen SHIB auf eine frühe Wiederbelebung nach breit angelegten Bullenläufen hoffen.